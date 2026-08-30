"दुश्मन को पहचानो, एकजुट होकर खड़े हो", मुजतबा खामेनेई ने अरब मुल्कों को दी खास नसीहत

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Iran News Today in Hindi: अमेरिका-इजरायली हमलों और उनकी मुबय्यना साजिशों के बीच ईरान के नए रहनुमा ने वेस्ट एशिया के मुल्कों को एकजुट होने का पैगाम दिया है. ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई ने कहा है कि मुस्लिम मुल्क अपने असल दुश्मन को पहचानें, उसकी मंसूबाबंदी को समझें और उसके मुकाबले में एकजुट होकर खड़े हों. उन्होंने साफ तौर पर अमेरिका और इजरायल की तरफ इशारा करते हुए मुस्लिम मुल्कों के बीच इत्तेहाद, दोस्ती और बाहमी तआवुन को मौजूदा मुश्किलात का रास्ता बताया है.
मुस्लिम मुल्कों को एकजुट होने का पैगाम
इतवार (30 अगस्त) को जारी अपने लिखित पैगाम में मुजतबा खामेनेई ने वेस्ट एशिया के मुल्कों से कहा कि उन्हें अपने असल दुश्मन को पहचानना होगा. उन्होंने कहा कि दुश्मन के मंसूबों को समझना और उसके सामने डटकर खड़ा होना जरूरी है. उनका यह पैगाम वेस्ट एशिया में शुरू हुई जंग के छह महीने पूरे होने के मौके पर सामने आया है.
मुजतबा ने कहा कि इस्लामी मुल्कों को दरपेश मुश्किलात का हल आपसी दोस्ती और तआवुन में छिपा है. उनके मुताबिक अगर मुस्लिम मुल्क आपस में एकजुट रहें और भलाई के रास्ते पर एक-दूसरे का साथ दें, तो कई चुनौतियों का मुकाबला किया जा सकता है.
मुजतबा खामेनेई ने अपने वालिद आयत उल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर का ओहदा संभाला. उनके वालिद की जंग की शुरुआत में अमेरिका-इजरायल के हमलों में मौत हुई थी. इसके बाद मुजतबा को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया.
छह महीने बाद भी नहीं किया अवामी खिताब
सुप्रीम लीडर बनाए जाने के बाद से मुजतबा खामेनेई ने अब तक कोई अवामी तकरीर नहीं की है. ईरानी हुकूमत की तरफ से भी उनकी कोई वीडियो या आवाज वाली रिकॉर्डिंग जारी नहीं की गई है. हालांकि, वह वक्त-वक्त पर लिखित पैगाम जारी करते रहे हैं और ईरान का सरकारी टेलीविजन इन पैगामों को रिलीज करता रहा है.
उनका हालिया पैगाम ऐसे वक्त आया है जब ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच तनातनी ने पूरे वेस्ट एशिया के रिश्तों को मुतास्सिर किया है. जंग के दौरान तेहरान ने गल्फ के कई मुल्कों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर जवाबी हमले किए. ईरान का कहना था कि इन मुल्कों में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हमलों के लिए किया जा रहा था.
सऊदी अरब से बहरीन तक अमेरिकी ठिकाने निशाने पर
ईरान ने वेस्ट एशिया में मौजूद अमेरिकी फौजी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की. इन हमलों में सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, जॉर्डन, कुवैत, कतर और बहरीन में मौजूद अमेरिकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया. इन कार्रवाइयों के बाद ईरान और इन खाड़ी मुल्कों के बीच रिश्तों में भी गिरावट आई.
तेहरान का मौकिफ रहा है कि अगर अमेरिका इन इलाकों में अपने फौजी ठिकानों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करता है, तो उन ठिकानों को जवाबी कार्रवाई से महफूज नहीं माना जा सकता. इस पूरे टकराव ने वेस्ट एशिया में पहले से मौजूद तनाव को और गहरा कर दिया है.
"मुसलमानों में फूट डालने वाला दुश्मनों का मकसद पूरा करता है"
इस पैगाम में मुजतबा खामेनेई ने खास तौर पर मुस्लिम उम्मत के बीच इत्तेहाद पर जोर दिया. यह पैगाम शिया मुसलमानों की तरफ से पैगंबर मोहम्मद (स.अ.) की पैदाइश की सालगिरह मनाए जाने के दिन जारी किया. उन्होंने कहा कि जो लोग मुसलमानों के बीच इख्तिलाफ और टकराव पैदा करते हैं, वे जाने-अनजाने दुश्मनों के मकसद को पूरा करते हैं.
मुजतबा खामेनेई के मुताबिक, कोई शख्स किसी भी ओहदे या हैसियत पर हो, अगर उसका कोई अमल मुस्लिम समाज में फूट और तनाजे का सबब बनता है, तो वह इस्लाम के दुश्मनों के मकसद की खिदमत करता है. उन्होंने कहा कि इस्लामी मुल्कों के मसाइल का रास्ता आपसी एकजुटता, दोस्ती और भलाई के रास्ते पर बाहमी तआवुन से निकल सकता है. उनका जोर इस बात पर रहा कि मुस्लिम मुल्क अपने अंदर के इख्तेलाफ को बढ़ाने के बजाय एक-दूसरे के साथ खड़े हों.
ईरानी अवाम से भी इख्तेलाफ भुलाने की अपील
मुजतबा खामेनेई ने सिर्फ दूसरे मुस्लिम मुल्कों को ही इत्तेहाद का पैगाम नहीं दिया, बल्कि ईरान के लोगों से भी अपने बाहमी इख्तिलाफात को किनारे रखने की अपील की. उन्होंने ईरानी अवाम से कहा कि किसी भी सूरत में अपने बीच इख्तेलाफ को पैदा न होने दें.
उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि ईरानी समाज में इत्तेहाद और सामाजिक हमआहंगी को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी अमल कबूल नहीं किया जा सकता. इससे पहले शुक्रवार को भी उन्होंने इसी तरह की बात कही थी और सामाजिक एकजुटता को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी अमल को ममनू करार दिया था.
इसके साथ ही मुजतबा ने ईरान की मआशी हालत को मजबूत करने पर भी जोर दिया. उन्होंने मुल्क की मआशियत में धीरे-धीरे डॉलर पर इनहिसारी कम करने की बात कही. इसके अलावा उन्होंने पैदावार बढ़ाने और मआशी सरगर्मी को मजबूत करने पर जोर दिया, ताकि मुल्क की तरक्की को सहारा मिल सके.