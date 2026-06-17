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Ireland Hate Crime News: यूरोप के कई देशों में इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है. हालिया दिनों कई ऐसी घटनाएं सामने आई है, जब महजबी पहचान की वजह से मुसलमानों को भेदभाव और हिंसा का शिकार होना पड़ता है. इसी तरह आयरलैंड की राजधानी डबलिन से ऐसी ही एक घटना सामने आई है, जहां एक सोमाली मुस्लिम लड़की पर अचानक हमला कर दिया गया. इस दौरान उसके हिजाब खींचकर आरोपी धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई.
मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना बीते 5 जून 2026 की बताई जा रही है. जब पीड़िता सोमाली लड़की राजधानी डबलिन की ओकोनेल स्ट्रीट से गुजर रही थी. पीड़िता ने अपने सिर को इस्लामी तरीके से हिजाब से ढका था. इसी दौरान राह चलती एक श्वेत महिला ने उस पर हमला कर दिया.
आरोपी महिला ने पीड़िता के सिर हिजाब खींच लिया और एक धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इसकी वजह से सोमाली लड़की बुरी तरह से घायल हो गई, और मौके पर अफरा तफरी मच गई. संदिग्ध श्वेत महिला हमलावर की उम्र 40 से 50 साल के बीच बताई जा रही है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हमले से पहले संदिग्ध महिला लगातार पीड़िता को घूर रही थी और उसके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हुए चिल्ला रही थी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आरोपी श्वेत महिला ने पीड़िता के मजहब और उसके पहनावे को लेकर अपमाजनक टिप्पणी की. जब पीड़िता ने ऐसा न करने की अपील की तो वह भड़क गई. आरोपी महिला ने आगे बढ़कर पीड़िता का हिजाब खींच और फिर चेहरे पर हमला कर दिया.
घटना के दौरान वहां मौजूद एक पुरुष राहगीर तुरंत मदद के लिए आगे आया. उसने हमले को रोकने की कोशिश की और फौरन इमरजेंसी सर्विस को सूचना दी. सूचना मिलने के बाद आयरलैंड की पुलिस और डॉक्टर मौके पर पहुंचे. हमले की वजह से पीड़िता के चेहरे पर गहरे घाव थे, इसलिए इमरजेंसी सर्विस के साथ मौके पर मौजूद डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे फौरन इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया.
जांच के दौरान पुलिस ने संदिग्ध महिला की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल वह पुलिस हिरासत में है और मामले की जांच जारी है. मानवाधिकार संगठनों और मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है इतनी गंभीर घटना होने के बावजूद पुलिस प्रशासन का रवैया सकारात्मक नहीं रहा. आयरलैंड के लोगों ने इस तरह की घटना को रोकने के लिए इस्लाफोबिया के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की है.