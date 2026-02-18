रमजान में इजरायल की नापाक साजिश, अल-अक्सा मस्जिद में मुसलमानों की एंट्री पर लगाई पाबंदी!

Al Aqsa Mosque News: इजरायल के नेतन्याहू सरकार की फिलिस्तीन और अल-अक्सा मस्जिद को लेकर नापाक साजिशें किसी से छुपी नहीं हैं. इजरायली नागरिक आए दिन हथियारों से लैस यहूदी फौजियों के संरक्षण में फिलिस्तीनियों के घर, खेत और अन्य जगहों पर कब्जा करते हुए नजर आते हैं. वहीं, अब रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत के साथ ही अल-अक्सा मस्जिद को लेकर एक बार फिर इजरायल की नीतियां चर्चा में आ गई हैं. नेतन्याहू सरकार ने अल-अक्सा मस्जिद में मुसलमानों की पहुंच को सीमित करने के लिए कई सख्त पाबंदियां लगाई हैं.

फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि इजरायल, मुसलमानों की मजहबी आजादी पर पाबंदियां लगाने के साथ इबादत को भी शर्तों से बांध रहा है. इसी बीच बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने रमजान के दौरान जुमे की नमाज के लिए सीमित संख्या में फिलिस्तीनी मुसलमानों को अल-अक्सा मस्जिद में प्रवेश की इजाजत देने का फैसला किया है, जिसे कई लोग राहत के बजाय सख्त नियंत्रण के रूप में देख रहे हैं. यह खबर सामने आने के बाद दुनियाभर के अमन पसंद लोगों ने नाराजगी का इजहार किया है.

इजरायल ने ऐलान किया है कि रमजान के दौरान जुमे के दिन 10 हजार फिलिस्तीनी मुसलमानों को पूर्वी यरूशलम स्थित अल-अक्सा मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाजत दी जाएगी. यह मस्जिद मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे पवित्र स्थल मानी जाती है, जबकि यहूदी समुदाय भी इस परिसर को टेंपल माउंट के रूप में अपना धार्मिक स्थल होने का दावा करता है. मिडिल ईस्ट में बुधवार (18 फरवरी) से रमजान की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में रमजान से पहले इजरायली सरकार का यह फैसला सवालों के घेरे में हैं. मानवाधिकार संगठनों और फिलिस्तीन के लोगों ने गंभीर आरोप लगाया और नेतन्याहू सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं.

हिंदुस्तान में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, इस पाबंदी के साथ नेतन्याहू सरकार ने कई शर्तें भी थोपी हैं. इजरायल के रक्षा मंत्रालय के बयान के मुताबिक, सिर्फ 55 साल से ज्यादा उम्रे के मर्दों को अल-अक्सा मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए आने की इजाजत होगी. औरतों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 50 साल तय की गई है. इसके अलावा 12 साल तक के बच्चों को भी नमाज के लिए आने की इजाजत होगी, लेकिन उन्हें अपने फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी मां-बाप, भाई या बहन के साथ ही घुसने की इजाजत मिलेगी. सभी लोगों को पहले से डेली परमिट बनवाना अनिवार्य होगा और बिना परमिट किसी को भी यहूदी सरकार एंट्री नहीं देगी.

इजरायली सेना ने भी स्पष्ट किया है कि तय आयु सीमा और परमिट व्यवस्था का पालन करना जरूरी होगा. दरअसल, अल-अक्सा मस्जिद और उसके आसपास का इलाका 1967 से अवैध ढंग से इजरायल के नियंत्रण में है और यहां प्रशासनिक व्यवस्था भी इजरायल के अधीन चलती है. हालांकि, मस्जिद का प्रबंधन जॉर्डन के वक्फ बोर्ड के हाथ में है.

दूसरी ओर, फिलिस्तीनी पक्ष ने इजरायली साजिशों का पर्दाफाश करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं. जॉर्डन के वक्फ बोर्ड का कहना है कि रमजान की तैयारियों के तहत मस्जिद के बाहर टेंट लगाने और मेडिकल क्लीनिक खोलने की कोशिश की जा रही थी, जिसे इजरायली अधिकारियों ने जबरन रोक दिया. अल-अक्सा मस्जिद के सीनियर इमाम शेख मुहम्मद अल-अब्बासी ने भी आरोप लगाया कि उन्हें मस्जिद में एंट्री करने से रोका गया है. उन्हें एक हफ्ते के लिए मस्जिद में घुसने पर पाबंदी लगा दी है और इस आदेश को आगे भी बढ़ाया जा सकता है. इजरायल सरकार के इस फैसले से फिलिस्तीन के लोगों के साथ दुनियाभर के मुसलमानों में मायूसी छा गई है.

