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Zee SalaamIndian Muslimदेश के सबसे शिक्षित राज्य केरल में भी इस्लामोफोबिया चरम पर; रिपोर्ट उड़ा देगा होश

देश के सबसे शिक्षित राज्य केरल में भी "इस्लामोफोबिया" चरम पर; रिपोर्ट उड़ा देगा होश

Islamophobic Incidents in Kerala: केरल में जनवरी 2025 से मार्च 2026 के बीच इस्लामोफोबिया अपने चरम पर पहुंच चुका है. इस्लामोफोबिया रिसर्च कलेक्टिव की रिपोर्ट के मुताबिक, मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच, भेदभाव और नफरत जैसे कैंपेन की बाढ़ आ गई है. बताया जा रहा है कि इस्लामोफोबिया की शिकायत करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है, और अक्सर आरोपियों को छोड़ देती है. चुनावी माहौल में यह हालात और भयावह हो गए हैं. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 06, 2026, 06:33 PM IST

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प्रतीकात्मक एआई तस्वीर
प्रतीकात्मक एआई तस्वीर

Kerala News: देश के सबसे ज्यादा साक्षर राज्यों में गिने जाने वाले केरल का एक दूसरा चेहरा देखने को मिला, जिसने अल्पसंख्यकों की चिंता बढ़ा दी. केरल जैसे राज्य में जहां साक्षरता दर 95 फीसदी से ज्यादा है, वहीं मुसलमानों के खिलाफ नफरत, भेदभाव और घृणास्पद अभियानों के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है. आंकड़े बताते हैं कि शिक्षा के उच्च स्तर के बावजूद समाज में फैल रही इस नफरत ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

इस्लामोफोबिया रिसर्च कलेक्टिव (IRC) के जरिये जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2025 से मार्च 2026 के बीच केरल में इस्लामोफोबिया के कम से कम 909 मामले सामने आए. इनमें हेट स्पीच, भेदभावपूर्ण व्यवहार और मुसलमानों के खिलाफ पूर्वाग्रह से प्रेरित अभियान शामिल हैं. इनमें से 659 घटनाएं साल 2025 में दर्ज की गईं, जबकि 2026 के शुरुआती तीन महीनों में ही 250 मामले सामने आ चुके हैं. यह आंकड़े इस बात का संकेत देते हैं कि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं.

रिपोर्ट में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनमें एसएनडीपी योगम के महासचिव वेल्लापल्ली नटेशन सबसे ऊपर हैं, जिनके खिलाफ 2025 में कम से कम 60 हेट स्पीच के मामले दर्ज किए गए. इसके अलावा पॉलिटिकल एक्सपर्ट एडवोकेट ए. जयशंकर और बीजेपी नेता पी.सी. जॉर्ज ने भी 50 से ज्यादा हेट स्पीच दी हैं. 

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इस्लामोफोबिया रिसर्च कलेक्टिव से जुड़े बाबूराज भगवती ने बताया कि इन घटनाओं का पैमाना और पैटर्न बेहद चिंताजनक है, खासकर इसलिए क्योंकि ज्यादातर मामलों में कानूनी कार्रवाई नहीं होती. उन्होंने कहा कि कई मामलों में शिकायत ही दर्ज नहीं होती, और जहां शिकायत की जाती है, वहां भी पुलिस की कार्रवाई न के बराबर रहती है. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के मामलों में खुद संज्ञान लेने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद कई मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है.

रिपोर्ट के मुताबिक, ये नफरत बयान और अभियान मुस्लिम नेताओं, राजनेताओं, संगठनों, धार्मिक निशानियों और धार्मिक जगहों को निशाना बनाते हुए दिया गया है.  बाबूराज ने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान ऐसे अभियानों में और तेजी आती है. केरल में 9 अप्रैल को होने वाले चुनाव को देखते हुए राज्य में फिलहाल चुनावी माहौल बना हुआ है.

यह भी पढ़ें: 'लव जिहाद' के नाम पर बेचा जा रहा मुसलमानों का खौफ; पिंकी चौधरी ने अपनी जुर्मों का किया गुणगान!

कई शिकायतकर्ताओं ने पुलिस पर उत्पीड़न के आरोप भी लगाए हैं. उनका कहना है कि शिकायत करने के बावजूद पुलिस निष्क्रिय बनी रहती है, और उल्टा शिकायतकर्ताओं को ही परेशान करने लगती है. रैहानात कप्पन ने कई यूट्यूब चैलनों पर नफरत फैलाने के आरोप में शिकायतें दर्ज कराईं, लेकिन इसके बावजूद कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया. रैहानात कप्पन मशूहर पत्रकार सिद्दीक कप्पन की पत्नी हैं, और उन्होंने अपने पति की अवैध गिरफ्तारी पर पुरजोर अभियान चलाया था. 

इसी तरह मलयाली लेखिका और आकाशवाणी में प्रोग्राम प्रोड्यूसर के.आर. इंदिरा का मामला भी सामने आया. अप्रैल 2025 में सोशल मडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पोस्ट में उन्होंने हिंदुओं से हथियार उठाने और हमला करने के लिए उकसाया था. इससे पहले भी वह धार्मिक विद्वेष फैलाने के आरोप में आईपीसी की धारा 153ए के तहत गिरफ्तार हो चुकी हैं.

के. आर. इंदिरा ने साल 2020 में भी NRC के विरोध के समय मुसमलानों के नरसंहार जैसे आपत्तिजनक बयान दिए थे. इस दौरान इंदिरा ने NRC से बाहर किए गए लोगों की नसबंदी करने और डिटेंशन कैंप में रखने की बात की थी. इस मामले में कोडुंगल्लूर पुलिस ने मानवाधिकार कार्यकर्ता एम.आर. विपिनदास की शिकायत पर केस दर्ज किया था, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई.  बाबूराज का आरोप है कि इंदिरा को पुलिस ने पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया और बाद में पुलिस ने दावा किया कि वह ट्रेसेबल नहीं हैं.  इसके बाद शिकायतकर्ता विपिनदास को ही पुलिस परेशान करने लगी. 

मकतूब की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां पुलिस ने शिकायत करने वालों के खिलाफ ही कार्रवाई कर दी. सामाजिक कार्यकर्ता उस्मान कट्टप्पना, जिन्होंने इंदिरा के बयान का विरोध किया था, उन्हें ही पुलिस ने केस में फंसा दिया. 

इस्लामोफोबिया रिसर्च कलेक्टिव स्वयंसेवक लगातार केरल में इस तरह की घटनाओं को ट्रैक करते रहे हैं. साल 2024 में इस संगठन ने 260 इस्लामोफोबिक घटनाओं को ट्रैक किया था, जो औसतन हर 36 घंटे में एक घटना के बराबर है. यह रिपोर्ट "केरल इस्लामोफोबिया रिपोर्ट 2024" के नाम से प्रकाशित की गई थी, जिसे बाबूराज भगवती और डॉ. के. अशरफ ने संपादित किया था.

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर भी वेल्लापल्ली नटेशन के बयानों का बचाव करने को लेकर आलोचना हुई है. वहीं विपक्ष के नेता वी. डी. सतीशन ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि वे राज्य में सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने के लिए दूसरे लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं. सीएम विजयन के इस तरह के बयान और इस्लामोफोबिया के बढ़ते केसेज के बाद केरल जैसे राज्य में भी मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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