इजरायल ने किया UN के सैनिकों पर हमला, ड्रोन से गिराए ग्रेनेड
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2907341
Zee SalaamIndian Muslim

इजरायल ने किया UN के सैनिकों पर हमला, ड्रोन से गिराए ग्रेनेड

Israel News: इजरायली सेना ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों पर ड्रोन से ग्रेनेड गिराए हैं, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने इजरायल के खिलाफ एक बयान जारी किया हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 03, 2025, 03:24 PM IST

Trending Photos

इजरायल ने किया UN के सैनिकों पर हमला, ड्रोन से गिराए ग्रेनेड

Israel News: इजरायली सेना अपने पड़ोसी मुल्क लेबनान पर हमले करती रहती हैं. लेबनान और इजरायल की सीमाओं के बीच कुछ इलाकों में संयुक्त राष्ट्र (UN) संघ के सैनिक रहते हैं, जिन्हें तनाव वाले क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए तैनात किया जाता है. लेकिन इजरायली सेना संयुक्त राष्ट्र संघ के सैनिकों को भी निशाना बना रही है. बीते मंगलवार को इजरायली सेना ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र संघ की सैनिकों पर हमला किया. संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस घटना के लिए इजरायल की निंदा की है. 

इज़राइली रक्षा बल (आईडीएफ) के ड्रोन ने मंगलवार सुबह लेबनान में UN के सैनिकों के पास चार ग्रेनेड गिराए. ये सैनिक ब्लू लाइन से संयुक्त राष्ट्र के ठिकाने तक जाने वाले रास्ते को साफ कर रहे थे. इसी दौरान इजरायली सेना ने उन पर ड्रोन से अटैक किया. ब्लू लाइन लेबनान और इजराइल के बीच संयुक्त राष्ट्र के जरिए 2000 में स्थापित एक सीमा रेखा है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को UN सैनिकों पर चार ग्रेनेड गिराए गए, जिसमें से एक ग्रेनेड संयुक्त राष्ट्र कर्मियों और वाहनों के 20 मीटर के दायरे में गिरा, जबकि तीन अन्य लगभग 100 मीटर के दायरे में गिरे. संयुक्त राष्ट्र संघ के बयान में कहा गया है कि इस हमले के बाद ड्रोन ब्लू लाइन के दक्षिण के इलाकों में लौट गए.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ जिस सड़क की सफाई कर रहा था, उसकी जानकारी इजरायली सेना को दी गई थी, इसके बावजूद इजरायली सेना ने UN के सैनिकों पर हमला किया. संयुक्त राष्ट्र इस हमले को पिछले साल हुए सीजफायर के बाद सबसे बड़ा हमला मान रहा है. 

इजरायली सेना लेबनान में हिजबुल्लाह के बहाने आए दिन हमले करती है. इन हमलों में आम लोगों की भी मौत होती है. इजरायल की मांग है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के सभी हथियारों को सीज कर लिया जाए और हिजबुल्ला को डिस्मेंटल कर दिया जाए. वहीं हिजबुल्लाह किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

israel newsIsrael Grenade Attack Un SoldiersToday Newsmuslim world news

Trending news

Maulana Mahmood
Maulana Mahmood Madani मुसलमानों के प्रति रवैये से हैं खफा, असम सीएम से की बड़ी अपील
israel news
इजरायल ने किया UN के सैनिकों पर हमला, ड्रोन से गिराए ग्रेनेड
iran
Iran News: अब ये दो देश निपटाएंगे ईरान का न्यूक्लियर मुद्दा, जानें पूरी डिटेल
juloos
Bareilly: जुलूस-ए-मोहम्मदी में नहीं होगा डीजे का इस्तेमाल, उलेमा इकराम का बड़ा फैसला
Balochistan news
आत्मघाती हमले से दहल उठा बलूचिस्तान; BNP की रैली में सुसाइड अटैक,13 की मौत 40 घायल
Panjab Flood
पंजाब में बाढ़ से हजारों लोग बेघर; मुसीबत की घड़ी में जमीयत का बड़ा ऐलान, पहुचाएंगे
gaza
Gaza: 18000 छात्र और 972 टीचर्स की हत्या; इजराइल के जुल्म पर बड़ा खुलासा
war on gaza
कुछ भी कर लो हम देंगे फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा, इमैनुएल की नेतन्याहू को दो टूक
Yemen
Yemen में यूएन कर्मचारियों को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं हूती? 19 को बनाया बंधक
Uttar Pradesh news
स्कूल पर फिलिस्तीन का झंडा लगाना पड़ा महंगा; 7 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई FIR
;