Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /शांति की उम्मीदों को झटका, लेबनान में इजरायली हमले से 9 की मौत

शांति की उम्मीदों को झटका, लेबनान में इजरायली हमले से 9 की मौत

Israel Attack Lebanon: अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्धविराम के बावजूद इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले किए, जिनमें नौ लोगों की मौत हो गई. मृतकों में लेबनानी सेना के तीन जवान भी शामिल हैं. हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव फिर बढ़ गया है, जबकि दोनों देशों के बीच शांति की कोशिशों पर भी सवाल उठने लगे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 06, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:12 PM IST
शांति की उम्मीदों को झटका, लेबनान में इजरायली हमले से 9 की मौत
Image Credit: AI निर्मित फोटो

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
शांति की उम्मीदों को झटका, लेबनान में इजरायली हमले से 9 की मौत
Israel Attack Lebanon6 min ago
2
muslim news1 hr ago
3
muslim news1 hr ago
4
Rajya Sabha elections9:29 AM IST
5
khan sir news6:58 AM IST