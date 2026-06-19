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लेबनान पर हमलों ने बिगाड़ा शांति का रास्ता, इजरायली हमलों के बाद ईरान ने रोकी अमेरिका से वार्ता

Tehran Cancelled Iran US Deal: लेबनान में इजरायली सैन्य हमलों के बाद ईरान के ऐलान से मिडिल ईस्ट में फिर से तनाव बढ़ गया है. इस हमले के विरोध में ईरान ने अमेरिका के साथ चल रही 60 दिन की वार्ता प्रक्रिया रोक दी है. तेहरान का आरोप है कि यह कार्रवाई समझौते की शर्तों का उल्लंघन है. वहीं, स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित पहली बैठक भी फिलहाल टाल दी गई है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 19, 2026, 07:22 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:25 PM IST
लेबनान पर हमलों ने बिगाड़ा शांति का रास्ता, इजरायली हमलों के बाद ईरान ने रोकी अमेरिका से वार्ता
Image Credit: ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन (फाइल फोटो)

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