Israel ने Gaza City के लोगों के लिए खोला टेंपरेरी रूट; 48 घंटे का दिया टाइम

Israel-Hamas War: इजराइल ने गाजा के लोगों के लिए एक टेंपरेरी रूट खोला है. इस रास्ते से शहर को छोड़ने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया गया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.
Israel-Hamas War: इज़राइल ने बुधवार को गाज़ा सिटी से लोगों को बाहर निकलने के लिए एक अस्थायी परिवहन मार्ग खोलने का ऐलान किया है. यह कदम गाज़ा सिटी पर भीषण हवाई हमलों और जमीनी अभियान शुरू करने के बाद उठाया गया है.
इज़राइली सेना के प्रवक्ता अविखाय अद्रई ने बयान जारी करते हुए कहा,"इज़राइली सेना सलाह-अल-दीन स्ट्रीट के माध्यम से एक अस्थायी परिवहन मार्ग खोलने की ऐलान करती है. उन्होंने बताया कि यह रास्ता केवल 48 घंटे के लिए खुला रहेगा." यानी इस टाइम पीरियड के बीच में गाजा के लोगों को इस शहर को खाली करना होगा.
इजराइली सेना लगातार गाजा सिटी में हमले कर रही है. जिसकी वजह से आम लोगों की जान जा रही है. 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 65 हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. इजराइल सीजफायर के लिए तैयार नहीं है, और नेतन्याहू का कहना है कि हमास के खात्मे तक वह नहीं रुकने वाले हैं.
हाल ही में हमास एक डेलिगेशन पर इजराइल ने हमला किया था. जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी. हालांकि, नेतन्याहू जो चाहते थे वह नहीं हो पाया और हमास के अहम अधिकारी बच निकले. इस हमले की पूरी दुनिया ने मज़म्मत की. कतर ने दावा किया उन्हें अमेरिका के जरिए 10 मिनट बाद हमले के बारे में वॉर्न किया गया था.