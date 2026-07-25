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ईरान-US जंग के बीच कच्चे तेल के दामों भारी उछाल, भारत में भी लोगों के जेब पर पड़ेगा असर!

Crude Oil Price Hike Today: अमेरिका-ईरान और रुस-यूक्रेन जंग और तेल सप्लाई में रुकावट की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से इजाफा हुआ है. इसका आसार आने वाले दिनों भारत पर भी पड़ सकता है. एक्सपर्ट्स की मानें तो अगर हालात ऐसे ही रहे तो भारत में खाम तेल की कीमतों इजाफा देखने को मिलेगा, जिससे रोजमर्रा की चीजें और महंगी हो सकती हैं.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 25, 2026, 11:47 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 11:47 PM IST
ईरान-US जंग के बीच कच्चे तेल के दामों भारी उछाल, भारत में भी लोगों के जेब पर पड़ेगा असर!
Image Credit: फाइल फोटो

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Raihan Shahid

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रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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