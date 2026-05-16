Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3218896
Zee SalaamIndian Muslimमुंह में राम बगल में छुरी! 45 दिन बढ़े सीजफायर के बीच इजरायल ने लेबनान पर बरसाए बम

मुंह में राम बगल में छुरी! 45 दिन बढ़े सीजफायर के बीच इजरायल ने लेबनान पर बरसाए बम

Lebanon Israel Ceasefire: मिडिल ईस्ट में जंगों को सिलसिला थमता नजर आ रहा है. इजरायल और लेबनान ने 45 दिनों के लिए सीजफायर बढ़ाने पर सहमति जताई है, लेकिन इसके बावजूद इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में ताबड़तोड़ हमले किए, जिनमें 7 लोगों की मौत हो गई. मार्च से अब तक इजरायली हमलों में 2951 लोगों की जान जा चुकी है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 16, 2026, 10:02 AM IST

Trending Photos

सीजफायर के बीच इजरायल ने लेबनान में बरसाए बम
सीजफायर के बीच इजरायल ने लेबनान में बरसाए बम

Lebanon Israel War Update: मिडिल ईस्ट में फिलिस्तीन के बाद लेबनान की धरती पर लगातार गिरते बम, मलबे में बदलते घर और बेगुनाह लोगों की मौतों के बीच एक बार फिर जंग रोकने की कोशिश तेज हो गई है. कई दिनों से जारी इजरायली हमलों में हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा, ऐसे माहौल में अब इजरायल और लेबनान ने सीजफायर को 45 दिनों के लिए आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है.

यह फैसला ऐसे समय में हुआ है जब इजरायल की ओर से लेबनान पर हमले लगातार जारी हैं. अमेरिका के विदेश विभाग ने शुक्रवार को बताया कि वाशिंगटन में हुई सीधी बातचीत के बाद दोनों देशों ने 16 अप्रैल को खत्म होने वाले सीजफयर को 45 दिन और बढ़ाने पर सहमति जताई है. अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने इस बातचीत को बेहद उपयोगी बताया है. 

टॉमी पिगॉट ने कहा कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक स्तर की बातचीत 2 और 3 जून को भी जारी रहेगी, जबकि 29 मई से सुरक्षा मामलों पर अलग बैठक शुरू होगी. यह बैठक अमेरिकी रक्षा मुख्यालय में होगी, जिसमें लेबनान और इजरायल के सैन्य प्रतिनिधि शामिल होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: अल-अक्सा में Jews चरमपंथियों का धावा; अदा की विवादित रस्में, मुस्लिम एंट्री लगाया बैन!

टॉमी पिगॉट ने उम्मीद जताई कि इन चर्चाओं से दोनों देशों के बीच स्थायी शांति, एक-दूसरे की संप्रभुता का सम्मान और साझा सीमा पर वास्तविक सुरक्षा स्थापित करने की दिशा में तरक्की होगी. इस साल दोनों पक्षों के बीच यह तीसरी सीधी बातचीत थी, हालांकि बैठक में किन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, इसकी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है.

इजरायली हमलों में 2951 की मौत!
सीजफायर बढ़ाने के ऐलान के बीच इजरायल ने शुक्रवार को लेबनान के दक्षिणी हिस्सों में ताबड़तोड़ हमले किए. लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक, इन हमलों में कम से कम सात लोग मारे गए. लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 2 मार्च से दोबारा शुरू हुई लड़ाई के बाद अब तक इजरायली हमलों में 2951 लोग मारे जा चुके हैं. दूसरी ओर इजरायल के भी 20 सैनिक मारे गए हैं, जिनमें शुक्रवार को मारा गया एक और सैनिक शामिल है.

दोनों देशों के अधिकारी अभी तक नए सिरे से शुरू हुई बातचीत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया है. हालांकि दोनों पक्ष अलग-अलग मांगों के साथ बातचीत में शामिल हुए हैं. लेबनान चाहता है कि इजरायल उसके इलाके पर कब्जा और हमले पूरी तरह बंद करे. वहीं इजरायल चाहता है कि "हिजबुल्ला" को हथियार छोड़ने के लिए मजबूर करना और दोनों देशों के बीच रिश्तों को सामान्य बनाना है. 

