/जंग के बाद ईरान का नया दांव, अमेरिका-इजरायल को अंतरराष्ट्रीय अदालत में घसीटने की मांग

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Iran News: पूरी दुनिया की नजर इस समय मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं. दुनिया की ऊर्जा जरुरतों का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं देशों से पूरी होती है. बीते दिनों पीस डील के बाद अमेरिका ने इतवार (28 जून) को ईरान में कई जगहों पर हमला किया, जवाबी कार्रवाई में तेहरान ने भी बहरीन और कुवैते में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया.
बीते 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने परमाणु हथियार और लंबी दूरी की मिसाइलों का खतरा बताकर ईरान पर हमला कर दिया था. दोनों देशों की फौज ने मिनाब में बच्चियों के स्कूल समेत कई ऐसी जगहों पर बमबारी की, जिसमें हजारों बेगुनाहों की मौत हो चुकी है. ईरान जवाबी हमलों के बाद अब अदालत के जरिये जवाब देने की तैयारी में है.
ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ कानूनी मोर्चा खोलने का आह्वान करते हुए कहा है कि जंग के दौरान हुए कथित अपराधों का हिसाब अब अदालतों में लिया जाना चाहिए. सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मांग की है. उन्होंने देश के संबंधित अधिकारियों से कहा है कि जंग के दौरान ईरान के खिलाफ कथित तौर पर किए गए अपराधों के मामलों को देश की अदालतों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों में भी उठाया जाए.
इसको लेकर मोजतबा खामेनेई ने इतवार (28 जून) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पहले ट्विटर) पर अहम पोस्ट किया. अपने संदेश में खामेनेई ने कहा कि साल 2025-26 के जंग के दौरान ईरान के खिलाफ हुए कथित अपराधों में इंसाफ दिलाना देश की अहम कानूनी तरजीहात में शामिल होना चाहिए. उन्होंने कहा कि ईरान के नागरिकों के अधिकारों का जंग में उल्लंघन किया गया है. उन्होंने इसके लिए अमेरिका और इजरायल को जिम्मेदार ठहराया.
ईरान के नवनियुक्त सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका और इजरायल को "अंतरराष्ट्रीय अपराधी" करार दिया, और उन्हें हमलावर बताते हुए दोनों देशों की जवाबदेही तय करने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाने पर जोर दिया. खामेनेई ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजरायल के हमलों में आम नागरिकों, यहां तक कि बच्चों की भी मौत हुई.
खामेनेई ने यह भी कहा कि अस्पतालों पर हमला कर उसे नुकसान पहुंचाया गया, और इस जंग की वजह से ईरान के लोगों को जिस्मानी और जेहनी दोनों तरह की पीड़ा झेलनी पड़ी. उन्होंने अपने पिता आयत उल्लाह अली खामेनेई की हत्या का भी जिक्र करते हुए कहा कि यह उन हजारों मामलों में से एक है, जिनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.
ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि हर कथित अपराध अपने आप में अलग मामला है और उसे ईरान की अदालतों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों में भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि अमेरिका और इजरायल के कई अधिकारियों के सार्वजनिक बयान खुद उनके कथित गलत कामों को कबूल करने जैसे हैं. इसलिए इन मामलों में जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए.
उन्होंने बताया कि इन कथित अपराधों की जांच का जिम्मा संबंधित सक्षम अधिकारियों को सौंप दिया गया है. मोजतबा खामेनेई के मुताबिक, अगर इन मामलों को गंभीरता से आगे बढ़ाया गया तो भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने में भी मदद मिल सकती है.
खामेनेई ने देश की न्याय व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि ऐसी न्यायिक व्यवस्था की जरूरत है जो अवाम के अधिकारों की रक्षा करे, भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगाए और सभी को इंसाफ दिलाने में सक्षम हो. उन्होंने कहा कि इसके लिए मजबूत इच्छाशक्ति, आधुनिक तकनीक का बेहतर इस्तेमाल और न्यायिक व्यवस्था में सुधार जरूरी है.