Israel की जेल में भूख से तड़प रहे हैं फिलिस्तीनी कैदी; कोर्ट ने नेतन्याहू को दिए आदेश

Israel: इज़रायल के सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार फिलिस्तीनी सुरक्षा कैदियों को बुनियादी जरूरतों के लिए पर्याप्त खाना मुहैया कराने में नाकाम रही है. अदालत ने अधिकारियों को कैदियों के पोषण में सुधार करने का आदेश दिया है. यह फैसला उस समय आया है जब गाज़ा में करीब दो साल से जारी युद्ध के दौरान सरकार की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं.

हज़ारों फिलिस्तीनी जेल में मौजूद

युद्ध शुरू होने के बाद से इज़रायल ने गाज़ा से हजारों लोगों को हिरासत में लिया है, जिन पर हमास से जुड़े होने का शक है. इनमें से हजारों लोग महीनों जेल में रहने के बाद बिना किसी आरोप के रिहा भी किए गए हैं.

मानवाधिकार संगठनों ने जेलों और हिरासत केंद्रों में अमानवीय हालात को रजिस्टर किया है, जिसमें पर्याप्त भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, गंदगी और मारपीट जैसी समस्याएं शामिल हैं. मार्च में एक 17 साल के फिलिस्तीनी लड़के की जेल में मौत हो गई थी, जहां डॉक्टरों ने भूख को मुख्य कारण बताया था.

अदालत ने दिया ये फैसला

यह याचिका पिछले साल नागरिक अधिकार संगठन एसोसिएशन फॉर सिविल राइट्स इन इज़रायल (ACRI) और अधिकार समूह गिशा ने दायर की थी. उनका कहना था कि जंग शुरू होने के बाद जेलों में खाने की नीति बदली गई, जिससे कैदियों को कुपोषण और भूख का सामना करना पड़ रहा है.

जेल प्रशासन तुरंत उठाए कदम

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि राज्य कानूनी रूप से बाध्य है कि कैदियों को इतना भोजन दे जिससे वे बुनियादी स्तर पर जी सकें. फैसले में कहा गया कि मौजूदा भोजन आपूर्ति कानूनी मानकों को पूरा नहीं कर रही और कैदियों के सही तरीके से खाना मिलने पर शक है. अदालत ने जेल प्रशासन को तुरंत कदम उठाने का आदेश दिया है.

सरकार ने क्या कहा?

राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गवीर, जो जेल व्यवस्था की देखरेख करते हैं, उन्होंने इस फैसले की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि गाज़ा में बंधक बने इज़रायली नागरिकों की कोई मदद नहीं कर रहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट हमारे दुर्भाग्य से हमास के कैदियों की रक्षा कर रहा है. उन्होंने दोहराया कि कैदियों को केवल वही न्यूनतम सुविधाएं मिलेंगी, जिनकी कानून में इजाजत है.