इस्लाम ने चार शादियों की इजाजत क्यों दी? जाने इसके सामाजिक फायदे

Polygamy Allowed in Islam: इस्लाम में एक बीवी के रहते हुए तीन अन्य शादियाँ करने की इजाजत है. इसको लेकर इस्लाम और मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है. लेकिन इस्लाम ने दरहकीकत चार शादियों का प्रावधान ज्यादा शादियां करने की छूट नहीं बल्कि अनगिनत शादियों से रोकने के लिए लाई गई है. साथ ही इस्लाम में चार शादियों के लिए कई शर्तें भी हैं, जिन्हें पूरा करना जरूरी है. इस्लाम में चार शादियों का प्रवधान कई समस्याओं के हल के रूप में भी देखा जाता है. आज की इस खबर में हम इस्लाम और मुसलमानों के बीच चार शादियों की शर्तें, इस प्रवधान से खत्म होने वाले समस्याओं के बारे में जानकारी देंगे. साथ ही उन परिस्थितियों और वजहों की जानकारी देंगे, जहां पर कोई मुस्लिम व्यक्ति एक से अधिक शादी कर सकता है.

दरअसल, प्राचीन जमाने में शादियों को लेकर कुछ खास सख्त कानून नहीं थे. लोग अनगिनत शादियां करते थे. इसी पर पाबंदी के लिए इस्लाम ने ज्यादा से ज्यादा चार शादियां करने की इजाजत दी है. यानी एक मुसलमान अनगिनत शादियाँ नहीं कर सकता, वह एक साथ चार बीवियों से अधिक बीवी नहीं रख सकता. जिस दौर में इस्लाम ने यह प्रावधान लागू किया, उस वक्त यह किसी क्रांतिकारी फैसले से कम नहीं था.

इस्लाम में चार शादियों की इजाजत देने का पहला फायदा, अनगिनत शादियों पर अंकूश लगाना है, क्योंकि एक व्यक्ति अनगिनत महिलाओं के साथ शादी करके, उनके साथ इंसाफ नहीं कर सकता. वह इंसान सभी पत्नियों को एक समान समय, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन इत्यादी में नहीं दे सकता.

दूसरा फायदा बेवा औरतों से शादियां. आम तौर पर हम समाज में देखते हैं कि बेवा औरतों से कोई भी कुवारा लड़का शादी करने को तैयार नहीं होता, यह समाज की कड़वी सच्चाई है. साथ ही उस बेवा औरत को उसके अपने मायके से भी कुछ समय बात उपेक्षा का सामना करना पड़ता है. इसलिए इस्लाम यह इजाजत देता है कि एक मर्द एक से अधिक शादी कर सकता है, ताकि वह बेवा महिला से शादी करे और उन्हें एक पत्नी की तरह सम्मान, पत्नियों को मिलने वाले पूरे अधिकार अन्य जरूरत की चीजें दे सके. इन मामलों से अलग अपवाद हो सकते हैं. हम समाज में फैली समस्या और इस्लाम द्वारा शादियों की इजाजत के रूप में दी गई समस्या के हल पर बात कर रहे हैं.

इस्लाम ने यह प्रावधान किया ताकि बेवा औरतों को दोबारा से अपनी पारिवारिक जीवन जीने का अवसर मिल सके. उन बेवा महिलाओं पर कोई लांछन न लगा सके. साथ ही एक कुंआरा मुस्लिम युवक भी किसी बेवा (विधवा) औरत से शादी कर सकता है.

हम जानते हैं कि दुनिया में हमेशा किसी न किसी जगह युद्ध होते रहते हैं, इन युद्धों में ज्यादातर मर्द मारे जाते हैं, क्योंकि सेना में मर्द ही ज्यादा रहते हैं. अब आधुनिक दौर में सेनाओं में महिलाएँ भी है, लेकिन सीमित संख्या में. यह भी एक सच्चाई है, चाहे तो आम दुनिया भर के सेनाओं पर नजर डालकर देख सकते हैं कि सेना में महिलाएं ज्यादा हैं की मर्द. इसलिए युद्ध में मर्द ज्यादा मारे जाते हैं. युद्ध में बड़ी तादात में मर्द मारे जाते हैं, जिसके बाद उनकी पत्नि बेवा हो जाती हैं और उनके बच्चे बिना बाप के हो जाते हैं. उन बेवा महिलाओं और बच्चों को अधिकार देने के लिए इस्लाम ने मुस्लिम मर्दों को इजाजत दी कि वे एक से अधिक शादी कर सकते हैं, ताकि उनका ख्याल रखा जा सके और उन बच्चों को दोबारा एक बाप का प्यार मिल सके और उन बेवाओं को दोबारा से एक पति मिल सके. ताकि वे फिर से एक पारिवारित जीवन की शुरूआत कर सके.

इस्लाम ने चार शादियों की इजाजत दी तो है, लेकिन इसे फर्ज करार नहीं दिया. यानी इस्लाम में चार शादियां अनिवार्य नहीं है, अगर किसी को जरूरत या परिस्थिति ऐसी है, तो उन्हें इजाजत दी गई है, वे ज्यादा से ज्यादा चार शादियां कर सकते हैं. इस्लाम में चार शादियों के लिए कई शर्तें भी हैं, जिन्हें पूरा करना जरूरी है. इस्लाम दुनिया और आखिरत में दोनों जगह अदल और इंसाफ की बात करता है. इसलिए इस्लाम ने चार शादियों को लेकर भी कई कड़ी शर्तें रखे हैं. जिन्हें पूरा करना जरूरी है, अगर एक मुस्लिम व्यक्ति इन शर्तों को पूरा नहीं कर सकता, तो वह एक से अधिक शादियां भी नहीं कर सकता.

जैसे- पत्नियों के साथ इंसाफ, एक मुस्लिम मर्द की यह ड्यूटी है कि वह अपनी पत्नियों के साथ इंसाफ करे और उनके अधिकार को पूरा करे. मान लेते हैं कि एक मुस्लिम व्यक्ति की तीन पत्नियां हैं, तो उस पति का यह ड्यूटी है कि वह अपनी तीनों पत्नियों का एक समान आर्थिक ख्याल रखे और तीनों को एक सम्मान समय भी दे. साथ ही तीनों का सेक्सुअल सेटेसपेकशन का भी ख्याल रखे.

तलाक शुदा भी जोड़ो... किसी महिला का गलत आदमी से विवाह हो जाए तो उसे जिंदगी भर उसके साथ रहने की कोई मजबूरी नहीं है वो तलक लेकर दूसरी शादी कर नया जीवन शुरू कर सकती है। सक्षम लोगों को ऐसी महिलाओं से ओर कुंवारे लोगों को भी इस्लाम में ऐसी शादी करने को प्रेरित किया गया है ताकि उस महिला का भी सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक जीवन फिर से पटरी पर आ सके.