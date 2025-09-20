इजराइल ने अल-अक्सा मस्जिद के इमाम को किया गिरफ्तार; किब्ले अव्वल में एंट्री पर लगाई पाबंदी

Israeli Forces at Al Aqsa Masjid: 21वीं सदी में इजराइली फौज बेगुनाहों की हत्या के मामले में अपने आका अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है. 9/11 के हमलों के बाद अमेरिकी फौज ने सिर्फ इराक और अफगानिस्तान जैसे मुल्क पांच लाख से ज्यादा लोगों की हत्या की. अमेरिका के नक्शेकदम पर चलते हुए ग़ज़ा पर कब्जे की नियत से इजराइल महज दो सालों में लगभग 65 हजार लोगों की हत्या कर चुका है.

ग़ज़ा में इजराइली जुल्म थमने का नाम नहीं ले रहा है. शुक्रवार (19 सितंबर) को अल-अक्सा मस्जिद के इमाम शेख मोहम्मद सरांदह को गिरफ्तार कर लिया. यहूदी फौज ने इमाम शेख सरांदह को जुमा की नमाज के खुत्बे के तुरंत बाद हिरासत में ले लिया और पूछताछ केंद्र में ले जाया गया.

वफा न्यूज एजेंसी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, इजराइली फौज के जरिये बिना कोई वजह बताए इमाम शेख मोहम्मद सरांदह को गिरफ्तार कर लिया गया है. हालांकि, कुछ देर बाद नेतन्याहू की फौज ने उन्हें रिहा तो कर दिया, लेकिन एक हफ्ते के लिए अल-अक्सा मस्जिद में दाखिले पर रोक लगा दी है और धमकी दी है कि पाबंदी खत्म होते ही उन्हें दोबारा पेश होना होगा.

शहाब न्यूज एजेंसी का कहना है कि इस पाबंदी को आगे बढ़ाने का भी खतरा है. इस संबंध में इजराइली अधिकारियों की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है. यह गिरफ्तारी ऐसे वक्त में हुई है जब यरुशलम में इजराइल की नेतन्याहू सरकार फिलिस्तीनियों की आवाज दबाने का कोई मौका नहीं गंवाना चाहती है, इसी कड़ी मुस्लिम मजहबी नेताओं पर शिकंजा कस रही है.

जानकारों का कहना है कि यह कदम अल-अक्सा पर कड़ी पकड़ बनाने की साजिश का हिस्सा है. इसी दिन सुबह हजारों यहूदी सेटलर्स भारी सैन्य सुरक्षा में अल-अक्सा मस्जिद में दाखिल हुए. वहीं, दूसरी तरफ इजराइली फौजियों ने वेस्ट बैंक के कई इलाकों में छापा मारकर कई फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें कुछ पूर्व कैदी भी शामिल हैं. हालांकि, यह कैदी बेगुनाह और इन पर कोई आरोप नहीं है.

अल-अक्सा मस्जिद में जुमा की नमाज के दौरान इजराइली सरकार अक्सर कड़ी पाबंदियां लगाई जाती हैं. इजराइली सुरक्षाब मस्जिद के दरवाजों और पुराने शहर के हर कोने में तैनात रहती है.

गौरतलब है कि 1967 से इजराइल ने पूर्वी यरुशलम पर कब्जा कर रखा है और 1980 में इसे मिलाने (एनेक्स) का एलान किया था, जिसे दुनिया ने कभी मंजूर नहीं किया. साल 2003 से कट्टरपंथी यहूदी समूहों को पुलिस सुरक्षा में अल-अक्सा मस्जिद में दाखिला दिया जा रहा है और वह मुसलमानों के साथ बदसलूकी करते हैं. इसकी वजह से तनाव बढ़ता जा रहा है.

