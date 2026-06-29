/मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना सलमान हुसैनी नदवी का इंतकाल, इस्लामी दुनिया में शोक

कई जगहों पर निभाई अहम भूमिका

मौलाना नदवी ने इस्लामिक धर्मशास्त्र, हदीस, न्यायशास्त्र, इतिहास और मुस्लिम समाज के समकालीन मुद्दों पर अरबी और उर्दू में कई किताबें लिखीं. उन्होंने अंग्रेजी, उर्दू, अरबी और फारसी में पब्लिश कई पत्रिकाओं का संपादन और सह-संपादन भी किया. मौलाना नदवी ने पूरे भारत में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई. उन्होंने डॉ. अब्दुल अली यूनानी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अध्यक्ष, दारुल उलूम सैयद अहमद शहीद, कटौली के चांसलर और जमीयत शबाब-उल-इस्लाम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया. मौलाना नदवी कई मेडिकल, इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना से भी जुड़े थे. नदवी समकालीन राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों पर अपनी स्पष्ट राय के लिए जाने जाते थे. वे मुस्लिम देशों, खासकर अरब राजशाहियों के मुखर आलोचक थे. उनका आरोप था कि ये देश साम्राज्यवादी ताकतों की साज़िशों और हमलों के प्रति उदासीन बने रहे.