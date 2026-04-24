Lucknow Arson: पीड़ितों की मदद के लिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने 300 वाटर कूलर भेजे

Lucknow Arson Incident: बीते 15 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विकास नगर में आग लगने से लगभग 300 दिहाड़ी मजदूरों के घर जल गए और दो बहनों की मौत हो गई. अब वे लोग टेंट में रहने को मजबूर हैं. इस घटना के बाद कई मुस्लिम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कई मदरसों ने घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों की मदद की. प्रभावित लोगों को राशन, जरूरत के सामान दिए गएं. प्रभावित परिवारों की मदद का सिलसिला लगातार जारी है. इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने राहत कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज (24 अप्रैल) को 300 वाटर कूलर पीड़ितों के लिए रवाना किए हैं.

इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने लोगों और सरकार से भी मदद की अपील की है. विकास नगर में हाल ही में लगी भीषण आग के बाद पीड़ित परिवारों के सामने भारी संकट खड़ा हो गया था. खाने-पीने से लेकर जरूरी सामान तक की कमी से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए अब कई संस्थाएं आगे आ रही हैं.

इसी कड़ी में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने राहत सामग्री भेजते हुए 300 वाटर कूलर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. गर्मी को देखते हुए यह पहल पीड़ितों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है. मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि संस्था लगातार पीड़ितों की मदद के लिए काम कर रही है और आगे भी हर संभव सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने आम जनता और सरकार से भी अपील की कि जरूरतमंदों तक ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाई जाए.

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मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा, "हम लोगों ने आज 300 वाटर कूलर पीड़ितों के लिए भेजे हैं. हमारी कोशिश है कि आगे भी हर तरह की मदद वहां पहुंचाई जाए. हम आवाम और सरकार से भी अपील करते हैं कि पीड़ितों की मदद के लिए आगे आएं." उन्होंने कहा, "फिलहाल राहत कार्य जारी है, लेकिन पीड़ितों को पूरी तरह संभलने के लिए अभी और मदद की जरूरत है. ऐसे में प्रशासन और समाज दोनों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है."