/मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना सलमान हुसैनी नदवी का इंतकाल, इस्लामी दुनिया में शोक

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Salman Husaini Nadwi Death: देश और दुनिया में मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना सलमान हुसैनी नदवी का इंतकाल हो गया है. मौलाना नदवी के इंतकाल की खबर से पूरी इस्लामी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई है. मौलाना सलमान हुसैनी नदवी लंबे समय से बीमार थे और उन्होंने लखनऊ में 72 साल की उम्र में आखिरी सांस ली.
मौलाना सलमान हुसैनी नदवी इस्लामिक एजुकेशन, हदीस, शरीयत के जानकार थे. साथ ही पैगंबर मोहम्मद (SAW) की जीवनी पर अपनी गहरी जानकारी के लिए जाने जाते थे. मौलाना नदवी का जन्म 1954 में लखनऊ में हुआ था. उनके परिवार को पैगंबर मोहम्मद (SAW) के नवासे इमाम हुसैन के वंश से जुड़ा माना जाता है. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ से हालिस की है. सबसे खास बात यह है कि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही कुरान हिफ्ज़ कर लिया था. इसके बाद मौलाना नदवी ने शरीयत और दूसरे धार्मिक विषयों की पढ़ाई की.
कौन थे मौलाना नदवी
मौलाना नदवी ने साल 1974 में नदवतुल उलमा से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी. इसके बाद उन्होंने मुस्लिम नौजवानों को संगठित करने के लिए 'जमीयत शबाब-उल-इस्लाम' नामक संगठन की सह-स्थापना की. बाद में उसी संस्था से हदीस में मास्टर डिग्री हासिल की. बाद में मौलाना नदवी ने सऊदी अरब की इमाम मोहम्मद इब्न सऊद इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी. वहां उन्होंने मशहूर इस्लामिक स्कॉलर शेख अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दाह की देखरेख में हदीस की पढ़ाई की और 1980 में मास्टर डिग्री हासिल की. इसके बाद वह भारत लौट गए. भारत लौटने के बाद नदवी एक फैकल्टी सदस्य के रूप में दारुल उलूम नदवतुल उलमा से जुडे़ और दशकों तक Faculty of Dawah and Shariah के डीन बने रहे. उन्हें भारत और विदेशों के छात्रों की कई पीढ़ियों के लिए एक प्रभावशाली शिक्षक और मार्गदर्शक माना जाता था.
कई जगहों पर निभाई अहम भूमिका
मौलाना नदवी ने इस्लामिक धर्मशास्त्र, हदीस, न्यायशास्त्र, इतिहास और मुस्लिम समाज के समकालीन मुद्दों पर अरबी और उर्दू में कई किताबें लिखीं. उन्होंने अंग्रेजी, उर्दू, अरबी और फारसी में पब्लिश कई पत्रिकाओं का संपादन और सह-संपादन भी किया. मौलाना नदवी ने पूरे भारत में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई. उन्होंने डॉ. अब्दुल अली यूनानी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अध्यक्ष, दारुल उलूम सैयद अहमद शहीद, कटौली के चांसलर और जमीयत शबाब-उल-इस्लाम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया. मौलाना नदवी कई मेडिकल, इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना से भी जुड़े थे. नदवी समकालीन राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों पर अपनी स्पष्ट राय के लिए जाने जाते थे. वे मुस्लिम देशों, खासकर अरब राजशाहियों के मुखर आलोचक थे. उनका आरोप था कि ये देश साम्राज्यवादी ताकतों की साज़िशों और हमलों के प्रति उदासीन बने रहे.