'जंग में मारे जा रहे बेगुनाहों के लिए करें दुआ...' अलविदा जुमा पर इस्लामिक सेंटर की मुसलमानों से अपील

Alvida Jumma Advisory: अलविदा जुमा को लेकर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी की है और मुस्लिम समुदाय से फिलिस्तीन, ईरान और इजरायल में मारे जा रहे बेगुनाहों के लिए दुआ करने की अपील की गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Alvida Jumma Advisory: रमजान का महीना चल रहा है और मुस्लिम समुदाय के लोग ईद की तैयारियां कर रहे हैं. ऐसे में रमजान की आखिरी जुमा यानी अलविदा जुमा को लेकर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी की है. इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि इल अलविदा जुमे के अवसर पर ईरान, फिलिस्तीन और इजरायल में मारे जा रहे बेगुनाहों के लिए दुआ करने और जल्द ही युद्ध खत्म होने की दुआ करें.
रमजान का आखिरी जुमा इस बार 13 मार्च को पड़ेगा इसलिए अलविदा की नमाज 13 मार्च को पढ़ी जाएगी, जिसको लेकर इस्लामिक सेंटर आफ इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी की है. इस एडवाइजरी को इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने जारी उन्होंने बताया कि अगर चांद 29 रमजान का होता है तो एक और अलविदा की नमाज 20 मार्च को पढ़ी जाएगी और अगर चांद 30 रमजान का होता है तो 21 मार्च को ईद मनाई जाएगी.
फिरंगी महली ने कहा कि अवाम से यह अपील रहेगी कि इस बार जुमे की नमाज में फिलिस्तीनियों के लिए और ईरान, इजरायल में जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, उनके लिए दुआ और यह जो जंग चल रही है, यह खत्म हो जाए इसके लिए दुआ करें. साथ ही जो लोग अलविदा जुमा की नमाज पढ़ने आए वे अपनी गाड़ियां समय से पहले पार्किंग में लगाकर, मस्जिद पहुंचें. उन्होंने कहा कि शहर की तमाम बड़ी मस्जिदों में अलविदा की नमाज अदा की जाएगी इसलिए साफ सफाई की व्यवस्था के लिए प्रशासन से कहा गया है.
गौरतलब है कि अमेरिका और इजरायल ने बीते 28 फरवरी को रमजान के महीने में ईरान पर हमला कर दिया. पिछले 11-12 दिनों के युद्ध में अमेरिका और इजरयली हमलों में ईरान के सैकड़ों आम नागरिक मारे गए हैं. वहीं, ईरान में हजारों जगहों पर बमबारी हुई है. युद्ध के पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर और उनके परिवार के कई सदस्यों की शहादत हो गई. वहीं, ईरान भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य और राजनैयिक ठिकानों को निशाना बना रहा है. साथ ही इजरायल पर लगातार मिसाइलों की बारिश कर रहा है, जिससे इजरायल को भी आर्थिक और जान-माल का नुकसान हुआ है.