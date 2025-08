VIDEO: फिलिस्तीनियों जैसा है हमास के जरिए बनाए गए कैदियों का हाल, जारी किया क्लिप

Gaza News: फलस्तीनी आर्म्ड ग्रुप इस्लामिक जिहाद के मिलिट्री धड़े ने गुरुवार को एक इस्राइली-जर्मन नागरिक का वीडियो जारी किया, जिसे अक्टूबर 2023 में गाजा ले जाया गया था. उसी हमले से गाजा जंग की शुरुआत हुई थी. करीब 6 मिनट के इस वीडियो में बंधक युवक हिब्रू भाषा में बोलते हुए दिखता है. वह खुद की पहचान बताता है और इस्राइली सरकार से रिहाई के लिए गुहार लगाता है.

वीडियो में वह भुखमरी से उसकी हालत के बारे में बता रहा है और वह कह रहा है कि उसकी हालक बहुत खराब है, उसे खाना नहीं मिल पाता है. वह इतना कमजोर हो गया है कि सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है. उसके पूरे शरीर में दर्द रहता है. इस्राइली मीडिया संस्थानों ने बंधक की पहचान रोम ब्रास्लावस्की के तौर पर की है, जो जर्मनी और इस्राइल की दोहरी नागरिकता रखता है.

May God cradle his shattered family in Israel with strength and mercy. This isn’t just heartbreaking; it is a crime against everything decent left in this world. A hostage in Gaza, tortured and starved by Palestinian Islamic Jihad terrorists, was filmed in agony. If you can watch… pic.twitter.com/ZjqAImC2vS

— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) July 31, 2025