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इजरायली फौजियों ने फिर बेगुनाहों का किया कत्लेआम, ग़ज़ा में मासूम समेत 10 की मौत

Israel Airstrike Gaza: इजरायल सीजफायर लागू होने के बाद लगातार फिलिस्तीन के अलग-अलग इलाकों में हमले कर रहा है. इन हमलों में अब तक 73 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई. 21 जून को एक बार फिर इजरायल ने फिलिस्तीन के कई इलाकों में ताबड़तोड़ हमले किए है, जिसमें एक मासूम और जर्नलिस्ट समेत 10 से ज्यादा मासूम लोगों की मौत हो गई है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 21, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 05:41 PM IST
इजरायली फौजियों ने फिर बेगुनाहों का किया कत्लेआम, ग़ज़ा में मासूम समेत 10 की मौत
Image Credit: इजरायली हमले तबाह हुआ एक घर (PC-AFP)

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