/मुहर्रम जुलूस में जहर वाले कैप्सूल बांटने वाला फैयाज प्रेमजी निकलाा EX-Muslim?

गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ कि वह जुलूस में हजारों लोगों को मारना चाहता था, जिसके लिए वह पिछले 15 दिनों से तैयारी कर रहा था. गिरफ्तारी के बाद आरोपी फैयाज प्रेमजी का नाम सुनकर लोगों को लगा कि वह मुस्लिम समुदाय से है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर लोगों ने आरोपी फैयाज प्रेमजी की पोल खोल दी है. फैयाज प्रेमजी जुलूस में लोगों को क्यों मारना चाहता था इसकी जानकारी पुलिस की तरफ आधिकारिक रूप से नहीं दी गई है. लोग सोशल मीडिया पर फैयाज प्रेमजी के खिलाफ सबूत साझा कर रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि वह कई यूट्यूब चैनलों पर इस्लाम विरोधी बातें कर रहा है, लोग इन सबूतों को साझा कर यह दावा कर रहे हैं कि फैयाज प्रेमजी इस्लाम छोड़कर EX-Muslim बन चुका है और इस्लाम दुश्मनी में वह हजारों मुसलमानों को मारना चाह रहा था. इसीलिए उसने जुलूस में जहर वाले कैप्सूल बांटकर हजारों लोगों को मारना चाह रहा था.