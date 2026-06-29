/जंग के बाद ईरान का नया दांव, अमेरिका-इजरायल को अंतरराष्ट्रीय अदालत में घसीटने की मांग

ईरान के नवनियुक्त सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका और इजरायल को "अंतरराष्ट्रीय अपराधी" करार दिया, और उन्हें हमलावर बताते हुए दोनों देशों की जवाबदेही तय करने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाने पर जोर दिया. खामेनेई ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजरायल के हमलों में आम नागरिकों, यहां तक कि बच्चों की भी मौत हुई.



खामेनेई ने यह भी कहा कि अस्पतालों पर हमला कर उसे नुकसान पहुंचाया गया, और इस जंग की वजह से ईरान के लोगों को जिस्मानी और जेहनी दोनों तरह की पीड़ा झेलनी पड़ी. उन्होंने अपने पिता आयत उल्लाह अली खामेनेई की हत्या का भी जिक्र करते हुए कहा कि यह उन हजारों मामलों में से एक है, जिनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.