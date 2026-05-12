क्या संघ मुसलमानों के खिलाफ नफरत-हिंसा के लिए है जिम्मेदार? RSS दुनिया को बताएगा सच

भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती नफरत, हिंसा और कट्टर सियासत को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. देश और विदेश में इस तरह की घटनाओं के लिए अक्सर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है. कई बार RSS पर अपने 40 से ज्यादा आनुषंगिक संगठनों के जरिये सांप्रदायिकता को बढ़ाने के आरोप लगते रहे हैं.

हालांकि, अब राष्ट्रीय स्वंय संघ ने दुनियाभर में अपनी छवि सुधारने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है. सालों से मुस्लिम और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ माहौल बनाने के आरोप झेल रहे इस संगठन ने अब अमेरिका से लेकर यूरोप तक बैठकों और सभाओं का दौर शुरू किया है, ताकि दुनिया के सामने खुद को अलग तरीके से पेश कर सके.

RSS को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत वैचारिक स्रोत माना जाता है. संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि वह दुनिया के कई देशों में जाकर अपने बारे में फैली "गलत धारणाओं" को दूर करने की कोशिश कर रहा है.

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मंगलवार (12 मई) को RSS की तरफ से बयान जारी कर बताया गया कि संगठन के पदाधिकारी लगातार अमेरिका समेत दूसरे देशों की यात्राएं कर रहे हैं ताकि यह धारणा बदली जा सके कि वह एक पैरामिलिट्री ग्रुप्स है और अल्पसंख्यकों पर हमलों से उसका ताल्लुक रहा है.

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यह पहल ऐसे समय में आई है, जब बीते नवंबर में अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में RSS को चौंकाने वाला दावा किया था. इस रिपोर्ट में कहा गया था कि RSS दशकों से अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा और नफरत की घटनाओं को बढ़ावा देने में शामिल रहा है. यह आयोग अमेरिकी सरकार की बाईपार्टिसन (दो-दलीय संस्था) है, जो दुनिया भर में धार्मिक आजादी की स्थिति पर नजर रखती है. साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और अमेरिकी संसद को सुझाव देती है.

RSS के अहम पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन को लेकर विदेशों में कई तरह की धारणाएं बनाई गई हैं. RSS के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने दिल्ली में बने संघ के नए 12 मंजिला भवन में विदेशी पत्रकारों से बातचीत की. इस दौरान दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि उन्होंने अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन में कई सभाओं को संबोधित किया है और आगे भी दूसरे देशों की यात्राएं जारी रहेंगी.

होसबाले ने कहा कि संघ पर आरोप लगाए जाते हैं कि वह समाज को पीछे ले जाना चाहता है, वह एक पैरामिलिट्री ग्रुप्स है, हिंदू वर्चस्व की सियासत करता है और दूसरे समुदायों को दूसरे दर्जे का नागरिक मानता है. उन्होंने दावा किया कि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है और इसी वजह से संघ दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में लोगों से संवाद कर रहा है.

दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि RSS का डेलिगेशन लगातार शिक्षाविदों, नीति बनाने वाले और कारोबार जगत से जुड़े लोगों से मुलाकात कर रहा है. आने वाले समय में यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया और दूसरे क्षेत्रों में भी यात्राएं की जाएंगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने युवावस्था के दिनों में संघ से जुड़े थे. भारतीय जनता पार्टी का देश में सबसे बड़ी और मजबूत सियासी दल होने के पीछे संघ के बड़े स्वयंसेवी नेटवर्क को अहम माना जाता है. हालांकि इसी दौर में देश में हिंदू-मुस्लिम समुदाय के बीच कथित तौर सामाजिक और सियासी अलगाव भी गहरा हुआ है.

संघ खुद को "हिंदू केंद्रित सांस्कृतिक और सभ्यतागत आंदोलन" बताता है. संगठन का कहना है कि उसका मकसद हिंदुओं को एकजुट करना और धर्म की रक्षा करना है. संघ की स्थापना 1925 में हुई थी और उसके बाद कई बार उस पर प्रतिबंध भी लगाया गया. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 1948 में हत्या के बाद भी संगठन पर रोक लगाई गई थी, क्योंकि हत्या करने वाला नाथू राम गोडसे और उसके साथियों का कनेक्शन संघ से जुड़ा रहा था. रिपोर्ट्स में राष्ट्रपिता की हत्या में RSS की भूमिका संदिग्ध मानी जाती रही है.

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