/मौलाना जर्जिस अंसारी पर मुस्लिम समाज का बड़ा एक्शन! भगवान श्रीकृष्ण पर बयान के बाद मुस्लिम स्कॉलर ने लगाई फटकार

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Maulana Zarjis Ansari Controversy: झारखंड में एक जलसे के दौरान मौलाना जर्जिस अंसारी ने भगवान कृष्ण के बारे में विवादित बयान दिया था. इस बयान के बाद हिंदू संगठनों ने मौलाना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की. उत्तर प्रदेश में भी एक हिंदू संगठन ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है. इस बीच मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी मौलाना जर्जिस के खिलाफ आवाज उठाई है. इस कड़ी में बिहार के मुजफ्फरपुर में मशहूर इस्लामिक स्कॉलर हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में मौलाना जरजीस अंसारी की विवादित टिप्पणी की कड़ी निंदा की है और धर्म को विवाद का मंच बनाने वालों पर रोक लगाने की मांग की है.
इस्लामिक स्कॉलर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षा समिति के चेयरमैन हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने एक सार्वजनिक मंच से भगवान श्री कृष्ण के बारे में मौलाना जर्जिस अंसारी द्वारा दिए गए बयान की निंदा की. सिद्दीकी ने साफ किया कि धार्मिक मंचों का इस्तेमाल सनसनी फैलाने या दूसरे धर्मों की मान्यताओं को लेकर विवाद खड़ा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत की सभ्यता आपसी सम्मान और धार्मिक सह-अस्तित्व की नींव पर टिकी है. ऐसे अनावश्यक और विवादित बयान न केवल लाखों लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि देश के सामाजिक सद्भाव को भी कमजोर करते हैं.
इस्लामिक स्कॉलर हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने जोर देकर कहा कि इस्लाम यह नहीं सिखाता कि दूसरे धर्मों द्वारा पूजनीय हस्तियों के बारे में बिना ठोस सबूत के ऐसे दावे किए जाएं जिनसे विवाद और तनाव पैदा हो. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस्लाम की पहचान शांति, न्याय, समझदारी और दूसरों की धार्मिक भावनाओं के सम्मान से होती है, न कि भड़काऊ भाषणों से. उन्होंने आगे कहा कि जब कोई धार्मिक नेता अपनी बातों की जिम्मेदारी नहीं लेता है, तो पूरे समाज को इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं. धार्मिक नेतृत्व की असली भूमिका समाज को एकजुट करना है, न कि उसे बांटना. हाजी मोहम्मद परवेज़ सिद्दीकी ने सभी धार्मिक नेताओं से अपील की कि वे सार्वजनिक मंचों पर बोलते समय संयम बरतें और तथ्यात्मक सटीकता तथा संवैधानिक मर्यादा का पालन करें. उन्होंने कहा कि देश को इस समय ऐसी आवाज़ों की ज़रूरत है जो भाईचारे, बातचीत और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करें, न कि ऐसे भाषणों की जो नफरत फैलाते हों.
'ऐसे लोगों पर होनी चाहिए कार्रवाई'
हाजी मोहम्मद परवेज़ सिद्दीकी ने देश भर के इस्लामिक संस्थानों, मदरसों, मस्जिद प्रबंधन समितियों और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजकों से आग्रह किया कि वे ऐसे लोगों को इस्लामिक मंच न दें जो बिना ठोस सबूत के विवादित और भड़काऊ बयान देते हैं और समाज में भ्रम, धार्मिक तनाव या कलह पैदा करते हैं. उन्होंने जोर दिया कि इस्लामिक मंच शांति, भाईचारे, ज्ञान और नैतिक मूल्यों का प्रसार करने के लिए होते हैं, न कि सनसनी या विवाद पैदा करने के लिए. उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी बयान से कानून-व्यवस्था या धार्मिक सद्भाव बिगड़ने का खतरा हो, तो संबंधित अधिकारियों को कानून और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए.
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि मौलाना जरजीस अंसारी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि भगवान कृष्ण पांच वक्त की नमाज पढ़ते थे. उन्होंने यह भी दावा किया कि इसका ज़िक्र गीता में है. जहां इस बयान का हिंदू संतों ने विरोध किया, वहीं इस्लामिक विद्वान हाजी मोहम्मद परवेज़ ने अंसारी की टिप्पणी की निंदा की और देश भर के इस्लामिक संस्थानों, मदरसों, मस्जिद प्रबंधन समितियों और धार्मिक आयोजकों से अपील की कि वे ऐसे लोगों को इस्लामिक मंच न दें.