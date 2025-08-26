Israel ने जानबूझकर किया हमला! Gaza के अस्पताल पर अटैक का Video Viral
Gaza Hospital Attack Video: गाजा के एक अस्पताल पर इजराइल ने हमला किया. यह हमला उस वक्त हुआ जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था. इस अटैक में कई पत्रकारों और हेल्थ वर्कर्स की मौत हुई है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 26, 2025, 11:38 AM IST

Gaza Hospital Attack Video: बीते रोज इजराइल ने गाजा के एक अस्पताल पर हमला किया. जिसमें 20 लोगों की मौत हुई है. मरने वालों में पांच पत्रकार भी शामलि थे, जो अलग-अलग इंटरनेशनल संस्थान के साथ काम कर रहे थे. हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि इजराइल ने दो बार हमला किया, जो नासेर अस्पताल पर हुआ है.

हादसे का वीडियो वायरल

इस अटैक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें कुछ लोग काम करते दिख रहे हैं, और अचानक से ड्रोन अटैक होता है. हालांकि इजराइल का कहना है कि ये अटैक गलती से हुआ है. इजराइल ने सिविलयन, पत्रकारों और हेल्थ वर्कर्स के कामों की सराहना करते हुए, इसे दुखद दुर्घटना करार दिया है. बता दें इस अटैक में चार हेल्थ वर्कर्स की भी मौत हुई है.

वीडियो में क्या है?

वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि पहले अटैक से मुतास्सिर हुए लोगों को बचाने के लिए कुछ लोग जुटे हुए हैं, इसी दौरान एक ड्रोन अटैक होता है और हर जगह धूल-धूल छा जाती है. सवाल है कि आखिर ये कैसे एक गलती से किया हुआ अटैक हो सकता है. ड्रोन अटैक हमेशा सटीक निशाना करने के लिए किए जाते हैं. अगर मान लिया जाए कि ये एक मिसाइल अटैक है तो इजराइल की मिसाइलें एकदम सटीक निशाना भेदने के लिए जानी जाती है.

पत्रकारों को टारगेट करना एक साज़िश?

जानकारों का मानना है कि इजराइल पत्रकारों को निशाना बनाकर डराना चाहता है. जब से इस जंग की शुरुआत हुई है 200 से ज्यादा पत्रकार मारे जा चुके हैं. इसके साथ ही इजराइल ने इंटरनेशनल मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है. ऐसे ही हालात हेल्थ वर्कर्स के हैं. इजराइल ने अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा है, वह हमेशा से अस्पतालों और हेल्थ वर्कर्स को निशाना बनाता आया है. 

इस जंग की शुरुआत 7 अक्टूबर को हमास के हमले से हुई थी. इस सरप्राइज अटैक में इजराइल में 1200 लोग मारे गए थे. इसके जवाब में इजराइल ने हमले करने शुरू किए थे और अब तक 62 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

;