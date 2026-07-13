/क्या हिन्दू राष्ट्र पर मुसलमानों का रिएक्शन जांच रहे बाबा रामदेव; 17 साल बाद क्यों याद आया देवबंद का किस्सा?

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नई दिल्ली: योग गुरु बाबा रामदेव ने हिन्दू राष्ट्र और मुसलमानों पर बयान देकर एक बार फिर इस मुद्दे को हवा दे दिया है. लोग इस बहस में पड़ गए हैं कि हिन्दू राष्ट्र आखिर कैसा होगा और उसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों के क्या अधिकार होंगे. खासकर मुस्लिम समाज के उलेमा रामदेव के बयान पर बंट गए हैं, किसी ने इसका समर्थन किया है तो किसी ने उनके बयानों का विरोध किया है.
रामदेव ने क्या कहा है?
रामदेव ने कहा, "मुझे 2009 में देवबंद मदरसे में बुलाया गया था. उस वक़्त मैंने कहा था कि हमारे धर्म भले ही अलग हों, लेकिन हमारे पूर्वज एक ही हैं. भारत में 'हिंदू राष्ट्र' की सोच से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है. हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू, आर्य और वैदिक थे. यह बात हमारे सामने ही लिखी हुई है." रामदेव ने आगे कहा, " कुछ लोग पूछते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बन गया, तो मुसलमान कहाँ जाएँगे? तो मैं कहता हूँ, मुसलमान बस अपने पूर्वजों की परंपराओं को अपना लें. आप दाढ़ी रखें या शेव करवा लें; कोई भी कपड़े पहनें, लेकिन अपने पूर्वजों जैसा चरित्र बनाए रखें. हिंदुस्तान में मुसलमानों या ईसाइयों के लिए कोई खतरा नहीं है."
रामदेव का ये बयान अनायास नहीं है, न ही उनके बयान में कुछ नया है. इस तरह के बयान आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत हमेशा देते रहते हैं. भागवत 1 हज़ार बार कह चुके हैं कि भारतीय मुसलमानों का डीएनए हिन्दुओं का डीएनए है. सभी के पूर्वज एक हैं. हिन्दू राष्ट्र में मुसलमानों की स्थिति क्या होगी? लेकिन बाबा रामदेव का बयान ऐसे वक़्त में आया है जब अनकरीब उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाव होने वाले हैं. इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि 2009 की बात यानी 17 साल पुरानी बात बाबा रामदेव अभी क्यों याद कर रहे हैं कि 17 साल पहले उन्होंने देवबंद में क्या कहा था?
एक्सपर्ट की मानें तो बाबा रामदेव अभी से UP चुनाव के पक्ष में अपने बयानों से माहौल बनाने लगे हैं, ताकि अभी से हिन्दू- मुस्लिम मुद्दे को उछाल कर वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके. वो एक तरह से भाजपा सरकार के पेड वर्कर हैं. ज़रूरत पड़ने पर उनसे बयान दिला दिया जाता है, वरना एक कारोबारी आदमी को इससे क्या लेना देना है कि देश हिन्दू राष्ट्र बने और मुसलमानों का इसमें क्या होगा ?
दरअसल, बाबा मुसलमानों का इस मुद्दे पर रिएक्शन जांच रहे हैं, कि आखिर हिन्दू राष्ट्र को लेकर मुस्लिम समाज क्या सोचता है? इस पर वो किस तरह से प्रतिक्रिया देता है? हालांकि, एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि इस वक़्त उत्तर प्रदेश के साथ ही केंद्र सरकार भी राम मंदिर चंदा चोरी पर बुरी तरह घिरी हुई है. सरकार के पास इससे निकलने के लिए कोई बड़ा मुद्दा सामने नहीं दिख रहा है, इसलिए सरकार अभी मुद्दे की तलाश में ताकि राम मंदिर चंदा चोरी के हिन्दुओं के आक्रोश को किसी दूसरी मुद्दे की तरफ डाइवर्ट किया जा सके. ऐसे में मुस्लिम समाज को अभी इसमें फंसने से और सरकार को अपनी तरफ से लीड देने से परहेज करना चाहिए.
देश जितना हिंदुओं का है, उतना ही मुसलमानों का भी: मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी
बाबा रामदेव के इस बयान पर, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने हिमायत करते हुए कहा है, "आज मुल्क में मुसलमान और ईसाई पूरी तरह से महफूज हैं. जब हिन्दुस्तान में मुस्लिम आए थे, तो उनकी तादाद बेहद कम थी. लेकिन इस्लाम से मुतासिर होकर कई लोगों ने इस्लाम को अपना लिया था. इसलिए, इस्लाम कबूल करने के बाद, वह सबसे पहले भारतीय हैं, और उसके बाद मुसलमान. बाबा रामदेव जहां हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वह इसकी मुखालिफत करते हैं, क्योंकि जितना देश हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है. उतना ही सिखों का है, और उतना ही दीगर धर्मों के लोगों का है. ऐसे में मुल्क को हिंदू राज घोषित करना बेहद गलत बात होगी.."
मुसलमान न तो डरते हैं और न ही घबराते हैं: मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली
योग गुरु बाबा रामदेव के बयान पर लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा, "मुसलमान न तो डरते हैं और न ही घबराते हैं, क्योंकि वे सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं. लेकिन बाबा रामदेव की इस बात कि हम हिमायत करते हैं कि दुनिया में सभी इंसानों के पूर्वज एक ही हैं. हमने हमेशा मजहब की बुनियाद पर भेदभाव का विरोध किया है, और अगर हमें अपने देश के हालात बेहतर बनाने हैं, तो सभी को अपने मजहब का पालन करना चाहिए, दूसरों का सम्मान करना चाहिए और ऐसे धार्मिक बयान देने से बचना चाहिए." मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने आगे उत्तराखंड में मस्जिदों को गिराने और मदरसा बोर्ड को खत्म करने का जिक्र करते हुए कहा कि इस वजह से उत्तरखंड और देशभर के मुसलमानों को काफी परेशानी और तकलीफ हो रही है."
हम सभी बाबा आदम के औलाद हैं
योग गुरु बाबा रामदेव के 'हिंदू राष्ट्र' वाले बयान पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना यासूब अब्बास ने कहा, "यह सही है. हम सभी इंसान हैं, और बाबा आदम की औलाद हैं. वो ही हम सब का बाप है.अगर सभी इंसान एकता, भाईचारे और प्यार से रहें, तो देश में नफ़रत का माहौल खत्म हो जाएगा और नई दोस्ती पनपेगी.इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है."