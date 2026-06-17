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मुसलमानों से नफरत की इंतेहा! आयरलैंड में मुस्लिम लड़की का श्वेत महिला ने खींचा हिजाब, फिर धारदार हथियार से किया लहूलुहान

Islamophobic Attack in Europe: मजहबी पहचान की वजह से यूरोप में मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा की घटनाएं बढ़ गई हैं. बीते साल यूरोप में सिर्फ मुसलमानों पर 876 मजहबी हमले हुए. इसी तरह का मामला आयरलैंड की राजधानी डबलिन में देखने को मिली है, जब एक मुस्लिम लड़की का हिजाब खींच कर श्वेत महिला ने धारदार हथियार से हमला कर दिया.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 17, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:20 PM IST
मुसलमानों से नफरत की इंतेहा! आयरलैंड में मुस्लिम लड़की का श्वेत महिला ने खींचा हिजाब, फिर धारदार हथियार से किया लहूलुहान
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

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