/ईरान-US जंग के बीच कच्चे तेल के दामों भारी उछाल, भारत में भी लोगों के जेब पर पड़ेगा असर!

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Crude Oil Price Hike News: भारत में जल्द महंगाई का एक और डोज देखने को मिल सकता है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में आया बड़ा उछाल आम लोगों की जेब पर सीधा असर डाल सकता है. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती तनातनी और दुनिया भर में तेल की सप्लाई को लेकर पैदा हुई परेशानियों ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में हलचल बढ़ा दी है. हालात यह हैं कि कच्चे तेल के दाम अब 110 डॉलर प्रति बैरल (10,609.50 भारतीय रुपये) के करीब पहुंच गए हैं.
मिडिल ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका के बाजारों में कच्चे तेल की वास्तविक खेपों की कीमतों में इस हफ्ते काफी इजाफा दर्ज किया गया है. इन इलाकों में तेल की कुछ खेपों के दाम दो महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं. कई खेपों की कीमत 110 डॉलर प्रति बैरल के आसपास दर्ज की गई है. तेल की कीमतों में इस तेजी की सबसे बड़ी वजह ईरान और यूक्रेन से जुड़े जंगों की वजह पैदा हुई सप्लाई की मुश्किलें बताई जा रही हैं.
दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर जहाजों की आवाजाही महदूद हो गई है. अमेरिका और ईरान ने इसको लेकर लगातार आमने सामने होते रहे हैं. होर्मुज के रास्ते पूरी दुनिया की खपत का 20 फीसदी से ज्यादा खाम तेलों की सप्लाई इसी रास्ते से होती है. भारत अपने जरुरत के लिए इस रास्ते से 50 फीसदी से ज्यादा तेल और गैस की मंगवाता है.
सप्लाई को लेकर बढ़ती परेशानियों के बीच दुनिया भर के खरीदार अब जल्द से जल्द तेल हासिल करने के लिए मुतबादिल जरियों की तलाश में जुट गए हैं. बाजार में यह तश्वीश बनी हुई है कि अगर हालात और बिगड़े तो तेल की सप्लाई पर और दबाव पड़ सकता है, जिससे कीमतों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों के प्रमुख मानक डिटेड ब्रेंट ने गुरुवार को 105.70 डॉलर प्रति बैरल का आंकड़ा छू लिया. यह मई के आखिर के बाद कच्चे तेल का सबसे ऊंचा स्तर बताया जा रहा है. वहीं, जून की शुरुआत के बाद पहली बार तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल की हद को पार कर गई हैं.
ऑयल मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक, सप्लाई से जुड़े खतरे एक बार फिर ग्लोबल मार्केट के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं. उनके मुताबिक, दुनिया भर में तेल की जरूरत और उसकी उपलब्धता के बीच संतुलन को लेकर पैदा हुई बेचैनी ने कीमतों को ऊपर पहुंचा दिया है.
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमतों में इस इजाफे का असर उन देशों पर ज्यादा पड़ सकता है जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इंपोर्ट पर डिपेंड है. भारत भी बड़ी मात्रा में कच्चा तेल बाहर से खरीदता है, ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ते दाम आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों और महंगाई पर असर डाल सकते हैं.