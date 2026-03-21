US-इजरायल भी नहीं तोड़ सके ईरानियों का हौसला, आसमान से बरसती मौत के बीच मनाया नवरोज

Iran News: दुनिया के कई हिस्सों में ईद का त्योहार जोशखरोश से मनाया जा रहा है. हालांकि ईरान इस समय अमेरिकी और इजरायली हमलों की मार झेल रहा है. गोलाबारी, डर और अनिश्चितता के बीच भी ईरानियों ने अपने सबसे बड़े त्योहार "नवरोज" को परंपरा, हिम्मत और उम्मीद के साथ मनाकर दुनिया को एक मजबूत संदेश दिया है.

ईरान इस साल नवरोज ऐसे हालात में मना रहा है, जैसा उसने 1980 के दशक के बाद पहली बार देखा है, जब पड़ोसी देश इराक ने उस पर हमला किया था और आठ सालों तक लंबी जंग छिड़ गई थीय इस बार भी देश जंग जैसी स्थिति में है, लेकिन इसके बावजूद त्योहार की तैयारियों में लोगों का उत्साह कम नहीं दिखा.

When Imam Khamenei’s Nowruz message was replayed today at a square in Tehran, it was all heavy hearts and moist eyes. Add Zee News as a Preferred Source Those who live in hearts don’t die.pic.twitter.com/CmAPjzqkHN — Syed Zafar Mehdi (@mehdizafar) March 20, 2026

इससे पहले शुक्रवार को राजधानी तेहरान समेत पूरे देश में लोग बाजारों और दुकानों पर फूल खरीदने के लिए लंबी लंबी कतार लगाए नजर आए और एक-दूसरे को बधाई दी. यह सब उस समय हो रहा था, जब रातभर और दिन में अलग-अलग समय पर अमेरिका और इजरायल के लड़ाकू विमान बमबारी कर रहे हैं.

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नवरोज का खास लम्हा यानी वसंत विषुव, इस साल स्थानीय समय के मुताबिक शुक्रवार शाम 6 बजकर 15 मिनट 59 सेकंड पर मनाया गया, जो नए साल की शुरुआत और नई उम्मीदों की निशानी माना जाता है. इस खास मौके पर कई लोग अपने घरों में परिवार के साथ मौजूद रहे. नए साल के तुरंत बाद तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ मिनटों तक फायरिंग की, जिसे एक तरह से जश्न के रूप में देखा गया. इस दौरान कुछ लोग छतों और खिड़कियों से खुशी जाहिर करते दिखे, जबकि कुछ ने "डिक्टेटर मुर्दाबाद" के नारे भी लगाए.

तेहरान में रहने वाली गजल ने बताया, "हम ज्यादातर समय घर में ही रहे हैं, लेकिन बम और मिसाइलों के बावजूद नवरोज हमारे लिए हमेशा खास और पवित्र रहा है. हम इसे पूरी अहमियत देते हैं, जैसा लोग सदियों से करते आए हैं." उन्होंने यह भी कहा कि जंग की वजह से बच्चों और देश के भविष्य को लेकर चिंता जरूर है, लेकिन उम्मीद अब भी बाकी है.

अल जज़ीरा से बात करने वाले तेहरान के कई अन्य लोगों ने बताया कि लगभग एक करोड़ की आबादी वाला शहर इस हफ्ते पहले से ज्यादा भरा हुआ लग रहा है, क्योंकि जंग शुरू होने के शुरुआती दिनों में जो लोग सुरक्षित जगहों पर चले गए थे, उनमें से कई अब वापस लौट आए हैं. शुक्रवार को हल्की बारिश के बीच सड़कों पर कुछ ट्रैफिक जरूर दिखा, लेकिन शहर का सामान्य शोर-शराबा अब भी गायब है. आसमान में लड़ाकू विमान और ड्रोन लगातार उड़ान भरते और समय-समय पर बमबारी करते नजर आए.

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