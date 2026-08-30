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"दुश्मन को पहचानो, एकजुट होकर खड़े हो", मुजतबा खामेनेई ने अरब मुल्कों को दी खास नसीहत

Mojtaba Khamenei's Appeal to Muslim Countries: ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई ने वेस्ट एशिया के मुस्लिम देशों से एक खत लिखकर खास अपील की है. अपने इस बयान में उन्होंने अरब मुल्कों से असल दुश्मन को पहचानकर एकजुट होने की नसीहत की. उन्होंने आपसी इख्तिलाफ खत्म करने, दोस्ती और तआवुन बढ़ाने पर जोर दिया. साथ ही ईरान में सामाजिक एकजुटता और डॉलर पर इन्हेसार घटाने की जरूरत बताई.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 30, 2026, 09:36 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 09:38 PM IST
"दुश्मन को पहचानो, एकजुट होकर खड़े हो", मुजतबा खामेनेई ने अरब मुल्कों को दी खास नसीहत
Image Credit: ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई (फाइल फोटो)

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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