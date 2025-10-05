Trump की बात नहीं मान रहा है इजराइल, कर डाली 70 लोगों हत्या

Gaza News: ट्रंप के कहने के बाद भी इजराइल ने अपनी हठ नहीं छोड़ी और वह लगातार गाजा पर हमले कर रहा है. बीते रोज इजराइली हमलों में 70 लोगों की जान गई है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.
Gaza News: गाज़ा पट्टी पर शनिवार को हुए इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 70 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है. इनमें दो महीने से लेकर आठ साल तक के सात बच्चे भी शामिल हैं. अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये हमले उस वक्त हुए जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के प्रस्ताव पर मंजूरी के बाद इजरायल से तुरंत बमबारी रोकने की अपील की थी.
गाजा शहर, जो इजरायल के मिलिट्री ऑपरेशन का केंद्र रहा है, वहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. अल जज़ीरा के मुताबिक, हेल्थ ऑफिसर्स ने पुष्टि की कि 45 लोगों की मौत सिर्फ गाज़ा सिटी में हुई है. हाल के हफ्तों में हुए इन हमलों से 10 लाख से ज्यादा गाज़ावासी अपने घर छोड़कर दक्षिणी गाज़ा की ओर जाने को मजबूर हुए हैं.
तुफ्फाह इलाके में एक आवासीय घर पर हवाई हमला किया गया, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए. राहतकर्मियों के मुताबिक, धमाका इतना तेज था किआसपास की कई इमारतें भी तबाह हो गईं. इसके अलावा साउथ गाज़ा के अल-मवासी इलाके में एक बेघर कैंप पर भी हमला किया गया, जहां इजरायली सेना ने पहले ही लोगों को खाली करने का निर्देश दिया था. इस हमले में दो बच्चों की मौत हो गई और कम से कम आठ लोग घायल हुए हैं.
राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायल के जरिए अस्थायी रूप से बमबारी रोकने की सराहना की थी, ताकि बंधकों की रिहाई और शांति समझौते को आगे बढ़ाया जा सके.
लेकिन उन्होंने हमास को चेतावनी दी कि अगर देरी हुई तो सभी दांव खत्म हो जाएंगे.
ट्रंप ने कहा,"मैं सराहना करता हूं कि इजरायल ने बंधकों की रिहाई और शांति समझौते के लिए बमबारी रोक दी है. हमास को जल्दी कदम उठाना होगा, वरना परिणाम गंभीर होंगे. मैं देरी बर्दाश्त नहीं करूंगा." बाद में उन्होंने बताया कि इजरायल ने प्रारंभिक 'वापसी रेखा' तय कर ली . उन्होंने कहा,"जैसे ही हमास तस्दीक करेगा, सीजफायर तुरंत प्रभाव में आएगा, बंधक और कैदी विनिमय शुरू होगा, और अगले फेज के लिए शर्तें तैयार की जाएंगी.
व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने इस बारे में तस्दीक की है कि ट्रंप अपने प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को मिस्र भेज रहे हैं, ताकि बंधकों की रिहाई और कैदी विनिमय की डिटेल तय किए जा सकें. मिस्र के विदेश मंत्रालय ने बताया कि हमास और इजरायल के डेलिगेशन भी सोमवार को इन बातचीत में शामिल होंगे.
हमास ने ट्रंप की योजना के कुछ हिस्सों, जैसे कि इजरायल की वापसी और 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई पर सहमति जताई है, लेकिन निशस्त्रीकरण (disarmament) पर अभी साफ जवाब नहीं दिया है.