राज्य चुनें
Israel attack on Gaza: ग़ज़ा में सीजफायर लागू होने के बावजूद खून-खराबा थमने का नाम नहीं ले रहा है. हर गुजरते दिन के साथ नए हमले, फिलिस्तीन के कई इलाकों में मौतों की संख्या और मलबों को दायरा बढ़ता जा रहा है. दुनियाभर में इजरायल की आलोचना हो रही है. इतवार (21 जून) को ग़ज़ा पट्टी में एक बार फिर इजरायली हमलों और गोलीबारी में एक बच्चे और एक जर्नलिस्ट समेत 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. यह जानकारी फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने दी है.
यह खौफनाक घटना ग़ज़ा शहर के साबरा इलाके में हुई, जहां एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग पर इजरायली हवाई हमला किया गया. इस हमले में दो महिलाओं और एक बच्चे समेत चार लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए. इजरायली सेना ने कहा कि उसने एक लड़ाकू ठिकाने को निशाना बनाया था, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी.
फिलिस्तीन में इजरायली हमलों में लगातार हो रही मौतें
इजरायली फौजियों ने नॉर्थ ग़ज़ा के बेत लाहिया इलाके में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वहीं, खान यूनिस में एक अलग हवाई हमले में एक शख्स की मौत हो गई और कम से कम आठ लोग घायल हो गए. दिन में बाद में सेंट्रल ग़ज़ा के बुरेज शरणार्थी शिविर में एक घर पर हमला किया गया. इस हमले में तीन लोगों की मौत हुई, जिनमें अल जज़ीरा के कैमरामैन अहमद वाशाह भी शामिल थे.
कतर न्यूज चैनल अल जज़ीरा ने अहमद वाशाह की मौत की कड़ी निंदा करते हुए इसे एक "जघन्य अपराध" बताया. चैनल ने कहा कि वाशाह अपने पेशेवर दायित्व निभाते हुए बुरेज शिविर में काम कर रहे थे. चैनल के मुताबिक, अक्टूबर 2023 में युद्ध शुरू होने के बाद ग़ज़ा में मारे जाने वाले वह अल जज़ीरा के 12वें जर्नलिस्ट हैं.
अल जज़ीरा ने यह भी बताया कि अहमद वाशाह के भाई मोहम्मद वाशाह, जो अल जज़ीरा मुबाशिर के रिपोर्टर थे, उनकी 8 अप्रैल को ग़ज़ा शहर में एक इजरायली हमले में मौत हो गई थी. फिलिस्तीनी पत्रकार संघ ने भी इस घटना की निंदा की और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. संगठन का कहना है कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक करीब 300 फिलिस्तीनी पत्रकार मारे जा चुके हैं.
इजरायली फौजियों ने की जर्नलिस्ट की हत्या
दूसरी तरफ, इजरायली सेना ने दावा किया कि इस हमले का निशाना हमास का एक मेंबर थे, जो अल जज़ीरा के लिए तस्वीरें लेने का काम भी करता थे. सेना ने आरोप लगाया कि वह इजरायली सैनिकों के लिए खतरा था, लेकिन अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया. अल जज़ीरा और हमास पहले भी ऐसे आरोपों को खारिज कर चुके हैं. दोनों का कहना है कि चैनल के पत्रकारों का हमास के सैन्य ढांचे से कोई संबंध नहीं है.
यह घटनाएं ऐसे समय में हो रही हैं, जब इजरायल और हमास के बीच सीजफायर लागू है. इसके बावजूद ग़ज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अक्टूबर 2025 में सीजफायर लागू होने के बाद से अब तक इजरायली कार्रवाई में एक हजार से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं. दोनों पक्ष एक-दूसरे पर सीजफायर का उल्लंघन करने का आरोप लगाते रहे हैं.
यह युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जब हमास के नेतृत्व में दक्षिणी इजरायल पर हमला किया गया था. इस हमले में करीब 1,200 लोगों की मौत हुई थी और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था. इसके बाद से ग़ज़ा में 73 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है. यह आंकड़े ग़ज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए हैं.