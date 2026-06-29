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जंग के बाद ईरान का नया दांव, अमेरिका-इजरायल को अंतरराष्ट्रीय अदालत में घसीटने की मांग

Iran Accuses US-Israel War Crimes: ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने जंग के दौरान अमेरिका और इजरायल के जरिये कथित रूप से किए गए युद्ध अपराधों की जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने देश की अदालतों के साथ अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों में भी मामले उठाने, न्याय व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर जोर दिया. उनका यह बयान ऐसे समय में जब अमेरिका ने ईरान में जगहों पर हमला किया.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 29, 2026, 08:41 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:45 AM IST
जंग के बाद ईरान का नया दांव, अमेरिका-इजरायल को अंतरराष्ट्रीय अदालत में घसीटने की मांग
Image Credit: ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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