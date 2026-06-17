मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हमले से पहले संदिग्ध महिला लगातार पीड़िता को घूर रही थी और उसके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हुए चिल्ला रही थी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आरोपी श्वेत महिला ने पीड़िता के मजहब और उसके पहनावे को लेकर अपमाजनक टिप्पणी की. जब पीड़िता ने ऐसा न करने की अपील की तो वह भड़क गई. आरोपी महिला ने आगे बढ़कर पीड़िता का हिजाब खींच और फिर चेहरे पर हमला कर दिया.



घटना के दौरान वहां मौजूद एक पुरुष राहगीर तुरंत मदद के लिए आगे आया. उसने हमले को रोकने की कोशिश की और फौरन इमरजेंसी सर्विस को सूचना दी. सूचना मिलने के बाद आयरलैंड की पुलिस और डॉक्टर मौके पर पहुंचे. हमले की वजह से पीड़िता के चेहरे पर गहरे घाव थे, इसलिए इमरजेंसी सर्विस के साथ मौके पर मौजूद डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे फौरन इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया.