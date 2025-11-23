क्या NDA में शामिल होगी AIMIM? ओवैसी ने इस शर्त पर किया नीतीश को समर्थन देने का वादा

Bihar News Today: बिहार विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने पांच सीटों पर जीत हासिल कर अपना दबदबा बरकरार रखा है. AIMIM ने साल 2020 के चुनावों में भी पांच सीटों पर जीत हासिल किया था, लेकिन उसके चार विधायकों ने पाला बदल लिया और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में शामिल हो गए. बिहार में जीत के बाद पार्टी प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी काफी उत्साहित हैं. जीत के बाद सीमांचल में एक रैली के दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया, जिसके बाद सियासी गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई है.

AIMIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की नई एनडीए सरकार को सशर्त समर्थन देने की बात कही है. उन्होंने दो दिवसीय सीमांचल दौरे के दौरान कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र के साथ इंसाफ करें और सांप्रदायिक माहौल दूर रखें, तो उनकी पार्टी सरकार को पूरा सहयोग देगी.

सीमांचल बिहार का पूर्वोत्तर क्षेत्र है, जहां हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में AIMIM के पांच उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी. यह क्षेत्र सालों से बुनियादी सुविधाओं और विकास की कमी की वजह से पिछड़े इलाकों में गिना जाता है. ओवैसी ने कहा, "हम पटना में बनी नई सरकार को मुबारकबाद पेश करते हैं. अगर सरकार सीमांचल के विकास पर ध्यान देगी और सांप्रदायिकता से दूरी बनाए रखेगी, तो AIMIM पूरा सहयोग देने को तैयार है."

सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी सिर्फ मुसलमानों के हित की राजनीति नहीं करती बल्कि सीमांचल में रहने वाले सभी समुदायों, जिनमें दलित, आदिवासी और अन्य गरीब तबकों के अधिकारों के लिए भी लगातार लड़ रही है. बीजेपी लगातार सीमांचल में 'बड़ी संख्या में घुसपैठ' होने का आरोप लगाती रही है, जिसे वह 'जनसांख्यिकीय असंतुलन' वजह बताती है. इन आरोपों पर ओवैसी ने पलटवार किया और कहा कि यह क्षेत्र सालों से उपेक्षा का शिकार रहा है, लेकिन सियासी दल सिर्फ चुनावों के समय इसे मुद्दा बनाते हैं.

ओवैसी ने यह भी कहा कि नई सरकार सिर्फ पटना और राजगीर जैसे शहरों तक ही विकास सीमित न रखे. उन्होंने याद दिलाया कि राजगीर, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिले नालंदा में मौजूद है, पिछले कुछ सालों में कई बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किया गया है. इन प्रोजेक्ट्स में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, फिल्म सिटी जैसी सुविधाओं का आगाज किया गया है. ओवैसी ने कहा कि सीमांचल को अब भी नजरअंदाज किया जाता रहा है.

AIMIM प्रमुख ने 'इंडिया' गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी RJD पर भी जोरदार हमला बोला. असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले AIMIM ने गठबंधन के लिए आग्रह किया था, जिसे RJD ने ठुकरा दिया. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "जो लोग BJP को रोकने के नाम पर मुसलमानों के वोट मांगते थे, वे खुद BJP को नहीं रोक पाए. MY (मुस्लिम- यादव) समीकरण पर भरोसा करने वालों को अब सोचना चाहिए."

गौरतलब है कि इस बार विधानसभा चुनाव में RJD महागठबंधन की अगुवाई कर रही थी. इसकी अगुवाई तेजस्वी यादव कर रहे थे. चुनावी नतीजों में महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा और वह 35 सीटों पर सिमट कर रह गई. इनमें से अकेले 25 सीटों पर RJD ने जीत हासिल की. इससे पहले साल 2020 के विधानसभा चुनाव में RJD ने 75 सीटों पर जीत हासिल किया, जो उसके पिछले प्रदर्शन का सिर्फ एक तिहाई है.

