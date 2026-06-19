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Israel Attack on Lebanon: जब दुनिया को उम्मीद थी कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत से वेस्ट एशिया में शांति की नई शुरुआत होगी, तभी इजरायल के हमलों ने पूरे समीकरण को बदल दिया. लेबनान में जारी सैन्य कार्रवाई से नाराज ईरान ने बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका के साथ चल रही 60 दिन की वार्ता प्रक्रिया पर रोक लगा दी है.
तेहरान का कहना है कि जब तक समझौते की शर्तों का सम्मान नहीं होगा, तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी. रिपोर्टों के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के 24 घंटे के भीतर ही ईरान ने बातचीत की पूरी तरह से रद्द कर दिया. ईरान का आरोप है कि साउथ लेबनान में इजरायल की सैन्य कार्रवाई समझौते की शर्तों का उल्लंघन है.
ईरान से जुड़े न्यूज एजेंसी 'फारस' और 'अल-मयादीन' के मुताबिक, तेहरान ने शांति वार्ता को फिलहाल रोक दिया है और स्विट्जरलैंड में होने वाली पहली बैठक भी टाल दी गई है. बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत का पहला दौर जल्द शुरू होना था, लेकिन अब उसे अनिश्चित समय के लिए रोक दिया गया है.
ईरानी अधिकारियों का कहना है कि इजरायल के हमलों ने समझौते की पहली शर्त का उल्लंघन किया है. उनका कहना है कि जब तक यह भरोसा नहीं मिल जाता कि लेबनान में सैन्य अभियान बंद हो चुके हैं और अमेरिका ने अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर दिया है, तब तक वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान का डेलिगेशन स्विट्जरलैंड रवाना होने की तैयारी कर रहा था, लेकिन आखिरी समय पर यात्रा रद्द कर दी गई. इसके साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित वार्ता फिलहाल ठहराव की स्थिति में पहुंच गई है.
इसी बीच, ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने भी कड़ा संदेश दिया है. ईरानी सरकारी न्यूज एजेंसी प्रेस टीवी के मुताबिक, परिषद ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने नए समझौते का उल्लंघन किया, तो ईरान उसका जवाब देगा. दूसरी तरफ, इजरायली सेना ने शुक्रवार (19 जून) को कहा कि उसने रातभर साउथ लेबनान के कई इलाकों में सैन्य कार्रवाई की. वहीं, हिजबुल्लाह ने भी क्षेत्र में जंग बढ़ने की बात कही है.
लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक, इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 16 लोगों की मौत हुई है. इन हमलों ने पहले से चल रहे तनाव को और बढ़ा दिया है. यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब अमेरिका और ईरान स्थायी रूप से जंग खत्म करने के लिए बातचीत कर रहे थे.
स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित बैठक का मकसद भी इसी दिशा में आगे बढ़ना था, लेकिन हालिया हमलों के बाद इस वार्ता प्रक्रिया पर विराम लग गया है. बताया जा रहा है कि दक्षिणी लेबनान में इजरायल की सैन्य मौजूदगी और ईरान समर्थित शिया संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ लगातार जारी कार्रवाई, वार्ता का सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है.
इजरायल का कहना है कि उसकी सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए उसे साउथ लेबनान में अपनी मौजूदगी बनाए रखनी होगी. उसका यह भी कहना है कि नॉर्थ इजरायल पर लगातार हमले होने की वजह से उसे हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई की पूरी चाहिए.