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US-इजरायल भी नहीं तोड़ सके ईरानियों का हौसला, आसमान से बरसती मौत के बीच मनाया नवरोज

Nowruz Celebration in Iran: ईरान में जंग जैसे हालात और बमबारी के बीच भी लोगों ने नवरोज पूरे उत्साह, स्थानीय परंपरा, नई उम्मीद और आशा के साथ मनाया. तेहरान सहित देशभर में बाजारों में रौनक दिखी, जबकि वसंत विषुव के मौके पर परिवारों ने साथ मिलकर नए साल का स्वागत किया. इस मौके पर तेहरान स्क्वायर पर शहीद आयत उल्लाह अली खामेनेई की पुरानी रिकॉर्डेड तकरीर चलाई गई, तो लोग भावुक हो गए. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 21, 2026, 12:45 PM IST

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शहीद खामेनेई की पुराना खुत्बा सुन नवरोज पर भावुक हो गए लोग
शहीद खामेनेई की पुराना खुत्बा सुन नवरोज पर भावुक हो गए लोग

Iran News: दुनिया के कई हिस्सों में ईद का त्योहार जोशखरोश से मनाया जा रहा है. हालांकि ईरान इस समय अमेरिकी और इजरायली हमलों की मार झेल रहा है. गोलाबारी, डर और अनिश्चितता के बीच भी ईरानियों ने अपने सबसे बड़े त्योहार "नवरोज" को परंपरा, हिम्मत और उम्मीद के साथ मनाकर दुनिया को एक मजबूत संदेश दिया है.

ईरान इस साल नवरोज ऐसे हालात में मना रहा है, जैसा उसने 1980 के दशक के बाद पहली बार देखा है, जब पड़ोसी देश इराक ने उस पर हमला किया था और आठ सालों तक लंबी जंग छिड़ गई थीय इस बार भी देश जंग जैसी स्थिति में है, लेकिन इसके बावजूद त्योहार की तैयारियों में लोगों का उत्साह कम नहीं दिखा.

इससे पहले शुक्रवार को राजधानी तेहरान समेत पूरे देश में लोग बाजारों और दुकानों पर फूल खरीदने के लिए लंबी लंबी कतार लगाए नजर आए और एक-दूसरे को बधाई दी. यह सब उस समय हो रहा था, जब रातभर और दिन में अलग-अलग समय पर अमेरिका और इजरायल के लड़ाकू विमान बमबारी कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Middle East War: ईरान ने कुवैत रिफाइनरी पर किया हमला, खाड़ी में भारी तबाही

नवरोज का खास लम्हा यानी वसंत विषुव, इस साल स्थानीय समय के मुताबिक शुक्रवार शाम 6 बजकर 15 मिनट 59 सेकंड पर मनाया गया, जो नए साल की शुरुआत और नई उम्मीदों की निशानी माना जाता है. इस खास मौके पर कई लोग अपने घरों में परिवार के साथ मौजूद रहे. नए साल के तुरंत बाद तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ मिनटों तक फायरिंग की, जिसे एक तरह से जश्न के रूप में देखा गया. इस दौरान कुछ लोग छतों और खिड़कियों से खुशी जाहिर करते दिखे, जबकि कुछ ने "डिक्टेटर मुर्दाबाद" के नारे भी लगाए.

तेहरान में रहने वाली गजल ने बताया, "हम ज्यादातर समय घर में ही रहे हैं, लेकिन बम और मिसाइलों के बावजूद नवरोज हमारे लिए हमेशा खास और पवित्र रहा है. हम इसे पूरी अहमियत देते हैं, जैसा लोग सदियों से करते आए हैं." उन्होंने यह भी कहा कि जंग की वजह से बच्चों और देश के भविष्य को लेकर चिंता जरूर है, लेकिन उम्मीद अब भी बाकी है.

अल जज़ीरा से बात करने वाले तेहरान के कई अन्य लोगों ने बताया कि लगभग एक करोड़ की आबादी वाला शहर इस हफ्ते पहले से ज्यादा भरा हुआ लग रहा है, क्योंकि जंग शुरू होने के शुरुआती दिनों में जो लोग सुरक्षित जगहों पर चले गए थे, उनमें से कई अब वापस लौट आए हैं. शुक्रवार को हल्की बारिश के बीच सड़कों पर कुछ ट्रैफिक जरूर दिखा, लेकिन शहर का सामान्य शोर-शराबा अब भी गायब है. आसमान में लड़ाकू विमान और ड्रोन लगातार उड़ान भरते और समय-समय पर बमबारी करते नजर आए.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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