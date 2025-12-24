तोशाखाना से लेकर 9 मई हिंसा तक, कोर्ट से इमरान खान और उनकी बीवी को मिली बड़ी राहत

Islamabad Court on Imran Khan Case: पाकिस्तान की अदालत ने 9 मई हिंसा से जुड़े मामलों और अन्य केसों में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा बीबी की अंतरिम जमानत बढ़ा दी है. अदालत ने इमरान खान को अगली सुनवाई में वर्चुअली या फिजिकली पेश होने का निर्देश दिया है.
Trending Photos
Pakistan News Today: पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी बीवी को बड़ी राहत दी है. अदालत ने 9 मई से जुड़े मामलों और पांच अन्य केसों में इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा बीबी की अंतरिम जमानत बढ़ा दी है. अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि 73 साल के इमरान खान अगली सुनवाई में या तो व्यक्तिगत रूप से पेश हों या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अदालत में अपनी मौजूद रहें.
बुधवार (24 दिसंबर) को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुहम्मद अफजल माजोका ने इमरान खान और बुशरा बीबी की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की. इस दौरान उनकी ओर से वकील शम्सा कायानी अदालत में पेश हुईं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों की अंतरिम जमानत को आगे बढ़ा दिया.
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी के लिए तय की है. अदालत ने यह भी कहा कि अगली तारीख पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान की पेशी सुनिश्चित की जाए. 9 मई से जुड़े मामलों के अलावा इमरान खान के खिलाफ हत्या की कोशिस और कथित फर्जी रसीदें जमा करने जैसे अन्य मामले भी दर्ज हैं.
वहीं, इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी के खिलाफ़ तोशाखाना से जुड़े उपहारों की कथित फर्जी रसीदें जमा करने को लेकर एक अलग मामला दर्ज किया गया है. इसी बीच, एक अन्य मामले में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश चौधरी आमिर जिया ने बुशरा बीबी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए, उनकी अंतरिम जमानत बढ़ा दी. इस मामले की अगली सुनवाई भी 27 जनवरी तय की गई.
बुशरा बीबी के खिलाफ यह मामला रामना पुलिस थाने में पीसफुल असेंबली और पब्लिक ऑर्डर एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत दर्ज किया गया है. गौरतलब है कि 9 मई से जुड़े ये मामले साल 2023 में हुई उस हिंसा से जुड़ी हुई हैं, जब इस्लामाबाद में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने तोड़फोड़ करते हुए हिंसक प्रदर्शन किया था.
यह भी पढ़ें: इस्लाम नहीं, इस धर्म का अनुयायी था चंगेज खान; अधीनता स्वीकार नहीं करने पर मुस्लिमों को भी देता था क्रूर सजा