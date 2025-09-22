Saudi Arab के इस कदम से खुश नहीं होगा Israel; G7 मेंबर देशों ने लिया था बड़ा फैसला

Palestine News: सऊदी अरब ने रविवार को ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल के एक फैसले का स्वागत किया है, जिससे इजराइल खासा खुश नहीं होने वाला है. दरअसल चारों देशों ने फिलिस्तीन को आज़ाद राज्य का दर्जा देने की बात कही है.
Palestine News: सऊदी अरब ने रविवार को ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल के जरिए फ़िलिस्तीन को आज़ाद राज्य के तौर पर मान्यता देने के फैसले का इस्तकबाल किया है. सऊदी प्रेस एजेंसी (SPA) के मुताबिक़, किंगडम ने इसे शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम बताया है. जब इजराइल पर कतर ने हमला किया है, तभी से सऊदी अरब की रुख थोड़ा कड़ा नजर आ रहा है. मुस्लिम मुमालिक समझ रहे हैं कि इजराइल आसतीन में पल रहे सांप की तरह है.
सऊदी अरब ने कहा कि यह फैसला मित्र देशों की गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो दो-राष्ट्र समाधान की कोशिशों को अंतरराष्ट्रीय वैधता प्रस्तावों के अनुरूप समर्थन करता है. SPA की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि किंगडम उम्मीद करता है कि और भी देश इस राह पर चलेंगे और ऐसे पॉजीटिव कदम उठाएंगे, जिससे फ़िलिस्तीनी जनता अपनी शांति की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण को अपनी जिम्मेदारियां निभाने में मदद मिले.
सऊदी अरब ने अपने रुख को दोहराते हुए कहा कि वह एक न्यायसंगत और व्यापक समाधान का समर्थन करता है, जो फ़िलिस्तीनी जनता के लिए सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करे.
रविवार को ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल के जरिए फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने का फैसला दशकों से चली आ रही पश्चिमी विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है. इन देशों के अलावा कई और देश भी हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को आज़ाद राज्य का दर्जा देने की बात कही है.
ब्रिटेन और कनाडा इस कदम को उठाने वाले पहले G7 देश बन गए हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि फ्रांस और अन्य राष्ट्र भी सोमवार को न्यूयॉर्क में शुरू होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के सालाना सेशन में इस दिशा में कदम उठा सकते हैं.