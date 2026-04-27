मिडिल ईस्ट में कत्लेआम मचाने वाले नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में, जानें कैसे?

Israel News: मिडिल ईस्ट की सरजमीं लंबे समय से खून-खराबे और जंग की गवाह रही है, और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में रहे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर लगातार सवाल उठते रहे हैं. ग़ज़ा, लेबनान, सीरिया और ईरान समेत कई देशों में बेगुनाहों पर बमबारी को लेकर नेतन्याहू की पूरी दुनिया में आलोचना होती रही है.

बेंजामिन नेतन्याहू की हिंसक नीतियों को लेकर इजरायल में बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है. अब इसी माहौल में इजराइल की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां उनके दो सबसे मजबूत विरोधी एकजुट हो गए हैं. यरुशलम में 26 अप्रैल को हुई घोषणा में इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और यायर लापिड ने कहा कि वे आने वाले चुनाव में नेतन्याहू की सरकार को हटाने के लिए साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे.

नफ्ताली बेनेट और यायर लापिड का शुमार इजरायल के कद्दावर नेताओं में होती है. दोनों नेताओं ने अपने-अपने दलों के साथ गठबंधन करने का ऐलान किया है. बेनेट की पार्टी और लापिड की पार्टी "देयर इज अ फ्यूचर" अब एक साथ मिलकर नया दल बनाएंगे.

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लापिड ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे अपने बच्चों के भविष्य के लिए एकजुट हुए हैं और इजराइल को नई दिशा देने की जरूरत है. वहीं बेनेट ने बताया कि नए दल का नाम "टुगेदर" होगा और वे खुद इसकी अगुवाई करेंगे. उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि नेतन्याहू से अलग होकर देश में एक नया अध्याय शुरू किया जाए.

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दोनों नेता पहले भी साथ आ चुके हैं. साल 2021 में उन्होंने मिलकर नेतन्याहू के लगातार 12 साल के शासन को खत्म किया था. हालांकि उनकी सरकार बहुत कमजोर बहुमत पर टिकी थी और इजराइल-फिलिस्तीन जैसे बड़े मुद्दों पर अंदरूनी मतभेदों की वजह से सिर्फ 18 महीने ही चल सकी. इस सरकार में पहली बार इजराइल के अरब अल्पसंख्यक समुदाय की पार्टी, यूनाइटेड अरब लिस्ट भी शामिल थी, जिसकी अगुवाई मंसूर अब्बास कर रहे थे.

इससे पहले 2013 में भी बेनेट और लापिड ने मिलकर नेतन्याहू की सरकार में शामिल होकर उनके पारंपरिक सहयोगियों को बाहर कर दिया था. हालांकि नेतन्याहू ने नवंबर 2022 के चुनाव में वापसी करते हुए देश की अब तक की सबसे मजबूत दक्षिणपंथी सरकार बनाई.

लेकिन साल 2023 में हमास के हमले के बाद हालात बदल गए. दक्षिण इजराइल पर हुए इस हमले ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया और नेतन्याहू की सुरक्षा नीति पर सवाल उठने लगे. नेतन्याहू को सर्वे में हारने की संभावना जताई जाने लगी है. इतवार को नेतन्याहू ने 2021 की एक तस्वीर शेयर करते हुए तंज कसा और कहा कि ये लोग पहले भी साथ आए थे और फिर वही करेंगे.

वहीं, बेनेट ने साफ किया कि वे अब अरब दलों के साथ सरकार नहीं बनाएंगे और किसी भी दुश्मन को जमीन देने के खिलाफ हैं, जो फिलिस्तीनी राज्य की मांग की ओर इशारा माना जा रहा है. हालिया सर्वे में बेनेट को 120 सीटों वाली संसद में 21 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है, जबकि नेतन्याहू की पार्टी को 25 सीटें मिल सकती हैं. लापिड की पार्टी को सिर्फ 7 सीटें मिलने का अनुमान है, जो पहले 24 सीटों पर थी. फिर भी गठबंधन की स्थिति में बेनेट और लापिड का पक्ष मजबूत नजर आ रहा है.

लापिड खुद को देश के मध्यम वर्ग की आवाज बताते हैं. यह वर्ग टैक्स और सेना में सेवा को लेकर नारजगी का इजहार करता रहा है. खासकर तब जब नेतन्याहू के कट्टरपंथी सहयोगी पार्टियां अपने समुदाय के लिए छूट की मांग करते हैं. सेना ने भी चेतावनी दी है कि लगातार जंग की वजह उस पर दबाव बढ़ रहा है.

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