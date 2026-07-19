Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /मौलाना जर्जिस अंसारी पर मुस्लिम समाज का बड़ा एक्शन! भगवान श्रीकृष्ण पर बयान के बाद मुस्लिम स्कॉलर ने लगाई फटकार

मौलाना जर्जिस अंसारी पर मुस्लिम समाज का बड़ा एक्शन! भगवान श्रीकृष्ण पर बयान के बाद मुस्लिम स्कॉलर ने लगाई फटकार

Maulana Zarjis Ansari Controversy: झारखंड में भगवान कृष्ण के बारे में मौलाना जरजिस अंसारी की टिप्पणियों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. हिंदू संगठनों की तरफ से कानूनी कार्रवाई की मांग के बीच, बिहार के मुजफ्फरपुर के इस्लामिक विद्वान हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने भी इस बयान की कड़ी निंदा की है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 19, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 01:12 PM IST
मौलाना जर्जिस अंसारी पर मुस्लिम समाज का बड़ा एक्शन! भगवान श्रीकृष्ण पर बयान के बाद मुस्लिम स्कॉलर ने लगाई फटकार
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
1857 में अंग्रेजों की नींद उड़ाने वाले दो मुस्लिम क्रांतिकारी, जिन्हें इतिहास ने भुल
Hyderabad 1857 Revolt48 min ago
2
Jammu and Kashmir news2 hrs ago
3
ST Hasan on Lord Ram Remark3 hrs ago
4
Zohran Mamdani on Netanyahu Arrest3:05 AM IST
5
US airstrikes on Iran2:30 AM IST