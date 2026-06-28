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मुहर्रम जुलूस में जहर वाले कैप्सूल बांटने वाला फैयाज प्रेमजी निकलाा EX-Muslim?

EX Muslim Faiyaz Premji Faiyaz Premji Arrest: मुहर्रम के जुलूस के दौरान ज़हर वाले कैप्सूल बांटने के आरोप में महाराष्ट्र पुलिस ने फैयाज प्रेमजी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बड़ी संख्या में कैप्सूल जब्त किए गए हैं और मामले की जांच जारी है. सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि आरोपी फैयाज प्रेमजी मुस्लिम समुदाय को छोड़कर EX-Muslim बन गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 28, 2026, 08:45 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:45 PM IST
मुहर्रम जुलूस में जहर वाले कैप्सूल बांटने वाला फैयाज प्रेमजी निकलाा EX-Muslim?
Image Credit: Photo Credit- The Observer PostSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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