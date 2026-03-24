इस्लाम में गाय: मुसलमानों के गौ संरक्षण की बात पर भरोसा नहीं करते हैं सियासी हिन्दू!

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को ऑल इंडिया त्योहार कमेटी से जुड़े कुछ मुसलमानों ने जमा होकर गौ संरक्षण की मांग की. बैनर- पोस्टर के साथ वो सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे थे.

ऑल इंडिया त्योहार कमेटी के संरक्षक शमशुल हसन बल्ली ने कहा, "हमारे समाज पर हमेशा आरोप लगते रहते हैं कि हम गाय-बछड़ा काटते हैं.गौ वध के नाम पर हमारा समाज निशाना बनाया जा रहा है. साम्प्रदायिक मानसिकता के लोग हम लोगों को आपस में लड़वाने का काम करते हैं. वो हमारे खिलाफ साजिश रचने के काम करते हैं. भोपाल में गौ- वध को लेकर लगातार माहौल खराब करने की साजिश होती है. इसलिए हम मांग करते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, और जो लोग गौ वध करते हैं, उनमें असल मुजरिम की तलाश कर उन्हें सजा दी जाए."

भोपाल में क्यों उठी गौ हत्या के खिलाफ मांग ?

कुछ माह पहले भोपाल में असलम चमड़ा नाम के एक मांस कारोबारी पर गौ मांस का कारोबार करने का आरोप लगा था. बजरंग दल के लोगों ने कथित तौर पर गौ- वंश से लदे उसके एक ट्रक को पकड़ने का दावा किया था, जिसके मांस की जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है. असलम कुरैशी उर्फ़ असलम चमड़ा का भोपाल में वैध बूचरखाना है. इस बूचरखाने को भोपाल नगर निगम पब्लिक- प्राइवेट पार्टनरशिप(PPP )मोड में चलाती है, लेकिन लाइसेंस असलम चमड़ा के नाम पर है.असलम चमड़ा ईद के एक दिन पहले ही ज़मानत पर जेल से रिहा हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश में गौ वंश काटने पर प्रतिबन्ध है, लेकिन भैंस काटने का लाइसेंस व्यापारियों को दिया जाता है. लेकिन आये दिन हिंदूवादी संगठन के लोग बूचरखानों पर ये आरोप लगाकर धावा बोलते रहते हैं कि गौ वंश काटा गया है. रतलाम, सागर, नीमच, जैसे जिलों में बजरंग दल और कसाइयों के बीच हिंसक झड़पें हो चुकी है. गाय- बैल या भैंस के मांस में जब तक उसके अवशेष सामने न हो ये फर्क कर पाना नामुमकिन है कि कोई मांस गाय का है या भैंस का है, इसे वैज्ञानिक जांच से ही साबित किया जा सकता है.पैसे की लालच में कई कसाई या तस्कर भैंस की आड़ में गाय भी काट देते हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है.

मुस्लिम जन प्रतिनिधि कर चुके हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग

ऐसा भी नहीं है कि ऑल इंडिया त्योहार कमेटी के लोगों ने पहली बार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की हो. इसके पहले उत्तर भोपाल से कांग्रेस के विधायक आतिफ अकील मध्य प्रदेश विधानसभा में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर चुके हैं. उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से सपा के सांसद अफजाल अंसारी भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर चुके हैं.

क्या इस्लाम गाय खाने के लिए फोर्स करता है ?

इस्लाम में गाय खाना अनिवार्य नहीं है, बस अन्य शाकाहारी हलाल जानवरों की तरह गाय खाने की इजाज़त है.लेकिन इसे अनिवार्य नहीं बनाया गया है, जैसा कि संगः से जुड़े हिन्दू संगठनों ने इसे लेकर नैरेटिव गढ़ा है. यहाँ तक कि हदीस है कि पैगम्बर मुहम्मद साहब ने गाय के दूध में शिफा और गोश्त में बीमारी बताया था. धर्म में गाय के खाने को प्रश्रय कहीं नहीं दिया गया है. कुछ उलेमा इस बात पर फतवा दे चुके हैं कि भारत के मुसलमान कानून का उलंघन कर चोरी- छिपे गाय न खाएं, अगर ऐसा करते हैं, तो ये हराम होगा, क्यूंकि हुकूमत से चोरी या कानून का उलंघन करने की इस्लाम इज़ाज़त नहीं देता है. वहीँ किसी के मजहबी ज़ज्बात को ठेस पहुँचाने की भी इस्लाम इज़ाज़त नहीं देता है.

