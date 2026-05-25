ऑनलाइन बकरीद मनाने के सुझाव पर BJP नेता को मौलाना का करारा जवाब

Maulana On Virtual Bakrid: भारतीय जनता पार्टी के विवादित नेता महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने बकरीद को लेकर एक बयान दिया है. नितेश राणे ने कहा कि मुसलमान वर्चुअल कुर्बानी करें. इस बयान को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इस्लाम वर्चुअल मज़हब नहीं है बल्कि इस्लाम प्रैक्टिकल मज़हब है, और इस्लाम प्रैक्टिकल की ही बात करता है.

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि इस्लाम वर्चुअल मज़हब नहीं है बल्कि इस्लाम प्रैक्टिकल मज़हब है, और इस्लाम प्रैक्टिकल की ही बात करता है. उन्होंने नितेश राणे पर निशाना साधते हुए कहा कि वह मुसलमानों को मशवरा दे रहे हैं कि वर्चुअल कुर्बानी कर लें, उनको इस्लाम का ज्ञान नही है और न ही उन्होंने इस्लाम का अध्ययन किया है.

इस्लाम की जानकारी होती तो वर्चुअल कुर्बानी की बात न करते राणे

उन्होंने आगे कहा कि अगर नितेश राणे ने इस्लाम का अध्ययन किया होता तो वो वर्चुअल कुर्बानी की बात नहीं करते. इस्लाम के उसूल और जाब्ते हैं, उन्हीं उसूलों की हम बात करते हैं, इस्लाम के अनुयायी उन्हीं उसूलों पर अमल करते हैं, इस्लाम में वर्चुअल का कोई फलसफा नहीं है.

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आतंकवाद का अड्डा है मदरसा

नितेश राणे ने वर्चुअल बकरीद मनाने वाले बयान देते हुए मदरसों पर संगीन इल्जाम लगाया. उन्होंने मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताया और कहा कि मदरसों में आतंकवादी बनते हैं. उन्होंने कहा कि मदरसों में चर्चा यही होती होगी कि बेटा आप इस बार बड़ा वाला बम बनाइएगा, पिछले बैच वालों ने छोटा बनाया था." उन्होंने कहा कि मुझे मदरसों से पढ़े हुए छात्रों में से एक भी डॉक्टर और इंजीनियर दिखा, अगर कोई डॉक्टर बन भी जाता है तो वह सीधा आतंकवादी बनता है.

सवाल उठाने से पहले मदरसा का इतिहास पढ़ें

इस बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने कहा कि जो लोग मदरसों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और यह कह रहे हैं कि मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि पहले वो मदरसों का इतिहास पढ़ें, फिर मदरसों के बारे में बात करें.

जंग-ए-आजादी में 55 हजार उलेमाओं ने दी शहादत

उन्होंने आगे कहा कि जंग-ए-आजादी में लगभग 55 हज़ार उलेमाओं ने अपनी जानें कुर्बान करके देश को आजाद कराया. उन्होंने कहा कि आज चंद सम्प्रदायिक शक्तियां इन देश भक्त मदरसों को आतंकवाद का केंद्र कह रही है, जो निहायती शर्मनाक बात है.

आजादी के आंदलनों में मदरसों के उलेमा रहे शामिल

उन्होंने कहा कि मदरसों का इतिहास रहा है कि 1857 से लेकर 1947 तक देश की आजादी के लिए चलाए जा रहे आंदोलनों में मदरसों के उलेमा और छात्रों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया. उन्होंने आगे कहा कि शामली मुजफ्फरनगर से दिल्ली गेट तक, रोहिलखंड के बरेली से लेकर लाल किले की दीवार तक उलमा की लाशे अंग्रेजों ने बिछा दी थीं.