इजरायली फौजियों ने की जर्नलिस्ट की हत्या

दूसरी तरफ, इजरायली सेना ने दावा किया कि इस हमले का निशाना हमास का एक मेंबर थे, जो अल जज़ीरा के लिए तस्वीरें लेने का काम भी करता थे. सेना ने आरोप लगाया कि वह इजरायली सैनिकों के लिए खतरा था, लेकिन अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया. अल जज़ीरा और हमास पहले भी ऐसे आरोपों को खारिज कर चुके हैं. दोनों का कहना है कि चैनल के पत्रकारों का हमास के सैन्य ढांचे से कोई संबंध नहीं है.