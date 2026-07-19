/मौलाना जर्जिस अंसारी पर मुस्लिम समाज का बड़ा एक्शन! भगवान श्रीकृष्ण पर बयान के बाद मुस्लिम स्कॉलर ने लगाई फटकार

इस्लामिक स्कॉलर हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने जोर देकर कहा कि इस्लाम यह नहीं सिखाता कि दूसरे धर्मों द्वारा पूजनीय हस्तियों के बारे में बिना ठोस सबूत के ऐसे दावे किए जाएं जिनसे विवाद और तनाव पैदा हो. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस्लाम की पहचान शांति, न्याय, समझदारी और दूसरों की धार्मिक भावनाओं के सम्मान से होती है, न कि भड़काऊ भाषणों से. उन्होंने आगे कहा कि जब कोई धार्मिक नेता अपनी बातों की जिम्मेदारी नहीं लेता है, तो पूरे समाज को इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं. धार्मिक नेतृत्व की असली भूमिका समाज को एकजुट करना है, न कि उसे बांटना. हाजी मोहम्मद परवेज़ सिद्दीकी ने सभी धार्मिक नेताओं से अपील की कि वे सार्वजनिक मंचों पर बोलते समय संयम बरतें और तथ्यात्मक सटीकता तथा संवैधानिक मर्यादा का पालन करें. उन्होंने कहा कि देश को इस समय ऐसी आवाज़ों की ज़रूरत है जो भाईचारे, बातचीत और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करें, न कि ऐसे भाषणों की जो नफरत फैलाते हों.