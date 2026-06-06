Israel Attack Lebanon: अमेरिका की मध्यस्थता से लेबनान और इजरायल के बीच युद्धविराम को लेकर सहमति बन गई, लेकिन शनिवार (6 जून) को इजरायल ने लेबनान पर भीषण हमला किया. यह हमला दक्षिणी लेबनान में हुआ, जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई. मारे गए लोगों में लेबनानी सेना के तीन सदस्य भी शामिल थे. लेबनान की सेना ने बताया कि शनिवार की सुबह नबातिह शहर को मरजायून कस्बे से जोड़ने वाली सड़क पर हुए हवाई हमले में एक ब्रिगेडियर जनरल, एक कैप्टन और एक अन्य सैनिक की मौत हो गई.