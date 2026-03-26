ट्रंप बोल रहे हैं झूठ, सीजफायर पर नहीं हो रही है बातचीत; US पर भड़के अब्बास अराघची

Iran News: ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच पिछले 27 दिनों से जंग जारी है. इस जंग में दोनों पक्ष को भारी नुकसान हो रहा है. दोनों एक दूसरे पर मिसाइल और बमों की बारिश कर रहे हैं. अब तक हजारों की संख्या में ईरान में लोग शहीद हो गए हैं. जबिक इजरायल में दर्जन भर लोग मारे गए हैं. साथ ही भारी संख्या में लोग जख्मी हुए हैं. ईरान अमेरिका के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बना रहा है. इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बड़ा बयान दिया है. अराघची ने कहा कि देश बिना किसी उकसावे के हुई अमेरिकी-इजरायली आक्रामकता के जवाब में "प्रतिरोध" की नीति पर चलना जारी रखेगा.

ईरानी सरकारी मीडिया 'प्रेस टीवी' के मुताबिक, उन्होंने विश्वसनीय गारंटी के बिना किसी भी बातचीत या संघर्ष-विराम की संभावना से इनकार कर दिया. बुधवार को एक टीवी इंटरव्यू में बोलते हुए अराघची ने कहा, "फिलहाल, हमारी नीति प्रतिरोध जारी रखने की है और कोई बातचीत नहीं हुई है." प्रेस टीवी के मुताबिक, उन्होंने कहा, "अभी कोई बातचीत नहीं चल रही है और साथ ही बाहरी आश्वासनों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया. विदेश मंत्री ने कहा कि हालांकि क्षेत्रीय स्तर पर कूटनीतिक संपर्क हुए हैं लेकिन तेहरान का रुख "सिद्धांतों पर आधारित और दृढ़" बना हुआ है.

उन्होंने कहा, "क्षेत्र के कई विदेश मंत्रियों ने तेहरान से संपर्क किया है, लेकिन ईरान का रुख 'सिद्धांतों पर आधारित और दृढ़' बना हुआ है." अराघची ने संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों में दी जाने वाली "अंतरराष्ट्रीय गारंटियों" की विश्वसनीयता को भी खारिज कर दिया. प्रेस टीवी के मुताबिक, उन्होंने कहा, "अंतरराष्ट्रीय गारंटियां 100 फीसद विश्वसनीय नहीं होतीं और इस संदर्भ में उन्होंने तीसरे देशों द्वारा की गई मध्यस्थता की कथित कोशिशों का ज़िक्र किया.

प्रेस टीवी के मुताबिक, उन्होंने आगे कहा, "हमने खुद जो अंतर्निहित गारंटी तैयार की है, उसके चलते अब कोई भी ईरानी लोगों के साथ युद्ध करने की हिम्मत दोबारा नहीं करेगा."

Add Zee News as a Preferred Source

ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए है तैयार

उन्होंने ईरान के जवाबी सैन्य अभियानों की ओर इशारा किया, जिनके बारे में उन्होंने बताया कि उनमें पूरे क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली ठिकानों के खिलाफ कम से कम 81 बार जवाबी हमले शामिल थे. अराघची ने चेतावनी दी कि विश्वसनीय "गारंटियों" के बिना किया गया संघर्ष-विराम केवल "युद्ध की पुनरावृत्ति" का कारण बनेगा. अराघची ने कहा, "गारंटियों के बिना किया गया संघर्ष-विराम एक दुष्चक्र है, जो केवल युद्ध को दोहराने का काम करता है." उन्होंने आगे कहा, "दुश्मन को एक सबक सीखना होगा, ताकि वह दोबारा कभी भी कोई और हमला करने के बारे में सोचे भी नहीं और ईरानी लोगों को हुए नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए."

ट्रंप पर बोला बड़ा हमला

ईरान की सैन्य प्रतिक्रिया पर टिप्पणी करते हुए अराघची ने कहा कि ये जवाबी अभियान देश के लिए "एक सुनहरा पल" थे. उन्होंने दावा किया कि ईरान की यह प्रतिक्रिया उसके इतिहास में "एक सुनहरे पल" के रूप में दर्ज हो गई है और कहा कि देश ने "दो परमाणु-सशस्त्र हमलावरों" को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने से रोक दिया. यह बात कि वे अब बातचीत की बात कर रहे हैं, अपने आप में हार मान लेना है. क्या वे ही लोग 'बिना शर्त सरेंडर' की बात नहीं कर रहे थे? तो फिर अब वे बातचीत के लिए अपने सबसे बड़े अधिकारियों को क्यों भेज रहे हैं?"