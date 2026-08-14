/BRICS सम्मेलन में शामिल होने दिल्ली आएंगे पेजेशकियान, भारत-ईरान की दोस्ती को मिलेगी नई रफ्तार!

राज्य चुनें
Delhi News: भारत और ईरान के रिश्तों में सदियों पुरानी दोस्ती की झलक अब कूटनीति के नए दौर में भी दिखाई देती है. पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान अगले महीने भारत आ रहे हैं. वह नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (BRICS Summit) में शिरकत करेंगे. ईरान ने पेजेशकियान की भारत यात्रा की तस्दीक कर दी है.
इस बार ब्रिक्स की सदारत भारत कर रहा है और शिखर सम्मेलन भी नई दिल्ली में ही आयोजित किया जाएगा. पेजेशकियान का यह दौरा ऐसे वक्त हो रहा है, जब पश्चिम एशिया के हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं. ऐसे में उनकी भारत यात्रा को दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है.
दौरे के दौरान भारत और ईरान के बीच आपसी रिश्तों के साथ-साथ पश्चिम एशिया की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर भी बातचीत होने की उम्मीद है. भारत लंबे समय से पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और तमाम पक्षों के बीच बातचीत के जरिए तनाजों का हल निकालने की वकालत करता रहा है.
BRICS के जरिए ईरान बढ़ा रहा तावुन
ईरान साल 2024 में ब्रिक्स का बाजाब्ता रुकन बना था. इसके बाद से तेहरान इस प्लेटफॉर्म के जरिए मआशी और सियासी तावुन को मजबूत बनाने पर जोर देता रहा है. ब्रिक्स में ईरान की मौजूदगी भारत के साथ उसके ताल्लुकात को भी एक नई जेहत अता करती है.
इसी साल जून में ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराघची ब्रिक्स वजरा-ए-खारजा के इजलास में शिरकत के लिए भारत आए थे. उस वक्त उन्होंने कहा था कि भारत मगरिबी एशिया में कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा कर सकता है. उन्होंने यह भी वाजेह किया था कि ईरान इस सिम्त में भारत के किसी भी तामीरी किरदार का खैर मकदम करेगा.
मोदी-पेजेशकियान की पहले भी हो चुकी है मुलाकात
पेजेशकियान और वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के बीच पहले भी मुलाकात हो चुकी है. अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में मुनअकिद ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी. इस इजलास में भारत और ईरान के दो तरफ़ा तअल्लुक़ात के साथ साथ मग़रिबी एशिया समेत कई इलाक़ाई उमूर पर बात चीत हुई थी.
उस दौरान वजीर-ए-आजम मोदी ने चाबहार बंदरगाह और भारत ईरान तावुन की अहमियत पर भी जोर दिया था. चाबहार बंदरगाह दोनों मुमालिक के दरम्यान राब्ते और तिजारत के लिहाज से एक अहम मंसूबा है और भारत के लिए इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत भी है.
तनाव के बीच बढ़ी भारत-ईरान की कूटनीतिक सरगर्मी
भारत और ईरान के बीच पिछले कुछ महीनों में कूटनीतिक संपर्क भी बढ़ा है. जुलाई में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के बीच फोन पर बातचीत हुई थी. इस बातचीत में पश्चिम एशिया के हालात और इलाके में अमन कायम करने के तरीकों पर चर्चा हुई थी.
वजीर-ए-आजम मोदी ने बातचीत और कूटनीति के जरिए तनाजों का हल निकालने की जरूरत पर जोर दिया था. इसके साथ ही उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में आवाजाही और व्यापार की आजादी यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया था.