हिन्दू समाज शक की निगाह से देखता है

देश के उन राज्यों का जहाँ गाय खाना वैध नहीं है, मुस्लिम समाज का बहुसंख्यक वर्ग गाय खाने से परहेज करता है. लेकिन हर प्रतिबंधित चीज़ की तरह कुछ लोग इसकी भी तस्करी करते हैं,और खाते भी हैं. लेकिन बड़ी विडंबना ये है कि जो लोग गाय नहीं खाते हैं, उन्हें भी हिन्दू समाज शक की निगाह से देखता है. अगर कोई मुसलमान गाय के संरक्षण के लिए खड़ा भी होता है, तो हिन्दू समाज का एक तबका उसपर भरोसा नहीं करता है. जब मध्य प्रदेश में विधायक आतिफ अकील ने विधानसभा में गौ संरक्षण का मुद्दा उठाया तो भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मुसलमान जिस दिन गाया खाना छोड़ देगा, गाया का अपने आप संरक्षण हो जाएगा.

मंगलवार को जब भोपाल में मुसलमान गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे थे तो, एक हिंदू स्कॉलर भानु हिंदू ने कहा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और हैं. अगर इतना ही गाय से प्रेम है तो सड़कों पर उतनी संख्या में क्यों नहीं निकलते जितना ईरान के नेता अयातुल्लाह खामनेई की हत्या के विरोध में निकले थे? भानु हिंदू ने ये भी कहा कि हट गाय काटने वाले का नाम मुसलमान क्यों होता है?

भानु हिंदू टाइप लोग जब ये आरोप लगाते हैं, तब वो भूल जाते हैं कि देश में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब बजरंग दल के लोगों ने खुद गाय काटकर मुसलमानों को फंसाने या दंगा भड़काने के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं.

गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने पर मध्य प्रदेश के भाजपा प्रवक्ता शिवम शुक्ला कहते हैं, आज अल्पसंख्यक वर्ग को भी गाय के विषय में जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वह अपने आप को दिखाता है किस तरीके से गौ माता को लेकर समूचे राष्ट्र में एकत्रीकरण की भावना है, लेकिन कांग्रेस इसमें सबसे बड़ी बाधा है.

भाजपा प्रवक्ता शिवम शुक्ला के जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा ने कहा, " गाय को राष्ट्र माता बनाने की बात कांग्रेस आज से नहीं गांधी जी के समय से कर रही है. भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वह लोग शामिल है जो बड़े बूचड़खाने चलाकर गाय की हत्या करते हैं. असलम चमड़ा सभी भाजपा के नेताओं को पैसे देता था. भारतीय जनता पार्टी गौ माता को लेकर संवेदनशील नहीं है. गोवा में कहते हैं बीफ के सप्लाई की कमी नहीं आने दी जाएगी और यहां गौ प्रेम का नाटक कर रहे हैं."



गौरतलब है कि भारत में गाय धार्मिक पशु से कहीं ज्यादा एक राजनीतिक पशु है. इसमें वोटों के ध्रूवीकरण से लेकर सरकार बनाने और गिराने तक की ताकत है, और ये आज से नहीं बल्कि देश की आज़ादी के पहले से हैं. गुलाम भारत में भी गाय को लेकर साम्प्रदायिक झड़पें होती रहती थी, और तभी से गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध की मांग उठती रही है.

लेकिन आजादी के 78 साल बाद भी गौ हत्या पर पूरे देश में रोक नहीं लगाया जा सका. इसकी वजह ये है कि गाय या अन्य जानवरों का नियमन और इससे जुड़े विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है, न कि केंद्र सरकार के पास ? इसलिए आज़ाद भारत में भी गौ हत्या को लेकर चलाये जा रहे आंदोलनों के बाद भी देश के सभी राज्यों में इसपर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सका. कुछ राज्यों में ये पूर्ण प्रतिबंधित है तो कहीं- कहीं गौ हत्या वैध है, जबकि कुछ राज्यों में इसपर आंशिक प्रतिबन्ध है.



इन राज्यों में गौ हत्या पूर्ण प्रतिबंधित हैं

भाजपा शासित या जहाँ भाजपा की सरकार रही है वैसे कुछ राज्यों में गौ हत्या पूरी तरह बैन है, और इसके लिए आर्थिक दंड और 10 साल से लेकर उम्र कैद तक सजा का प्रावधान है.उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़म और दिल्ली जैसे राज्यों में में गाय,बछड़े, बैल-की हत्या, इसके मांस की खरीद, बिक्री, परिवहन और भंडारण पूर्ण प्रतिबंधित है.

