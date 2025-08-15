Iran: जरूरत पड़ी तो कर्बला की जंग भी लड़ेंगे, हिजबुल्लाह नेता का बड़ा बयान
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2882383
Zee SalaamIndian Muslim

Iran: जरूरत पड़ी तो कर्बला की जंग भी लड़ेंगे, हिजबुल्लाह नेता का बड़ा बयान

Iran News: अरबाईन के मौके पर  हिज़बुल्लाह के महासचिव शेख नईम क़ासिम ने कहा है कि वह इजराइली दुश्मन के खिलाफ अपने एक्शन को जारी रखेंगे. उन्होंने कहा अगर जरूरत पड़ी तो कर्बला की जंग भी लड़ेंगे.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 15, 2025, 03:42 PM IST

Trending Photos

Iran: जरूरत पड़ी तो कर्बला की जंग भी लड़ेंगे, हिजबुल्लाह नेता का बड़ा बयान

Iran News: अरबाईन के मौके पर बड़ी भीड़ को खिताब करते हुए हिज़बुल्लाह के महासचिव शेख नईम क़ासिम ने साफ कहा कि जब तक इज़राइली दुश्मन का हमला और आक्रामकता जारी रहेगी, तब तक 'रेज़िस्टेंस' (प्रतिरोध) अपने हथियार नहीं छोड़ेगा. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जरूरत पड़ी, तो वे कर्बला की जंग भी लड़ेंगे.

हिजबुल्लाह लीडर शेख कासिम का बड़ा बयान

शेख क़ासिम ने कहा,"हम मुक्ति के रास्ते पर हैं, जो हमें इमाम हुसैन (अ.स.) के जिहाद और क्रांति से मिला है. हर दौर में लोगों को यह चुनना होता है कि वे इमाम हुसैन (अ.स.) के साथ हैं या यज़ीद के साथ." 

उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा दौर में उनका चुनाव 'इस युग के हुसैन' यानी इमाम खोमेनी और इमाम खामेनेई के नेतृत्व के साथ खड़ा होना है. उन्होंने कहा कि शेख रघीब हर्ब, सैयद अब्बास अल-मुसवी और सैयद हसन नसरल्लाह, सभी ने इमाम खोमेनी के रास्ते पर चलकर संघर्ष किया है.

यज़ीद के साथ कौन खड़ा है?

हिज़बुल्लाह का मकसद फ़िलिस्तीन की आज़ादी है और वे 'इस दौर के यज़ीद' यानी अमेरिका और इज़राइल के अत्याचारियों के खिलाफ खड़े हैं. उन्होंने कहा कि आज का प्रतिरोध (रेज़िस्टेंस) कर्बला का ही एक सिलसिला है.

ईरान हमारे साथ और आगे भी रहेगा
शेख क़ासिम ने 2006 की जंग को याद करते हुए कहा कि यह जीत मोहम्मदी-अलवी समर्थन की बरकत थी, जिसमें अल्लाह ने दुश्मन की बड़ी तादाद के बावजूद उन्हें जीत दिलाई. यह जीत 17 साल तक दुश्मन को रोकने में कामयाब रही, और इज़राइल ने नए हमले से परहेज किया. उन्होंने कहा कि ईरान अब भी हमारे साथ है और आगे भी रहेगा.

आंतरिक सुरक्षा को बढ़ाता है फैसला

उन्होंने लेबनानी सरकार पर आरोप लगाया कि वह अमेरिका और इज़राइल के एजेंडे को लागू कर रही है और अगस्त 5 के फैसले के जरिए रेज़िस्टेंस से रक्षा के हथियार छीनने का काम किया है. उन्होंने कहा कि यह फैसला देश की सुरक्षा को कमजोर करता है और आंतरिक संकट को बढ़ा सकता है.

उन्होंने सवाल उठाया,'जो लोग प्रतिरोध नहीं करते, वे इज़राइली हमलों और कब्जे के वक्त कहां थे?' उनका कहना था कि रेज़िस्टेंस की वजह से ही दक्षिण लेबनान में लेबनानी सेना की तैनाती संभव हो सकी. आखिर में शेख क़ासिम ने चेतावनी दी कि जब तक हमला जारी रहेगा, वे हथियार नहीं छोड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो कर्बला की जंग भी लड़ेंगे. उन्होंने कहा, 'या तो लेबनान एकजुट होकर खड़ा रहेगा, या हालात हाथ से निकल जाएंगे और उसकी जिम्मेदारी केवल सरकार की होगी.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

iraniran newsKarbalaKarbala news

Trending news

Prophet Muhammad
वह कौन पहला शख्स था जिसने पैगंबर मोहम्मद (स.) के साथ सबसे पहले पढ़ी थी नमाज?
independence day 2025
जिस तिरंगे पर 1.4 अरब भारतीय करते हैं फख्र, उसे इस मुस्लिम महिला ने किया था डिजाइन
Kushinagar
Kushinagar: हेल्थ डिपार्टमेंट का बड़ा एक्शन; अलाउद्दीन को धोखा देकर निकाली थी किडनी
Pakistan News
ना FIR, ना सबूत, ना पता...Pakistan फौज ने दो बलूच प्रोफेसर और छात्र को किया गायब!
Delhi News
Delhi दंगों में लगे थे गंभीर इल्जाम, 5 साल बाद तीन बेगुनाह मुस्लिम बाइज्जत बरी
independence day 2025
इतिहास को कैसे मिटाएंगे? इन मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स से थर-थर कांपे थे अंग्रेज
Independence Day
Independence Day: मस्जिदों में गूंजा 'जन गण मन', स्वतंत्रता दिवस मनाते दिखे तलबा
Kishtwar
Kishtwar में फटा बादल, क्या है अब तक का अपडेट? 45 की मौत 120 घायल
Independence Day
Independence Day 2025 Shayari: आपको देशभक्ति की भावना से भर देंगे ये 10 बेहतरीन शेर
Yemen
Yemen के हूतियों के नेता का बड़ा बयान; बोला इजराइल का ये है असल मकसद
;