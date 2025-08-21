Israel News: गाजा पर कब्जा करने के पहले फेज की हुई शुरुआत; नहीं रुकेगी इजराइली सेना

Israel News: इज़राइल ने बुधवार को गाज़ा पट्टी में और गहराई तक सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इज़राइल ने कहा है कि उसने 'जंग का अगला फेज' शुरू कर दिया है. अब उसकी सेनाएं गाज़ा सिटी की सरहद तक पहुंच चुकी हैं और उत्तरी इलाकों से विस्थापित लोगों को दक्षिणी गाज़ा भेजने की तैयारी चल रही है.

वेस्ट बैंक में भी कब्जे की तैयारी

इसी बीच, इज़राइली सरकार ने वेस्ट बैंक में 3,400 नए सेटलमेंट हाउस बनाने की मंजूरी भी दे दी है. वित्त मंत्री बेज़ालेल स्मोट्रिच ने इसे इस बात का सबूत बताया कि 'फिलिस्तीनी राज्य की सोच अब खत्म की जा रही है.' ये दोनों ऐलान ऐसे वक्त आए हैं जब मीडिएटर्स ने नया सीजफायर प्रस्ताव रखा था, जो पहले इज़राइल की शर्तों से काफ़ी मिलता-जुलता था. लेकिन गाज़ा पर कब्ज़े की इज़राइली योजना ने बातचीत पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

इजराइल का प्लान का क्या है मतलब?

अगर इज़राइल गाज़ा पर पूरा कंट्रोल पा लेता है तो यह 2005 के उस फ़ैसले को पलट देगा, जब उसने सैनिक और बस्तियां गाज़ा से हटा ली थीं. हालांकि, तब से ही इज़राइल गाज़ा की सीमाओं, आसमान और ज़रूरी सुविधाओं पर कंट्रोल बनाए हुए है.

कुछ दक्षिणपंथी नेताओं का मानना है कि 2005 में इज़राइल के हटने से ही हमास को 2006 के चुनावों में जीतने और सत्ता में आने का मौका मिला. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि उनका टारगेट हमास को हराना और बंधकों को छुड़ाना है, लेकिन यह योजना सिर्फ़ अस्थायी है.

क्या है अरब देशों का रुख?

अब तक किसी भी अरब देश ने युद्ध के बाद गाज़ा की हुकूमत संभालने की हामी नहीं भरी है. एक जॉर्डनियाई अधिकारी ने कहा कि अरब देश सिर्फ़ वही मानेंगे जो फिलिस्तीनी तय करेंगे. सुरक्षा फिलिस्तीनी संस्थाओं के हाथ में होनी चाहिए.

हमास नेता उसामा हमदान ने अल-जज़ीरा से कहा कि अगर कोई ताक़त इज़राइल के साथ मिलकर गाज़ा पर राज करने की कोशिश करेगी, तो उसे कब्ज़ा करने वाली शक्ति माना जाएगा. इससे पहले मिस्र ने अरब देशों के समर्थन से एक प्रस्ताव दिया था जिसमें एक तटस्थ फिलिस्तीनी समिति गाज़ा का प्रशासन चलाए. लेकिन इसे इज़राइल और अमेरिका ने ठुकरा दिया.

क्या हैं गाजा के हालात?

इज़राइली सेना का दावा है कि वह अब गाज़ा के करीब 75% हिस्से पर नियंत्रण कर चुकी है. वहीं, गाज़ा के 20 लाख से ज्यादा लोग बीते 22 महीनों में कई बार विस्थापित हो चुके हैं. राहत एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि इलाक़े में अकाल जैसी स्थिति बेहद करीब है.