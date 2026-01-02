'मुल्लाओ देश छोड़ो', Iran में भारी विरोध-प्रदर्शन में 9 लोगों की मौत; खामनेई के खिलाफ क्यों खड़े हुए ईरानी?

Iran Protest Reason: ईरान में सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन जारी है. लोग सड़कों पर 'जब तक मुल्ला कफन में नहीं जाएगा, यह देश आज़ाद नहीं होगा' जैसे नारे लगा रहे हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.
Iran Protest Reason: ईरान में बिगड़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों ने काफी हिंसक शक्ल ले ली है. देश के अलग-अलग शहरों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों में अब तक कम से कम 9 लोगों के मारे जाने की खबर है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारी देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के नेतृत्व वाली इस्लामिक व्यवस्था के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं. राजधानी तेहरान में भी हालात काफी संजीदा बने हुए हैं. ईरानी अधिकारियों ने सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में 30 लोगों को गिरफ्तार किया है.
ईरानी मीडिया के मुताबिक, पश्चिमी तेहरान के मलार्ड जिले में सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने ज्वाइंट ऑपरेशन में कई लोगों को हिरासत में लिया है. ईरान से सामने आए कई वीडियो में प्रदर्शनकारी नारे लगाते सुने गए, जिनमें कहा जा रहा है, 'जब तक मुल्ला कफन में नहीं जाएगा, यह देश आज़ाद नहीं होगा' और 'मुल्लाओं को ईरान छोड़ना होगा.'
ये प्रदर्शन 2022 के बाद ईरान में सबसे बड़े माने जा रहे हैं. उस वक्त 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद देशभर में व्यापक आंदोलन हुआ था. हालांकि, मौजूदा महंगाई और जीवन-यापन की लागत को लेकर हो रहे प्रदर्शन अभी पूरे देश में नहीं फैले हैं और न ही महसा अमीनी मामले जैसे व्यापक और तीव्र रहे हैं.
मौजूदा प्रदर्शन रविवार, 27 दिसंबर 2025 को तेहरान से शुरू हुए थे. यहां दुकानदारों ने बढ़ती कीमतों और आर्थिक ठहराव के विरोध में हड़ताल की थी. इसके बाद ये प्रदर्शन देश के अन्य हिस्सों में फैल गए. एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार को दो और गुरुवार को पांच लोगों की मौत हुई थी. ये मौतें चार ऐसे शहरों में हुई हैं, जहां ईरान के लूर जातीय समूह की आबादी ज्यादा है.
सबसे ज्यादा हिंसा लोरेस्तान प्रांत के अज़ना शहर में देखने को मिली, जो तेहरान से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित है. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में सड़कों पर आग लगी दिखाई दे रही है और गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं. लोग 'शर्म करो, शर्म करो' के नारे लगाते दिख रहे हैं.
रिपोर्ट के अनुसार, कुछ प्रदर्शनकारियों ने गवर्नर कार्यालय, मस्जिद, शहीद फाउंडेशन, टाउन हॉल और बैंकों जैसे सरकारी भवनों पर पथराव किया है. इसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया. कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है और कई लोगों को कथित 'सरगना' बताकर गिरफ्तार किया गया है.
फिलहाल ईरान के हालात नाजुक बने हुए हैं, सोशल मीडिया से सामने आ रही तस्वीरों से साफ हो रहा है कि ईरान की जनता नहीं चाहती है कि आयतुल्ला अली खामेनेई की सदारत में ये देश और चले. हालांकि, कई जानकारों को यह भी कहना है कि मुल्क में हो रहे प्रदर्शन वेस्ट के जरिए कराए जा रहे हैं, ताकि ईरान में अस्थिरता लाई जा सके.