ग़ज़ा में नरसंहार के लिए इजरायल ने पानी को बनाया हथियार; 10 लाख विस्थापित फिलिस्तीनी बेहाल
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2935760
Zee SalaamIndian Muslim

ग़ज़ा में नरसंहार के लिए इजरायल ने पानी को बनाया हथियार; 10 लाख विस्थापित फिलिस्तीनी बेहाल

Gaza Massacre: ग़ज़ा में इजरायली हमलों के चलते 10 लाख विस्थापित फिलिस्तीनियों को पानी और खाने की गंभीर किल्लत का सामना करना पड़ रहा है. बच्चों और महिलाओं में डिहाइड्रेशन और बीमारियों का खतरा बढ़ा है, जबकि यूएन लगातार वैश्विक बिरादी से इजराइल के जरिये फिलिस्तीनियों के नरसंहार और मानवाधिकार उल्लंघन की चेतावनी दी जा रही है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 25, 2025, 09:52 AM IST

Trending Photos

ग़ज़ा में पानी की किल्लत से 10 लाख लोगों बेहाल (फाइल फोटो)
ग़ज़ा में पानी की किल्लत से 10 लाख लोगों बेहाल (फाइल फोटो)

Gaza Water Crisis: ग़ज़ा में लाखों फिलिस्तीनी अवाम मौत के सामानों से लैस इजराइली फौज के जुल्म के आगे बेबस हैं. नेतन्याहू सरकार के आदेश के पर यहूदी फौज हर रोज ग़ज़ा के बेगुनाह अवाम पर जमीनी और हवाई हमले कर रही है. जबकि कई महीनों की नाकांबीद की वजह से यहां पर खाने पीने की किल्लत हो गई है. इसकी वजह से यहां सैकड़ों लोगों की भूख और कुपोषण से मौत हो गई है, जिनमें ज्यादातर बच्चे और औरतें शामिल हैं.

दुनिया भर में भारी विरोध के बावजूद इजराइली फौज फिलिस्तीनियों के नरसंहार के लिए हर हथकंडे अपना रही हैं. वहीं, अब ग़ज़ा के दक्षिणी हिस्से में इजरायल के जरिये स्वघोषित 'सेफ जोन' में लगभग 10 लाख विस्थापित फिलिस्तीनियों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय परिवारों ने बताया कि उनकी हालत इतनी खराब है कि उनके बच्चे बीमार हो गए हैं.

बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रही फिलिस्तीनी अवाम

खान युनिस के पास समुद्र तट पर स्थित अल-मवासी इलाके के विस्थापित लोगों ने मीडिया को बताया कि वह लंबे समय से साफ पानी के बगैर रह रहे हैं और अक्सर पानी लाने वाले ट्रकों का इस्तेमाल पांच से छह दिनों तक करना पड़ता है. नजात कैंप में रहने वाले एक शख्स ने कहा, "हमें जो थोड़ा सा पानी मिलता है, उसे बांट लेते हैं, लेकिन यह कभी भी पर्याप्त नहीं होता." उन्होंने बताया कि "बच्चे प्यासे और बीमारी से निढाल हैं. पानी की किल्लत की वजह से हम लोग कपड़े भी नहीं धो पा रहे हैं. यहां बूंद-बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं. "

Add Zee News as a Preferred Source

अल-मवासी इलाके मौजूद यह कैंप बहुत ही भीड़भाड़ वाला है. यहां 1,200 से ज्यादा लोग तंबुओं में रहते हैं और तंबू सिर्फ 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लगे हुए हैं. एक दूसरे शख्स ने बताया कि हालिया हफ्तों में हालात बहुत ज्याद बिगड़ गए हैं क्योंकि ग़ज़ा सिटी में हमलों की वजह से बड़ी संख्या में लोग भागकर इधर आए हैं. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि अगर समय पर मदद नहीं मिली तो डिहाइड्रेशन और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है.

