ईद-उल-अजहा के दिन गाजा पर कहर, इजरायली हमले में बच्चों समेत 10 की मौत

Gaza News: गाजा में तबाही का सिलसिला जारी है. इजरायल ने ईद-उल-अजहा की नमाज के दौरान गाजा शहर पर ड्रोन हमला किया. इस हमले में कम से कम 10 लोग मारे गए, जिनमें से ज़्यादातर बच्चे थे.
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Gaza News: गाजा में ईद-उल-अजहा के पहले दिन भी हिंसा और तबाही का सिलसिला जारी रहा. गाजा सिटी में इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जिनमें पांच बच्चे, एक बुजुर्ग और एक हमास लड़ाका शामिल बताया जा रहा है. हमलों में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों का इलाज शिफा हॉस्पिटल में हो रहा है.
चश्मदीदों के मुताबिक, हमले के बाद एक इमारत की ऊपरी मंजिल से आग की लपटें उठने लगीं. लोग मलबे के बीच घायलों और बच्चों को उठाकर एंबुलेंस तक पहुंचाते दिखाई दिए. इस हमले में अपनी पत्नी को खोने वाले मोहम्मद शाविश अस्पताल में फूट-फूट कर रो पड़े. उन्होंने कहा, “मैंने अपनी पत्नी से मोहब्बत की वजह से शादी की थी. मैंने उन्हें प्यार के लिए चुना था.” उनका वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
नेतन्याहू ने किया बड़ा दावा
इजरायली सेना ने कहा कि उसने उत्तरी गाजा में दो हमास लड़ाकों को निशाना बनाकर हमला किया था. मारे गए लोगों में हमास के लड़ाके इमाद इस्लीम का नाम भी शामिल है. गुरुवार को उनके जनाजे में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उनका शव हमास के झंडे में लपेटकर ले जाया गया. इस बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल गाजा में अपना नियंत्रण लगातार बढ़ा रहा है. उन्होंने दावा किया कि अब इजरायल गाजा पट्टी के लगभग 60 फीसद हिस्से पर नियंत्रण कर चुका है और आगे इसे 70 फीसद तक बढ़ाने की योजना है. नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल “हर दिशा से हमास पर शिकंजा कस रहा है.”
48 घंटों में कितने लोगों की हुई मौत
रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल ही में इजरायल के एक दूसरे हमले में हमास की सैन्य शाखा क़स्साम ब्रिगेड के नए प्रमुख मोहम्मद ओदेह भी मारे गए थे. इससे पहले उनके पूर्ववर्ती कमांडर की भी मौत हो चुकी थी. गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, पिछले 48 घंटों में पूरे गाजा में 16 लोगों की मौत हुई है और 39 अन्य घायल हुए हैं. मंत्रालय का कहना है कि अक्टूबर में युद्धविराम लागू होने के बाद से अब तक 922 लोग मारे जा चुके हैं और करीब 2,786 लोग घायल हुए हैं.