नहीं मान रहा Israel, सीजफायर के बावजूद Gaza में भयानक अटैक, 25 की मौत, 77 घायल

Israel Attack Gaza: इज़राइल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने बुधवार को गाज़ा सिटी और खान यूनिस में नए हवाई हमले किए हैं. अल जज़ीरा के अनुसार, इन हमलों में 25 लोगों की मौत हुई और 77 घायल हुए. हमले घनी आबादी वाले इलाकों पर किए गए, जबकि अमेरिकी मध्यस्थता से बनाए गए सीजफायर ढांचे के बावजूद हताहतों की तादाद बढ़ती जा रही है।

लेबनान में भी इजराइली हमला

एक दिन पहले, इज़राइली विमानों ने दक्षिणी लेबनान में एक फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप पर भी एयरस्ट्राइक की थी. इस इलाके में फिलिस्तीनी शेल्टर कैंप्स में रह रहे थे. इजराइली सेना ने हमले के बाद कहा था कि इस इलाके में ट्रेनिंग कैंप्स चलाए जा रहे थे.

सीजफायर का उल्लंघन का लगा आरोप

अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, इज़राइल ने अमेरिकी मध्यस्थता वाले सीज़फायर के बावजूद गाज़ा पर 393 हमले किए. इन हमलों में लगभग 280 लोगों की मौत और करीब 672 लोग घायल हुए. ये आंकड़े दिखाते हैं कि युद्धविराम लगातार सैन्य कार्रवाई से टूटता रहा है और स्थायी रूप से लागू नहीं हो पाया.

पिछले महीने, CNN की रिपोर्ट के अनुसार, इज़राइली एयरस्ट्राइक में गाज़ा में 9 लोगों की मौत हुई थी. इज़राइल का आरोप था कि हमास ने सीज़फायर समझौते का उल्लंघन किया है. ताज़ा तनाव बढ़ने से पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने सेना को गाज़ा में 'तुरंत शक्तिशाली हमले' करने का निर्देश दिया था. इज़राइल ने बड़े पैमाने पर हमला फिर शुरू करने की जानकारी अमेरिका को पहले ही दे दी थी.

इज़राइली सैन्य अधिकारियों का कहना है कि हमास के लड़ाकों ने इज़राइली बलों पर हमला किया, जिसे उन्होंने नई सैन्य कार्रवाई का आधार बताया है. हालांकि, लगातार हमले और दोनों पक्षों के आरोपों के बीच युद्धविराम और अधिक कमजोर होता दिख रहा है. गाज़ा और लेबनान के कई इलाकों में आम नागरिक भारी जोखिम में हैं और संघर्ष लगातार गहराता जा रहा है.