ईरान के परमाणु ठिकानों पर फिर हुआ हमला, इजरायल की स्ट्राइक से मिडिल ईस्ट में खलबली

Israel Attack On Iran Nuclear Plant: इजरायल ने ईरान के परमाणु प्लानट पर हमला किया. ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गनाइजेशन ने कहा कि अराक में शाहिद खोंडब हेवी वॉटर कॉम्प्लेक्स और यज़्द प्रांत में अर्दकान येलोकेक प्रोडक्शन प्लांट को निशाना बनाया गया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Israel Attack On Iran Nuclear Plant: इजरायल ने शुक्रवार (27 मार्च) को ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर भीषण हमला किया है. यह दावा ईरान की सरकारी मीडिया ने किया है. IRNA ने बताया कि एक हेवी-वॉटर प्लांट और एक येलोकेक प्रोडक्शन प्लांट पर हमला हुआ. येलोकेक, कच्चे अयस्क से गंदगी हटाने के बाद यूरेनियम का एक गाढ़ा रूप है. हेवी वॉटर का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के तौर पर किया जाता है. ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गनाइजेशन ने कहा कि अराक में शाहिद खोंडब हेवी वॉटर कॉम्प्लेक्स और यज़्द प्रांत में अर्दकान येलोकेक प्रोडक्शन प्लांट को निशाना बनाया गया था.
ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गनाइजेशन ने कहा कि इन महालों में कोई हताहत नहीं हुआ और कंटैमिनेशन का कोई खतरा नहीं था. हमलों की खबर तब आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि युद्ध खत्म करने पर बातचीत अच्छी चल रही है और तेहरान को होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए और समय दिया गया है. ईरान ने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया है. स्टॉक मार्केट में गिरावट और युद्ध से होने वाले आर्थिक नुकसान के मिडिल ईस्ट से कहीं आगे तक फैलने के साथ, ट्रंप पर स्ट्रेट पर ईरान की पकड़ खत्म करने का दबाव बढ़ रहा है, यह एक स्ट्रेटेजिक वॉटरवे है जिससे दुनिया का पांचवां तेल आमतौर पर भेजा जाता है। अमेरिका ने ईरान को सीज़फ़ायर के लिए 15-पॉइंट का प्रस्ताव दिया है जिसमें स्ट्रेट पर से कंट्रोल छोड़ना भी शामिल है, लेकिन साथ ही उसने इस इलाके में हज़ारों और सैनिकों को भेजने का आदेश दिया है.
ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान 6 अप्रैल तक स्ट्रेट को सभी ट्रैफिक के लिए फिर से नहीं खोलता है, तो वह ईरान के एनर्जी प्लांट को नष्ट करने का आदेश देंगे। उन्होंने गुरुवार को कहा कि संघर्ष खत्म करने पर बातचीत "बहुत अच्छी" चल रही है. ईरान का कहना है कि वह किसी भी बातचीत में शामिल नहीं है. इजरायल ने ईरान के हथियार प्रोडक्शन और लेबनानी राजधानी को निशाना बनाया. इजरायल में एयर रेड सायरन बज रहे थे और मिलिट्री ने कहा कि वह रोज़ाना ईरानी मिसाइलों को रोक रही है. डिफेंस मिनिस्टर इज़राइल कैट्ज़ ने कहा कि ईरान "इस वॉर क्राइम की भारी, बढ़ती कीमत चुकाएगा." कैट्ज़ ने कहा, "वॉर्निंग के बावजूद, फायरिंग जारी है." "और इसलिए ईरान में हमले बढ़ेंगे और उन और टारगेट और इलाकों तक फैलेंगे जो इजरायली नागरिकों के खिलाफ हथियार बनाने और चलाने में सरकार की मदद करते हैं."