सुरक्षित क्षेत्र में बमबारी जारी

यहूदी फौज ने बीते दो सालों में मवासी में कई बार बमबारी की, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई. हालांकि, अब इसे 'सेफ जोन' घोषित करते हुए नेतन्याहू सरकार ने फिलिस्तीनी अवाम को यहां शिफ्ट होने की चेतावनी दी है. भीड़भाड़ वाले इस इलाके में लाखों विस्थापित फिलिस्तीनियों की मानवीय स्थिति बेहद खराब है.

प्यास को हथियार के रूप में इस्तेमाल

ग़ज़ा सरकार मीडिया कार्यालय के जरिये जारी आंकड़ों के मुताबिक, इजरायली फौज ने अक्टूबर 2023 से अब तक कम से कम 112 पानी भरने वाले स्टेशन और 720 कुएं नेस्तानाबूद कर दिए हैं, जिससे पूरे ग़ज़ा का पानी नेटवर्क प्रभावित हुआ. प्रभावित परिवारों ने बताया कि औरतें और बच्चे खाली कंटेनरों से पानी की आस में लंबी कतारों में खड़े रहते हैं. नगरपालिका और मानवाधिकार संगठन आरोप लगा रहे हैं कि इजरायल प्यास को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है.
 
पिछले महीने यूएन ह्यूमैनिटेरियन ऑफिस ने बताया कि ग़ज़ा के 96 फीसदी घरों में पीने का साफ पानी मौजूद नहीं है. यूएन के जरिये जारी आंकड़े चौंकाने वाले हैं. जिसमें बताया गया है कि दस में से 9 फिलिस्तीनियों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है. फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी (UNRWA) ने चेतावनी दी कि गर्मी और पानी की कमी से हालात भयावह हो गए हैं.

ग़ज़ा में जारी है यहूदी फौज का नरसंहार

यूएन के जांचकर्ताओं ने हाल ही में खुलासा किया कि इजराइल फौज लगातार ग़ज़ा में नरसंहार कर रही है. यहूदी फौज के हमलों में अब तक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 65,300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं. जबकि इस दौरान 11 हजार ज्यादा ऐसे लोग जो लंबे समय से लापता हैं, वह जिंदा या मौत के गाल में समा गए साफ नहीं है. जमीनी और हवाई हमलों में 1.5 लाख से ज्यादा लोग घायल हैं. भूख के बाद अब प्यास ने फिलिस्तीनी अवाम को अपनी आगोश में ले लिया है. 

यह भी पढ़ें: 'I Love Muhammad' पोस्टर पर UP पुलिस की कार्रवाई गैर-कानूनी! उलेमा ने जताया विरोध

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Gaza NewsGaza Water Crisisisrael attack gazamuslim news

Trending news

Gaza News
ग़ज़ा में नरसंहार के लिए इजरायल ने पानी को बनाया हथियार; 10 लाख विस्थापित बेहाल
Mansa Masque demolition
BJP सरकार 400 साल पुरानी मंसा मस्जिद पर चलाएगी बुलडोजर, गुजरात HC से नहीं मिली राहत
Kanpur News
'I Love Muhammad' पोस्टर पर UP पुलिस की कार्रवाई गैर-कानूनी! उलेमा ने जताया विरोध
Boycott campaign against uber
Uber के खिलाफ लोगों ने चलाया बॉयकाट अभियान, इजरायली कंपनी के साथ व्यापार करने पर हुआ
Power Of Attorney
मुगलों का बनाया 'मुख्तारनामा' कानून आज भी है जिंदा, इसकी अहमियत जान रह जाएंगे दंग!
Pakistan Military Raid
पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी पर कहर बरपाया, डेरा इस्माइल खान 13 आतंकवादी ढेर
Houthi Drone Attack on Israel
हूती विद्रोहियों ने किया इजरायल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, कई लोगों की मौत; 20 घायल
Iran UN Speech
'हम कभी परमाणु बम...', ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने किया UN से ऐलान
Sambhal news
शाही जामा मस्जिद के पास वक्फ की दुकान पर बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने लगाया ताला
Azam Khan news
'बेवकूफ हूं, लेकिन', आजम खान ने तंजिया लहजे में विरोधियों को दिया सख्त पैगाम
;