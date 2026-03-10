ईरान लौटने से डरीं महिला फुटबॉल खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया ने दिया शरण वीजा

Iran Women Football Controversy: ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी महिला नेशनल फुटबॉल टीम की पांच सदस्यों को मानवीय वीजा दिया, जिन्होंने 2026 AFC महिला एशियन कप के बाद ईरान लौटने से मना कर दिया था. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Iran News: ऑस्ट्रेलिया ने मानवीय आधार पर ईरानी महिला नेशनल फुटबॉल टीम की पांच खिलाड़ियों को वीज़ा दिया है. वे 2026 AFC महिला एशियन कप में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया आई थीं, लेकिन बाद में ईरान लौटने पर सजा या उत्पीड़न के डर से घर लौटने से मना कर दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिन खिलाड़ियों को वीजा दिया गया है उनमें फतेमेह पसंदिदेह, ज़हरा घनबारी, जहरा सरबली, अतेफे रमजानिजादेह और मोना हमूदी शामिल हैं.
दरअसल, खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट के एक होटल में टीम के साथ रुके हुए थे. वहां से, वे टीम मैनेजमेंट से अलग हो गए और ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों से मदद मांगी. ऑस्ट्रेलियाई फेडरल पुलिस और सरकार की मदद से खिलाड़ियों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया. बाद में ऑस्ट्रेलियाई गृह मंत्री टोनी बर्क ने कन्फर्म किया कि खिलाड़ियों को मानवीय वीजा दिया गया है.
उन्होंने कहा कि उनके एप्लीकेशन पर देर रात साइन किए गए थे और पूरा प्रोसेस सुबह करीब 1:30 बजे तक पूरा हो गया था. यह घटना तब शुरू हुई जब ईरानी महिला टीम ने मैच से पहले राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया. इसे विरोध के तौर पर देखा गया और इसके बाद ईरानी सरकारी मीडिया में खिलाड़ियों की बुराई की गई. कुछ रिपोर्ट्स में तो उन्हें "देशद्रोही" भी कहा गया. टीम के आखिरी ग्रुप मैच के बाद कुछ खिलाड़ियों ने मैदान छोड़ते समय निराशा के इशारे किए. ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ईरानी मूल के लोगों और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स ने सरकार से खिलाड़ियों को ईरान डिपोर्ट करने के बजाय शरण देने की अपील की. उन्होंने कहा कि उन्हें डिपोर्ट करने से उन्हें खतरा हो सकता है.
इस घटना ने इंटरनेशनल लेवल पर भी ध्यान खींचा. अमेरिका के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार से खिलाड़ियों को शरण देने की अपील की. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बानीज़ से फोन पर बात की और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई. ट्रंप ने बाद में सोशल मीडिया पर कहा कि पांच खिलाड़ियों की मदद की गई है और बाकी खिलाड़ियों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है. हालांकि, कुछ खिलाड़ी अपने परिवारों की सुरक्षा को लेकर परेशान हैं और ईरान लौटने का फैसला कर सकते हैं.
