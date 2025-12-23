गहवारे से नबूवत का ऐलान; हजरत ईसा (अ.स.) की पैदाइश का हैरतअंगेज वाकया

Isa Alaihis Salam (Jesus) Birth Story: इतिहास के पन्नों में कुछ घटनाएं सिर्फ किस्सा नहीं होतीं, बल्कि ईमान, सब्र और अल्लाह की कुदरत की जिंदा मिसाल बन जाती हैं. हजरत मरियम की पाकीजगी, फरिश्ते का पैगाम और बिना बाप के एक बच्चे की पैदाइश. यह वाकया इंसानी समझ से परे, मगर अल्लाह की ताकत का साफ ऐलान है. यही वह लम्हा था, जब दुनिया ने एक ऐसे पैगम्बर की आमद देखी, जिनका जिक्र कुरान बार-बार करता है और जिनका नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तौर पर हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया.

हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से जुड़ा किस्सा बहुत अहम है. एक दिन हजरत मरियम बैतुल मुकद्दस से सटे एक हुजरे में इबादत के लिए गईं. मस्जिद के एक कोने में आप तन्हाईं में बैठी थीं कि अल्लाह के फरिश्ते जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए. हजरत मरियम उन्हें देखकर घबरा गईं. जिब्रील-ए-अमीन ने कहा कि घबराइए नहीं मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूं और आप को एक पाकीजा बेटे की बशारत देने आया हूं.

हजरत मरियम ने हैरान हो कर पूछा कि मेरे यहां बच्चा कैसे हो सकता है. मुझे तो किसी इंसान ने हाथ तक नहीं लगाया. जिब्रीले अमीन बोले हां बात तो यही है लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे लिए ये बहुत आसान है. मैं अपनी कुदरत जाहिर करने के लिए एक निशानी बनाना चाहता हूं. बेटे की बशारत के बाद जिब्रीले अमीन ने बीबी मरियम अलैहस्सलाम पर फूंक और वहां से चले गए और कुछ दिन बाद बीबी मरियम को बच्चे की पैदाईश के आसार महसूस होने लगे.

Add Zee News as a Preferred Source

पैदाईश का दिन जब करीब आया तो बीबी मरियम लोगों के खौफ से बैतुल मुकद्दस से 9 मील दूर एक जंगल में चली गईं और खजूर के एक दरख्त से टेक लगा कर बैठ गईं. परेशान हाल हजरत मरियम के पास एक बार फिर हजरत जिब्रील अल्लाह का पैगाम लेकर पहुंचे. कहने लगे मरियम, अल्लाह ने तुम्हारे कदमों तले चश्मा जारी कर दिया है और इस खजूर के दरख्त को हिलाओ देखों तुम्हारे सामने ताजा खजूर गिरेगा. अब तुम इत्मिनान से ये खजूर खाओ और चश्मे का पानी पियो और बच्चे को देखकर अपनी आंखे ठंडी करो.

हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आगे कहा कि अगर कोई इंसान तुम्हे देखकर कुछ पूछे तो कह देना हमने रोजा रखा हुआ है और आज किसी शख्स से बात नहीं कर सकती. उस वक्त रोजे की हालत में खाने पीने के अलावा बोलना भी मना था, लेकिन हुआ वही जो समाज में होता है. लोग मरियम अलैहस्सलाम की गोद में बच्चे को देखकर हैरान रह गए और कहने लगे ऐ मरियम तुमने बड़े गुनाह का काम किया है. उन्होंने कहा कि मरियम न तो तुम्हारे बाप बुरे थे और न ही मां. बीबी मरियम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कुछ नहीं बोला. उस वक्त हजरत ईसा मां की गोद में ही थे. लोगों के सवालों को सुनते हुए ईसा मां की गोद में ही बोल पड़े. कहा 'इन्नी अब्दुल्लाह' यानी 'मैं अल्लाह का बंदा हूं' और फिर अपनी नबूवत और किताब का भी एलान किया.

लोगों ने जब हजरत ईसा (अ.स.) के मुंह से अपनी नबूवत और किताब का ये लफ्ज सुने तो हैरान रह गए और ये इकरार कर लिया कि बीबी मरियम पाक दामन हैं. इस खबर के बाद खानदान और बनी इसराइल के लोग दोनों का बड़ा एहतेराम करने लगे और उन्हें खैरो बरकत वाला समझने लगे. जब बैतुल मुकद्दस के हालात खराब होने लगे तो हजरत मरियम आप को साथ लेकर अपने अजीजों के पास मिस्र चली गईं. 13 साल बाद अल्लाह के हुक्म से मिस्र से वापस हुईं, फिर अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को 'इंजील' अता की और 'तौरात' की तालीम दी.

इसके अलावा मुर्दों को जिंदा करने, मरीजों के ठीक करने जैसे कई मोजेजात (चमत्कार) से आपको नवाजा था. हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ही पैगम्बर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की पेशनगोई की थी. मुसलमान उन्हें ईसा (अ.स.) कहते हैं और ईसाई उन्हें जीसस कहते हैं. आम जुबान में दुनिया उन्हें ईसा मसीह कहती है. मुसलमानों का ईमान है कि ईसा (अ.स.) अल्लाह के नबीं हैं. कुरान में हजरत ईसा का जिक्र बार-बार एक ऐसे पैगम्बर के तौर पर आता है, जिनकी खास अहमियत है. तमाम पैगम्बरों के बीच हजरत ईसा का एक अहम मकाम है.

कुरान की तेरह सूरतों में हजरत ईसा (अ.स.) का अलग अलग नामों से जिक्र है. 26 मुकाम पर उन्हें 'ईसा' कहा गया है. 23 मुकाम पर इब्ने मरियम, 11 जगहों पर 'मसीह' और एक जगह पर उन्हें कुरान में अब्दुल्लाह कहा गया है. 19वीं सूरा सूरह मरियम हजरत ईसा की वालिदा बीबी मरियम की शान में नाजिल हुई है. इस सूरे में हजरत ईसा (अ.स.) का पूरा किस्सा बयान किया गया है. सूरह मरियम अलैहस्सलाम की आयत नम्बर 16 से 35 के दरम्यान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाईश का जिक्र किया गया है.

यह भी पढ़ें: ईसा (अ.स.) बढ़ई थे, राजा नहीं; यही सच यहूदियों को क्यों चुभी? जानें वजह