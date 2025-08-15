Iran: जरूरत पड़ी तो कर्बला की जंग भी लड़ेंगे, हिजबुल्लाह नेता का बड़ा बयान

Iran News: अरबाईन के मौके पर बड़ी भीड़ को खिताब करते हुए हिज़बुल्लाह के महासचिव शेख नईम क़ासिम ने साफ कहा कि जब तक इज़राइली दुश्मन का हमला और आक्रामकता जारी रहेगी, तब तक 'रेज़िस्टेंस' (प्रतिरोध) अपने हथियार नहीं छोड़ेगा. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जरूरत पड़ी, तो वे कर्बला की जंग भी लड़ेंगे.

हिजबुल्लाह लीडर शेख कासिम का बड़ा बयान

शेख क़ासिम ने कहा,"हम मुक्ति के रास्ते पर हैं, जो हमें इमाम हुसैन (अ.स.) के जिहाद और क्रांति से मिला है. हर दौर में लोगों को यह चुनना होता है कि वे इमाम हुसैन (अ.स.) के साथ हैं या यज़ीद के साथ."

उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा दौर में उनका चुनाव 'इस युग के हुसैन' यानी इमाम खोमेनी और इमाम खामेनेई के नेतृत्व के साथ खड़ा होना है. उन्होंने कहा कि शेख रघीब हर्ब, सैयद अब्बास अल-मुसवी और सैयद हसन नसरल्लाह, सभी ने इमाम खोमेनी के रास्ते पर चलकर संघर्ष किया है.

यज़ीद के साथ कौन खड़ा है?

हिज़बुल्लाह का मकसद फ़िलिस्तीन की आज़ादी है और वे 'इस दौर के यज़ीद' यानी अमेरिका और इज़राइल के अत्याचारियों के खिलाफ खड़े हैं. उन्होंने कहा कि आज का प्रतिरोध (रेज़िस्टेंस) कर्बला का ही एक सिलसिला है.

ईरान हमारे साथ और आगे भी रहेगा

शेख क़ासिम ने 2006 की जंग को याद करते हुए कहा कि यह जीत मोहम्मदी-अलवी समर्थन की बरकत थी, जिसमें अल्लाह ने दुश्मन की बड़ी तादाद के बावजूद उन्हें जीत दिलाई. यह जीत 17 साल तक दुश्मन को रोकने में कामयाब रही, और इज़राइल ने नए हमले से परहेज किया. उन्होंने कहा कि ईरान अब भी हमारे साथ है और आगे भी रहेगा.

आंतरिक सुरक्षा को बढ़ाता है फैसला

उन्होंने लेबनानी सरकार पर आरोप लगाया कि वह अमेरिका और इज़राइल के एजेंडे को लागू कर रही है और अगस्त 5 के फैसले के जरिए रेज़िस्टेंस से रक्षा के हथियार छीनने का काम किया है. उन्होंने कहा कि यह फैसला देश की सुरक्षा को कमजोर करता है और आंतरिक संकट को बढ़ा सकता है.

उन्होंने सवाल उठाया,'जो लोग प्रतिरोध नहीं करते, वे इज़राइली हमलों और कब्जे के वक्त कहां थे?' उनका कहना था कि रेज़िस्टेंस की वजह से ही दक्षिण लेबनान में लेबनानी सेना की तैनाती संभव हो सकी. आखिर में शेख क़ासिम ने चेतावनी दी कि जब तक हमला जारी रहेगा, वे हथियार नहीं छोड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो कर्बला की जंग भी लड़ेंगे. उन्होंने कहा, 'या तो लेबनान एकजुट होकर खड़ा रहेगा, या हालात हाथ से निकल जाएंगे और उसकी जिम्मेदारी केवल सरकार की होगी.