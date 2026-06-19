इसी बीच, ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने भी कड़ा संदेश दिया है. ईरानी सरकारी न्यूज एजेंसी प्रेस टीवी के मुताबिक, परिषद ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने नए समझौते का उल्लंघन किया, तो ईरान उसका जवाब देगा. दूसरी तरफ, इजरायली सेना ने शुक्रवार (19 जून) को कहा कि उसने रातभर साउथ लेबनान के कई इलाकों में सैन्य कार्रवाई की. वहीं, हिजबुल्लाह ने भी क्षेत्र में जंग बढ़ने की बात कही है.