बंगाल में BJP की आंधी भी भंगार सीट पर नहीं हिला पाई ISF का झंडा; नौशाद की सीट पक्की

West Bengal Election Result Update: आज पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के परिणाम आने वाले हैं. सभी राज्यों में मतगणना जारी है. बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की लहर देखने को मिल रही है और ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस 100 सीटों के अंदर ही सिमटती हुई दिख रही है. भाजपा के इस आंधी में ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट (ISF) के चेयरमैन नौशाद सिद्दीकी भांगर विधानसभा बड़ी अंतर से बढ़त बनाए हुए हैं. बंगाल चुनाव में ISF सिर्फ एक ही सीट पर बढ़त बनाई हुई है. साल 2021 के विधानसभा चुनाव में भी इसी सीट से ISF का इकलौता कैंडिडेट के रूप में नौशाद सिद्दीकी को जीत मिली थी.

ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रांट (ISF) ने 33 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे. ISF के चेयरमैन नौशान सिद्दीकी अतिसंवेदनशील 24 परगना इलाके के भांगर विधानसभा सीट पर 98187 (+ 28531) से लीड कर रहे हैं. इस सीट पर दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) का कैंडिडेट सौकत मोल्ला दूसरे नंबर पर है. भांगर विधानसभा सीट पर दूसरे चरण (29 अप्रैल) को चुनाव हुए थे. इस सीट पर टोटल 19 उम्मीदरवारों ने चुनाव में भाग लिया है. इन सभी उम्मीदवारों को पछाकर ISF के चेयरमैन नौशान सिद्दीकी भारी बढ़त बनाए हुए हैं और लगभग इस सीट पर नौशाद की जीत स्पष्ट नजर आ रही है. फिलहाल मतगणना जारी है और आधिकारिक रूप से जीत की घोषणा बाकी है.

असम में भाजपा की वापसी

वहीं, असम में हिमंत बिस्वा सरमा की अगुवाई में एक बार फिर भाजपा सरकार बनाने जा रही है. असम में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है. असम में 54 सीटों पर जीत मिल चुकी है और 28 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं, कांग्रेस को दो सीटों पर जीत मिली है और 17 सीटों पर आगे चल रही है. इसके साथ ही बदरुद्दीन अजमल की अगुवाई वाली ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) को एक सीट पर जीत मिली है और 1 अन्य सीट पर आगे चल रही है.