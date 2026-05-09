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मुस्लिम संगठन ने जनगणना के लिए शुरू की हेल्प डेस्क, मुसलमानों से खास अपील

Lucknow News: इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने लखनऊ में जनगणना को लेकर हेल्प डेस्क शुरू की है. मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने मुसलमानों से अपील की है कि वे जनगणना में हिस्सा लें और फॉर्म में भाषा के कॉलम में उर्दू तथा धर्म के कॉलम में इस्लाम जरूर दर्ज करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 09, 2026, 08:02 AM IST

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मुस्लिम संगठन ने जनगणना के लिए शुरू की हेल्प डेस्क, मुसलमानों से खास अपील

UP News: देश भर में इस समय जनगणना चल रही है. इसी सिलसिले में मुस्लिम संगठन 'इस्लामिक सेंटर ऑफ़ इंडिया' ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए एक विशेष हेल्प डेस्क शुरू किया है. इस हेल्प डेस्क का उद्देश्य लोगों को जनगणना फॉर्म भरने, ऑनलाइन प्रक्रिया समझाने और जरूरी जानकारी देने में मदद करना है.

इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में शुरू की गई यह हेल्प डेस्क रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी. यहां आने वाले लोगों को जनगणना से जुड़ी सभी जानकारी दी जाएगी और जिन लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है, उनकी मदद भी की जाएगी. इस मौके पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने जुमे की नमाज के बाद लोगों से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जनगणना में हिस्सा लें और सही जानकारी दर्ज करें. उन्होंने कहा कि जनगणना देश के लिए बेहद जरूरी प्रक्रिया है और इसमें हर नागरिक की भागीदारी होनी चाहिए.

मौलाना फिरंगी महली ने क्या कहा?
मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने बताया कि फिलहाल जनगणना फॉर्म भरने के लिए किसी तरह के दस्तावेज की जरूरत नहीं है. उन्होंने लोगों से कहा कि फॉर्म भरते समय भाषा वाले कॉलम में उर्दू और धर्म वाले कॉलम में इस्लाम जरूर दर्ज करें. उन्होंने कहा, “हम लोगों ने इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में जनगणना को लेकर हेल्प डेस्क लगाई है. सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक यहां लोगों को जानकारी दी जाएगी. अगर किसी को ऑनलाइन फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है तो वह यहां आकर मदद ले सकता है. अभी किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है.”

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क्यों जरूरी है फॉर्म भरना?
हेल्प डेस्क पर पहुंचे लोगों ने भी इस पहल की सराहना की. लोगों का कहना है कि कई बार ऑनलाइन प्रक्रिया को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है, ऐसे में यहां आकर उन्हें सही जानकारी मिल रही है. कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें फॉर्म भरने में दिक्कत थी, लेकिन अब हेल्प डेस्क के जरिए उनकी समस्या हल हो रही है. इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया का कहना है कि जनगणना में सही जानकारी दर्ज होना बेहद जरूरी है क्योंकि इसी आधार पर सरकार विभिन्न योजनाएं और नीतियां तैयार करती है. इसलिए लोगों को जागरूक करना और उन्हें सही जानकारी देना जरूरी है. देशभर में जनगणना को लेकर सरकार और अलग-अलग सामाजिक संगठनों की तरफ से लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में लखनऊ में शुरू की गई यह हेल्प डेस्क चर्चा का विषय बनी हुई है.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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