लेबनान की ओर से राष्ट्रपति के विशेष दूत साइमन करम बातचीत में शामिल हुए, जबकि इजरायल की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के उप प्रमुख योसी द्राजनिन मौजूद रहे. लेबनान के भीतर सीजफायर पर बातचीत को लेकर मतभेद हैं. कुछ लोग मानते हैं कि अगर इन बैठकों से जंग रुकती है तो बातचीत ठीक है, लेकिन हिजबुल्लाह और उसके सहयोगी दलों का कहना है कि बातचीत सीधे नहीं बल्कि परोक्ष तरीके से होनी चाहिए थी.

इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव अक्टूबर 2023 से लगातार जारी है. हालिया बड़ी जंग 2 मार्च से शुरू हुई, जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामेनेई की हत्या कर दी. इतना ही नहीं, इस दौरान ईरान की आड़ में इजरायली फौज ने लेबनान पर बम बरसाए. इसके जवाब में हिजबुल्ला ने भी इजरायल पर रॉकेट बरसाए. 

सीजफायर के बावजूद इजरायल कर रहा है हमला
नवंबर 2024 में सीजफायर के बाद भी इजरायल दस हजार से ज्यादा बार लेबनान पर हमला कर चुका है, जिनमें लगभग 400 लोगों की मौत हुई. शुक्रवार के हमलों में दक्षिणी शहर नबातिया में एक वाहन पर बिना पॉयलट वाले विमान से हमला किया गया. इसमें मोहम्मद अहमद अबू जैद और जमाल नूरुद्दीन नाम के दो लोग मारे गए. बताया जा रहा है कि दोनों लोग अपने परिवार के लिए राहत सामग्री इकट्ठा कर रहे थे. 

इजरायली हमले में तीन एंबुलेंस भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं. वहीं हारूफ इलाके में हुए दूसरे हमले में तीन लोग मारे गए और तबीन में दो अन्य लोगों की जान चली गई. टायर जिले में इजरायली हमलों में 37 लोग घायल हुए हैं.

लेबनान में 5 गांवों को जबरन खाली करा रहे हैं इजरायली
इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के पांच गांवों के लोगों को इलाका खाली करने का आदेश भी दिया. यहूदी फौजियों का दावा है कि वहां हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है. दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने इजरायल और लेबनान में मौजूद इजरायली सैनिकों पर ड्रोन वाले विमानों से हमले किए हैं. इनमें कई बम उत्तरी इजरायल में गिरे हैं.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तानी चौकी पर हमले में 20 से ज्यादा की मौत, अफगान-पाक सीजफायर पर मंडराया संकट!

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Lebanon Israel CeasefireIsrael Attack Lebanonmuslim news

Trending news

Lebanon Israel Ceasefire
मुंह में राम बगल में छुरी! 45 दिन बढ़े सीजफायर के बीच इजरायल ने लेबनान पर बरसाए बम
Pakistan News
पाकिस्तानी चौकी पर हमले में 20 से ज्यादा की मौत, अफगान-पाक सीजफायर पर मंडराया संकट!
UP News
गंगा इफ्तार केस में 8 मुस्लिम नौजवानों को राहत, हाईकोर्ट ने माफीनामे को माना अहम
UP News
आजमगढ़ में ATS की रेड से मचा हड़कंप, आतंकी कनेक्शन के शक में दो गिरफ्तार
muslim news
मुहर्रम की तैयारियों में जुटी राजस्थान शिया महासभा,सरकार से सुरक्षा-सुविधाओं की मांग
muslim news
एक जैसे हैं 'बाबरी मस्जिद और 'भोजशाला' के मामले; HC कोर्ट के फैसले पर अवौसी का विरोध
muslim news
इफ्तार पार्टी कर गंगा में हड्डियां फेंकने के केस में राहत, HC से 8 आरोपियों को जमानत
Iran India Relations
होर्मुज संकट के बीच ईरान का भारत को भरोसा,विदेश मंत्री अराघची ने जयशंकर से की बातचीत
Pakistan News
खैबर पख्तूनख्वा में स्वास्थ्य व्यवस्था पर संकट,प्रशासनिक कैडर धीरे-धीरे हो रहा कमजोर
muslim news
रामपुर में 'हलाला' के नाम पर महिला से दुष्कर्म का आरोप, विरोध करने पर भाई पर हमला