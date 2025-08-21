Israel News: गाजा पर कब्जा करने के पहले फेज की हुई शुरुआत; नहीं रुकेगी इजराइली सेना
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2890131
Zee SalaamIndian Muslim

Israel News: गाजा पर कब्जा करने के पहले फेज की हुई शुरुआत; नहीं रुकेगी इजराइली सेना

Israel News: इजराइल ने गाजा पर कब्जा करने के प्लान का पहला फेज शुरू कर दिया है. इजराइल चाहता है कि वह पूरे गाजा को अपने कंट्रोल में कर ले. हालांकि बचा हुआ हिस्सा पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बंधकों की जान को भी खतरा हो सकता है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 21, 2025, 07:57 AM IST

Trending Photos

Israel News: गाजा पर कब्जा करने के पहले फेज की हुई शुरुआत; नहीं रुकेगी इजराइली सेना

Israel News: इज़राइल ने बुधवार को गाज़ा पट्टी में और गहराई तक सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इज़राइल ने कहा है कि उसने 'जंग का अगला फेज' शुरू कर दिया है. अब उसकी सेनाएं गाज़ा सिटी की सरहद तक पहुंच चुकी हैं और उत्तरी इलाकों से विस्थापित लोगों को दक्षिणी गाज़ा भेजने की तैयारी चल रही है.

वेस्ट बैंक में भी कब्जे की तैयारी

इसी बीच, इज़राइली सरकार ने वेस्ट बैंक में 3,400 नए सेटलमेंट हाउस बनाने की मंजूरी भी दे दी है. वित्त मंत्री बेज़ालेल स्मोट्रिच ने इसे इस बात का सबूत बताया कि 'फिलिस्तीनी राज्य की सोच अब खत्म की जा रही है.' ये दोनों ऐलान ऐसे वक्त आए हैं जब मीडिएटर्स ने नया सीजफायर प्रस्ताव रखा था, जो पहले इज़राइल की शर्तों से काफ़ी मिलता-जुलता था. लेकिन गाज़ा पर कब्ज़े की इज़राइली योजना ने बातचीत पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

इजराइल का प्लान का क्या है मतलब?

अगर इज़राइल गाज़ा पर पूरा कंट्रोल पा लेता है तो यह 2005 के उस फ़ैसले को पलट देगा, जब उसने सैनिक और बस्तियां गाज़ा से हटा ली थीं. हालांकि, तब से ही इज़राइल गाज़ा की सीमाओं, आसमान और ज़रूरी सुविधाओं पर कंट्रोल बनाए हुए है.

कुछ दक्षिणपंथी नेताओं का मानना है कि 2005 में इज़राइल के हटने से ही हमास को 2006 के चुनावों में जीतने और सत्ता में आने का मौका मिला. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि उनका टारगेट हमास को हराना और बंधकों को छुड़ाना है, लेकिन यह योजना सिर्फ़ अस्थायी है.

क्या है अरब देशों का रुख?

अब तक किसी भी अरब देश ने युद्ध के बाद गाज़ा की हुकूमत संभालने की हामी नहीं भरी है. एक जॉर्डनियाई अधिकारी ने कहा कि अरब देश सिर्फ़ वही मानेंगे जो फिलिस्तीनी तय करेंगे. सुरक्षा फिलिस्तीनी संस्थाओं के हाथ में होनी चाहिए.

हमास नेता उसामा हमदान ने अल-जज़ीरा से कहा कि अगर कोई ताक़त इज़राइल के साथ मिलकर गाज़ा पर राज करने की कोशिश करेगी, तो उसे कब्ज़ा करने वाली शक्ति माना जाएगा. इससे पहले मिस्र ने अरब देशों के समर्थन से एक प्रस्ताव दिया था जिसमें एक तटस्थ फिलिस्तीनी समिति गाज़ा का प्रशासन चलाए. लेकिन इसे इज़राइल और अमेरिका ने ठुकरा दिया.

क्या हैं गाजा के हालात?

इज़राइली सेना का दावा है कि वह अब गाज़ा के करीब 75% हिस्से पर नियंत्रण कर चुकी है. वहीं, गाज़ा के 20 लाख से ज्यादा लोग बीते 22 महीनों में कई बार विस्थापित हो चुके हैं. राहत एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि इलाक़े में अकाल जैसी स्थिति बेहद करीब है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

IsraelIsrael Hamas Warisrael news

Trending news

Israel
Israel News: गाजा पर कब्जा करने के पहले फेज की हुई शुरुआत; नहीं रुकेगी इजराइली सेना
2017 Train Lynching Case
2017 में ट्रेन में नरेश ने की थी जुनैद की हत्या, कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
Madhepura news
Bihar News: मवेशी चोरी के आरोप में जाहिद की मॉब लिंचिंग की कोशिश; दर्ज हुई FIR
Uttarakhand news
UK में इस दिन से खत्म हो जाएगा मदरसा बोर्ड, विधानसभा में पास हुआ ये बिल
BJP Target Muslim Leadership
क्या मुस्लिम नेतृत्व को खत्म करना चाहती है BJP सरकार; डरा हुआ है मुस्लिम समाज?
UP News
शाहजहांपुर के जलालाबाद का बदला नाम, अब कहलाएगा परशुरामपुरी; MHA ने दी मंजूरी
Osama Saheb
पिता की विरासत संभालेंगे ओसामा, रघुनाथपुर से मिली चुनावी हरी झंडी
Malaysia news
जुमे की नमाज छोड़ी तो जाना होगा जेल; इस मुस्लिम देश ने लिया बड़ा फैसला
Prophet Muhammad
पैगंबर मोहम्मद (स.) और बीवी खदीजा के बाद किस तीसरे शख्स ने अपनाया था इस्लाम?
Abbas Ansari
अब्बास अंसारी को इलाहाबाद HC से मिली बड़ी राहत, विधायकी फिर से हुई बहाल
;