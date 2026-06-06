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Israel Attack Lebanon: अमेरिका की मध्यस्थता से लेबनान और इजरायल के बीच युद्धविराम को लेकर सहमति बन गई, लेकिन शनिवार (6 जून) को इजरायल ने लेबनान पर भीषण हमला किया. यह हमला दक्षिणी लेबनान में हुआ, जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई. मारे गए लोगों में लेबनानी सेना के तीन सदस्य भी शामिल थे. लेबनान की सेना ने बताया कि शनिवार की सुबह नबातिह शहर को मरजायून कस्बे से जोड़ने वाली सड़क पर हुए हवाई हमले में एक ब्रिगेडियर जनरल, एक कैप्टन और एक अन्य सैनिक की मौत हो गई.
इजरायल ने सकसाकिया गांव में एक अन्य हमला किया, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई और चार घायल हो गए. लेबनान की सेना ने अपने बयान में कहा, "लेबनान, वहां के लोगों और सेना के खिलाफ़ इज़रायल की लगातार, जानबूझकर और बार-बार की जा रही आक्रामकता केवल हमारे संकल्प, विश्वास और दृढ़ निश्चय को और मज़बूत करती है."
सेना ने कहा कि इजरायल के हमलों का मकसद उन सभी कोशिशों को नाकाम करना है जिनसे "स्थिरता बहाल हो सके, व्यापक युद्धविराम हो सके और कब्ज़े वाले लेबनानी इलाकों से इज़रायल की वापसी हो सके." सैनिकों की जान लेने वाले हवाई हमले पर इज़रायली सेना की ओर से तुरंत कोई टिप्पणी नहीं आई. हाल ही में घोषित युद्धविराम इज़रायल और लेबनान सरकार के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुई बातचीत के ज़रिए हुआ था.
लेबनान सरकार हिज़्बुल्लाह पर देश को युद्ध में धकेलने का आरोप लगाती रही है और हालिया लड़ाई शुरू होने से पहले उसने हिज़्बुल्लाह के हथियार ज़ब्त करने की कोशिशें भी की थीं. उन्होंने लेबनान सरकार और इज़राइल के बीच हालिया युद्धविराम समझौते का विरोध करने के लिए ईरान की आलोचना करते हुए कहा था कि तेहरान को वाशिंगटन के साथ बातचीत में उनके देश का इस्तेमाल "सौदेबाजी के मोहरे" के तौर पर नहीं करना चाहिए।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने शनिवार को X पर एक पोस्ट में जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रपति जोसेफ आउन की टिप्पणियों के बाद "कोई भी यही सोचेगा कि ईरान ने ही लेबनान के पांचवें हिस्से पर कब्ज़ा कर रखा है, लेबनान के एक-चौथाई लोगों को विस्थापित किया है और रोज़ाना उनके देश पर बमबारी कर रहा है."
अरागची ने इज़रायल का ज़िक्र करते हुए कहा, "अगर लेबनान ईरान के लिए सौदेबाजी का मोहरा होता, तो हमारा समझौता बहुत पहले ही हो गया होता। राष्ट्रपति महोदय, लेबनान को अपने असली दुश्मन से बचाएं." यह युद्ध 2 मार्च को तब शुरू हुआ जब हिज़्बुल्लाह ने उत्तरी इज़राइल पर रॉकेट दागे; यह घटना इज़राइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर हमले शुरू करने के दो दिन बाद हुई थी.