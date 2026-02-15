Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3110679
Zee SalaamMuslim WorldISIL का नाइजीरिया में कत्लेआम, बंदूकधारियों ने 46 लोगों को उतारा मौत के घाट

ISIL का नाइजीरिया में कत्लेआम, बंदूकधारियों ने 46 लोगों को उतारा मौत के घाट

ISIL Attack in Nigeria: उत्तरी नाइजीरिया एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा, जहां बंदूकधारियों ने तीन गांवों पर हमला कर कम से कम 46 लोगों की हत्या कर दी और कई लोगों का अपहरण कर लिया. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कोंकोसो नाम के गांव में सबसे ज्यादा मौतें हुईं. पुलिस ने हमले की पुष्टि की है. क्षेत्र में ISIL से जुड़े ग्रुप और डकैत लगातार लोगों की हत्या कर रहे हैं और स्थानीय सरकार के लिए चुनौती बने हुए हैं.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 15, 2026, 05:40 PM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Nigeria News: नाइजीरिया के उत्तरी इलाके में एक बार फिर हिंसा की भयावह तस्वीर सामने आई है, जहां मोटरसाइकिलों पर सवार बंदूकधारियों ने तीन गांवों में ताबड़तोड़ हमला कर कम से कम 46 लोगों की हत्या कर दी और कई लोगों का अपहरण कर लिया. प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय पुलिस के मुताबिक यह हमला नाइजर राज्य के बोर्गु स्थानीय प्रशासनिक क्षेत्र (Borgu LGA) के गांवों में हुआ, जो क्वारा और कात्सिना राज्यों की सीमा से सटा हुआ है.

समाचार एजेंसी AFP ने एक स्थानीय के हवाले से बताया कि सबसे घातक हमला कोंकोसो गांव में हुआ, जहां कम से कम 38 लोगों को गोली मार दी गई या उनका गला काट दिए गए. हमलावरों ने गांव के ज्यादातर घरों में आग लगा दी और पहले से मृतकों की गिनती के अलावा अन्य शव भी बरामद किए जा रहे हैं.

कोंकोसो के एक निवासी ने AFP को बताया कि बंदूकधारियों ने पहले पास के तुंगार मेकेरी गांव पर हमला किया और उसके बाद उनके गांव की ओर बढ़े. यह हमले उत्तरी नाइजीरिया में जारी सुरक्षा संकट के बीच हुए हैं, जहां इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवांट (ISIL, जो ISIS से जुड़ा आतंकी ग्रुप है) से जुड़े हथियारबंद ग्रुप के अलावा फिरौती के लिए लोगों का अपहरण करने वाले गिरोह भी एक्टिव हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ग़ज़ा में कयामत का मंजर, मलबे में दबी हैं 8000 लाशें; नेतन्याहू की कैद में हजारों बेगुनाह!

नाइजर राज्य पुलिस के प्रवक्ता वासियू अबियोदुन ने एक गांव में हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि संदिग्ध डकैतों ने तुंगा-मेकेरी गांव पर धावा बोला, जिसमें छह लोगों की मौत हुई, कुछ घरों को आग लगा दी गई और अज्ञात संख्या में लोगों का अपहरण किया गया. उन्होंने बताया कि इसके बाद हमलावर कोंकोसो गांव की ओर बढ़ गए, जबकि अन्य हमलों के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है.

कोंकोसो के निवासी जेरेमिया टिमोथी ने समाचार एजेंसी रायटर्स को बताया कि हमलावर शनिवार (14 फरवरी) की सुबह करीब 6 बजे (05:00 GMT) गांव में घुसे और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी. उन्होंने कहा कि इस दौरान लोगों ने ऊपर सैन्य विमानों की आवाज भी सुनी. स्थानीय निवासी अब्दुल्लाही अदामू ने एसोसिएट प्रेस से कहा कि हमलावर बिना किसी सुरक्षा बल की मौजूदगी के खुले तौर पर कार्रवाई कर रहे थे.

नाइजर और क्वारा राज्यों की सीमा पर स्थित कैनजी फॉरेस्ट को लंबे समय से डकैतों और लड़ाकों का सुरक्षित ठिकाना माना जाता है, जिसमें बोको हराम जैसे हथियारबंद ग्रुप्स के सदस्य भी शामिल बताए जाते हैं. पिछले साल अक्टूबर में अल-कायदा से जुड़े संगठन ग्रुप फॉर द सपोर्ट ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स (JNIM) ने भी क्वारा राज्य के वोरॉ इलाके के पास नाइजीरिया की जमीन पर अपने पहले हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था.

नाइजर राज्य के बोर्गु इलाके के धार्मिक और सामुदायिक नेताओं ने पिछले सप्ताह राष्ट्रपति बोला टिनुबू (Bola Tinubu) से क्षेत्र में बार-बार हो रहे हमलों को रोकने के लिए सैन्य अड्डा स्थापित करने की मांग की थी, जिसकी जानकारी स्थानीय नाइजीरियाई मीडिया ने दी है.

यह भी पढ़ें: गज़ा में इजरायल ने फिर किया हमला, 24 घंटे में 10 फिलिस्तीनियों की मौत

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Nigeria NewsISIS attackmuslim news

Trending news

Nigeria News
ISIL का नाइजीरिया में कत्लेआम, बंदूकधारियों ने 46 लोगों को उतारा मौत के घाट
Maharashtra news
'Tipu Sultan पर गिरगिट की तरह रंग बदल रही BJP'; कांग्रेस ने लगाया गंभीर आरोप
Pakistan News
तानों से सम्मान तक; सरफराज नवाज की रिवर्स स्विंग को कभी कहा गया 'रहस्यमयी जादू'
muslim world news
गज़ा में इजरायल ने फिर किया हमला, 24 घंटे में 10 फिलिस्तीनियों की मौत
muslim news
BJP नेता ने टीपू सुल्तान को बताया हिंदू विरोधी, ओवैसी पर बोला हमला
muslim news
अमरोहा में कांवड़ भंडारे पर बवाल, दो समुदाय आमने-सामने, कई घायल
muslim news
बुर्का पहन कांवड़ यात्रा करने वाली तमन्ना मुसलमान है या नहीं है? मौलाना के तीखे सवाल
muslim news
'टीपू सुल्तान ने सावरकर की तरह आंग्रेजो को लव लेटर नहीं लिखा, जंग लड़ी थी'- ओवैसी
muslim news
तारिक रहमान BAG के नए PM के रूप में लेंगे शपथ; भारत समेत 13 देशों को मिला न्योता
Pakistan News
पूर्व PM इमरान खान की आंख की रोशनी हो सकती है खत्म,PAK क्रिकेटरों ने की ये बड़ी अपील