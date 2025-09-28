Israel के पाकिस्तानी जहाज पर हमला करने का क्या है पूरा मामला? 27 लोग थे सवार

Israel Attack Pakistan Tanker: इजराइल ने पाकिस्तान की शिप पर हमला किया. इस शिप में 27 लोग सवार थे. इसके बाद इस शिप को हूतियों ने अपने कब्ज़े में ले लिया था. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Israel Attack Pakistan Tanker: इजराइल ने पाकिस्तान के टैंकर पर हमला किया है. ये टैंकर हूतियों के हाथों में था. पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नक़वी ने शनिवार को इस बात की तस्दीक की कि यमन के हूतियों के जरिए कब्ज़े में लिया गया तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) टैंकर और उसका पूरा क्रू अब सुरक्षित रिहा हो चुका है. इस टैंकर पर कुल 27 लोग सवार थे, जिनमें 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकाई और 1 नेपाली नागरिक शामिल थे.
यह टैंकर 17 सितंबर 2025 को यमन के रस अल-ईसा बंदरगाह पर था, जो हूथियों के कंट्रोल में है. इसी दौरान इज़रायली ड्रोन ने टैंकर पर हमला किया. हमले में एक एलपीजी टैंक फट गया था, लेकिन जहाज पर मौजूद क्रू ने आग पर काबू पा लिया. इसके कुछ समय बाद हूथियों की नौकाओं ने जहाज को रोक लिया और पूरे क्रू को वहीं बंधक बना लिया गया.
पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कहा,"गृहमंत्री मोहसिन नक़वी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा,"अलहमदुलिल्लाह, टैंकर और उसका क्रू अब हूतियों के कब्ज़े से रिहा हो चुके हैं और यमनी जलक्षेत्र से बाहर निकल आए है."
नक़वी ने बताया कि इस रिहाई के लिए कई अधिकारियों और एजेंसियों ने दिन-रात मेहनत की. उन्होंने कहा,"मैं खास तौर पर सचिव इंटीरियर खुर्म आगा, होम मिनिस्ट्री के अधिकारियों, ओमान में हमारे राजदूत नदीद बुखारी और उनकी टीम, सऊदी अरब में मौजूद सहयोगियों और हमारी सुरक्षा एजेंसियों का आभारी हूं, जिन्होंने बेहद कठिन हालात में काम करके हमारे नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की."
इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय (FO) ने भी इस घटना को लेकर बयान जारी किया था. मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी दूतावास लगातार यमन के अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए थे ताकि क्रू की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफक़त अली ख़ान ने कहा कि जहाज को दोबारा रवाना करने के लिए कोशिश की गई थी. साथ ही, पाकिस्तानी राजनयिक मिशन क्रू के परिवारों से लगातार संपर्क में रहे और उन्हें हर अपडेट दी जाती रही थी.