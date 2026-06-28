/मुहर्रम जुलूस में जहर वाले कैप्सूल बांटने वाला फैयाज प्रेमजी निकलाा EX-Muslim?

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EX Muslim Faiyaz Premji Faiyaz Premji Arrest: शुक्रवार (26 जून) को पूरी दुनिया में यूम-ए-आशूरा के मौके पर अकीदतमंदों ने जुलूस निकाले और करबला की जंग को याद करते हुए गम का इजहार किया. इस दौरान लोग अकीदतमंदों की सेवा करते हैं, खाने-पीने की व्यवस्था करते हैं. इसी तरह महाराष्ट्र में भी जुलूस निकाले गए थे. इस दौरान फैयाज प्रेमजी नाम के एक EX-Muslim ने जुलूस में जहर वाले कैप्सूल बांटकर हजारों लोगों को मारने की कोशिश में था. उसकी ज़हर वाला कैप्सूल खाने की वजह से खाने की वजह से सलमान सैयद नाम के एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी फैयाज प्रेमजी को गिरफ्तार कर लिया और जहर वाले 14900 कैप्सूल जब्त किए.
गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ कि वह जुलूस में हजारों लोगों को मारना चाहता था, जिसके लिए वह पिछले 15 दिनों से तैयारी कर रहा था. गिरफ्तारी के बाद आरोपी फैयाज प्रेमजी का नाम सुनकर लोगों को लगा कि वह मुस्लिम समुदाय से है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर लोगों ने आरोपी फैयाज प्रेमजी की पोल खोल दी है. फैयाज प्रेमजी जुलूस में लोगों को क्यों मारना चाहता था इसकी जानकारी पुलिस की तरफ आधिकारिक रूप से नहीं दी गई है. लोग सोशल मीडिया पर फैयाज प्रेमजी के खिलाफ सबूत साझा कर रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि वह कई यूट्यूब चैनलों पर इस्लाम विरोधी बातें कर रहा है, लोग इन सबूतों को साझा कर यह दावा कर रहे हैं कि फैयाज प्रेमजी इस्लाम छोड़कर EX-Muslim बन चुका है और इस्लाम दुश्मनी में वह हजारों मुसलमानों को मारना चाह रहा था. इसीलिए उसने जुलूस में जहर वाले कैप्सूल बांटकर हजारों लोगों को मारना चाह रहा था.
शिया-सुन्नी के बीच तफरके को बढ़ावा देने वाली बातें करता था, EX-Muslim फैयाज प्रेमजी
EX-Muslim फैयाज प्रेमजी जिन यूट्यूब चैनलों पर जाया करता था, उन यूट्यूब चैनलों से इस्लाम विरोध कंटेंट फैलाए जाते हैं और EX-Muslims को इस्लाम के खिलाफ बातें करने के लिए जगह देते हैं. EX-Muslim फैयाज प्रेमजी इन चैनलों पर जाकर इस्लाम के अंदर शिया-सुन्नी के बीच तफरके को बढ़ावा देने वाली बातें करता था.
15 दिनों में जहर वाले 14900 कैप्सूल किए थे तैयार, पुलिस ने किए जब्त
गौरतलब है कि पुलिस ने EX-Muslim फैयाज प्रेमजी को गिरफ्तार कर लिया है और वह जहर वाले कैप्सूल बांटकर लोगों को क्यों मारना चाह रहा था, इस बात की जांच कर रही है. पुलिस ने 14900 कैप्सूल जब्त किए हैं. उसने 15 दिन पहले डोंगरी में किराए का घर लिया था. आरोपी ने 50 किलो जिंक फास्फाइड ऑर्डर किया और कुछ दिनों से अपने रहने के ठिकाने पर एक-एक ग्राम ज़हर डालकर मुहर्रम को निशाना बनाने के लिए गोली बना रहा था