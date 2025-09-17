Israel ने Gaza City के लोगों के लिए खोला टेंपरेरी रूट; 48 घंटे का दिया टाइम
Israel ने Gaza City के लोगों के लिए खोला टेंपरेरी रूट; 48 घंटे का दिया टाइम

Israel-Hamas War: इजराइल ने गाजा के लोगों के लिए एक टेंपरेरी रूट खोला है. इस रास्ते से शहर को छोड़ने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया गया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 17, 2025, 03:05 PM IST

Israel-Hamas War: इज़राइल ने बुधवार को गाज़ा सिटी से लोगों को बाहर निकलने के लिए एक अस्थायी परिवहन मार्ग खोलने का ऐलान किया है. यह कदम गाज़ा सिटी पर भीषण हवाई हमलों और जमीनी अभियान शुरू करने के बाद उठाया गया है.

इजराइली सेना के प्रवक्ता ने क्या कहा?

इज़राइली सेना के प्रवक्ता अविखाय अद्रई ने बयान जारी करते हुए कहा,"इज़राइली सेना सलाह-अल-दीन स्ट्रीट के माध्यम से एक अस्थायी परिवहन मार्ग खोलने की ऐलान करती है. उन्होंने बताया कि यह रास्ता केवल 48 घंटे के लिए खुला रहेगा." यानी इस टाइम पीरियड के बीच में गाजा के लोगों को इस शहर को खाली करना होगा.

गाजा सिटी पर हो रहे लगातार हमले

इजराइली सेना लगातार गाजा सिटी में हमले कर रही है. जिसकी वजह से आम लोगों की जान जा रही है. 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 65 हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. इजराइल सीजफायर के लिए तैयार नहीं है, और नेतन्याहू का कहना है कि हमास के खात्मे तक वह नहीं रुकने वाले हैं.

मीडिएटर्स पर इजराइली सेना का हमला

हाल ही में हमास एक डेलिगेशन पर इजराइल ने हमला किया था. जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी. हालांकि, नेतन्याहू जो चाहते थे वह नहीं हो पाया और हमास के अहम अधिकारी बच निकले. इस हमले की पूरी दुनिया ने मज़म्मत की. कतर ने दावा किया उन्हें अमेरिका के जरिए 10 मिनट बाद हमले के बारे में वॉर्न किया गया था. 

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं.