इन राज्यों में गौ हत्या पर आंशिक प्रतिबन्ध

देश के कुछ राज्यों में गौ वंश हत्या पर आंशिक प्रतिबंध है. यानी आप दुधारू गाय या हल जोतने लायक बैल की हत्या नहीं कर सकते हैं. लेकिन बीमार, बच्चा नहीं देने वाली या पुराने गौ वंश को सरकार की अनुमति के बाद हत्या की जा सकती है. इन राज्यों में बिहार,झारखंड,ओडिशा,आंध्र प्रदेश & तेलंगाना, असम तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्य शामिल हैं.



इन राज्यों में गौ हत्या पर प्रतिबन्ध नहीं है

भारत में कुछ ऐसे भी राज्य हैं, जहाँ गौ मांस खुलेआम बिकते हैं. गौ हत्या, उसके मांस की खरीद-बिक्री या परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं है.ऐसे राज्यों में केरल, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आदि शामिल हैं. गोवा में गाय की हत्या पर सामान्यतः प्रतिबंध है, लेकिन बैल आदि पर कुछ शर्तों के साथ अनुमति है. संघ शासित प्रदेश दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव, पुदुचेरी आदि में आमतौर पर कोई सख्त प्रतिबंध नहीं है. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 2019 के बाद प्रतिबंध हटा दिया गया था.



भारत में गौ हत्या को लेकर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग कानून हैं. bयही वजह है कि केंद्र सरकार मेंअल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजीजू दिल्ली में गौ हत्या का विरोध करते हैं, लेकिन अपने अरुणाचल में जाकर गौ मांस का सेवन करते हैं. भारत में गौ मांस यानी बीफ की परिभाषा को लेकर भी भारी भ्रम की स्थिति है. कहीं बीफ मतलब गाय का मांस है तो कहीं बीफ मतलब गाय और भैंस दोनों का मांस है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भाजपा से जुड़े लोगों की बड़ी-बड़ी बीफ निर्यातक कंपनी है. मोदी सरकार के आने के बाद भारत का बीफ निर्यात कई गुना बढ़ गया है. हालांकि, इस बीफ में भैंस का मांस है, लेकिन विपक्ष इसे गाय का मांस बताता है और मुसलमान इसे सच मान लेता है!



गाय के मांस को लेकर देश में इतनी विविधता है, इसके बावजूद देश में गौ रक्षकों का एक वर्ग है जो सड़कों पर तांडव करता है. कानून को हाथ में लेकर गौ तस्करी रो रोकता है, मीट व्यापारियों की मोब लिंचिंग करता है, ट्रुकों को रोकर गौ वंश चेक करता है. वाहनों में आग लगा देता है और खुली धमकी देता है. जबकि 2021 में कारवां मैगज़ीन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि भाजपा से जुड़े बजरंग दल के कुछ लोग ही गौ तश्करी में शामिल हैं. लेकिन निशाने पर मुसलमान हैं.

उत्तर प्रदेश में पिछले पांच सालों में 35 हज़ार लोग गौ तस्करी के आरोप में जेल भेजे जा चुके हैं, उनमें से अधिकांश को पुलिस ने पकड़ने के बाद पाँव में गोली मारकार हमेशा के लिए अपहिज कर दिया है. ऐसे लोगों में सबसे ज़्यादा संख्या मुस्लिम समाज के लोगों की है. इलाहाबाद पुलिस के ऐसे एनकाउंटर्स पर सवाल खड़े कर चुका है, इसके बावजूद ये सब बदस्तूर जारी है.

भाजपा शासित या गौ वंश हत्या प्रतिबंधित राज्यों में सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौशाला बनाने के प्रयास किये हैं, लेकिन ये सफल नहीं है. सहकारी समितियों या NGOs के मध्यम से सरकार ये काम कर रही है, लेकिन फंड की कमी, उचित, देख- रेख की कमी की वजह से हर साल देश के गौशालाओं में हजारों गायें भूख- प्यास और बिमारी से मर जाती है. गाय पालक अनुत्पादक गायों को आवारा छोड़ देते हैं, जिससे किसानों के हर साल लाखों के फसल बर्बाद हो जाते हैं. इसलिए भारत जैसे देश में गाय को धार्मिक पशु से ज्यादा एक राजनीतिक पशु माना गया है!



इसे भी पढ़ें: मुस्लिम बने तो छिन जाएगा SC/ST का फायदा, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर की कानूनी स्थिति