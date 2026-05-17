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Zee SalaamIndian Muslimफिलिस्तीनियों पर नहीं थम रहा जुल्म, इजरायली सेटलर्स ने हमला कर गांवों में की आगजनी- तोड़फोड़!

फिलिस्तीनियों पर नहीं थम रहा जुल्म, इजरायली सेटलर्स ने हमला कर गांवों में की आगजनी- तोड़फोड़!

Israeli settlers attack Palestinian Villages: पश्चिमी किनारे में इजरायली सेटलर्स का एक बार फिर आतंक देखने को मिला. इजरायली सेटलर्स ने कई फिलिस्तीनी गांवों पर हमला कर मस्जिद में आग लगा दी, गाड़ियों को जलाया और घरों में तोड़फोड़ की. इन हमलों से इलाके में दहशत फैल गई.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 17, 2026, 05:01 PM IST

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(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Palestine News: फिलिस्तीन अवाम की जिंदगी हर दिन मुश्किल होती जा रही है. पहले इजरायली फौज ने ग़ज़ा में हजारों लोगों का नरसंहार किया और इसके खिलाफ दुनियाभर में विरोध हो रहा है. नेतन्याहू सरकार पर लगातार ग़ज़ा में बमबारी को लेकर नस्लीय जनसंहार (Ethnic Cleansing) के आरोप लगते रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायलय (ICC) ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री याओव गैलेंट के खिलाफ वारंट जारी किया है. 

इजरायली फौज और नेतन्याहू सरकार के अत्याचार के बीच वहां की अवाम भी भारी भरकम हथियारों के साथ फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा कर रही है. इस दौरान इजरायली फौज और सेना पर अवैध तरीके से कब्जा करने वालों को संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं. ग़ज़ा की आग अभी थमी नहीं थी कि पश्चिमी किनारे में एक बार फिर हिंसा की आग भड़क उठी. 

अवैध तरीके से बसने वाले इजरायली यहूदियों ने कई फलस्तीनी गांवों पर धावा बोल दिया. इस दौरान रामल्ला के पास एक मस्जिद में आग लगा दी गई, कई गाड़ियों को जला दिया गया और घरों में जबरन घुसकर तोड़फोड़ की गई. इन घटनाओं के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई और लोग डर से औरतों बच्चों के सुरक्षित स्थान की तरफ भेजने लगे. 

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फलस्तीनी समाचार एजेंसी "वफा" की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हिंसा के दौरान फिलिस्तीन के लोग असहाय और बेबस नजर आए. इजरायली फौजियों और पुलिस के संरक्षण में इजरायली यहूदियों ने कई गांवों में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया. 

यह भी पढ़ें: Pakistan News: बलूचिस्तान में बेकाबू हिंसा, HRCP ने पाक सरकार की खोली पोल

इजरायली हमलावरों ने नाबलुस के पास मौजूद गांवों में भी हमला किया. वहां उन्होंने कई घरों के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस गए. अचानक हुए इन हमलों से स्थानीय लोगों में भारी दहशत फैल गई. औरतें और बच्चे डर से चिल्लाने लगे. हालांकि शुरुआती तौर पर इजरायली सेना ने इन घटनाओं की पुष्टि नहीं की है.

रिपोर्ट में बताया गया है कि 7 अक्तूबर 2023 को हमास के इजरायल पर हमले के बाद से, अवैध इजरायली कब्जे वाले पश्चिमी क्षेत्र में सेटलर्स के हमले बढ़ गए हैं. यह हालात उस समय भी नहीं बदले, जब अक्तूबर 2025 में हमास और इजरायल में सीजफायर को लेकर समझौता हुआ था. फिलिस्तीनी इलाकों में हमले और तनाव कम होने के बजाय बढ़ते दिखाई दे रहे हैं.

इजरायली सेना के कमांडर आदी ब्लोट ने हालिया दिनों पश्चिमी किनारे पर यहूदी सेटलर्स के हमलों की कड़ी निंदा की. लेकिन दूसरी तरफ इजरायली सेना पर यह आरोप भी लग रहे हैं कि वह इस हिंसा को रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठा रही है. कुछ आरोपों में तो यह तक कहा गया है कि सेना के कुछ जवान सेटलर्स की मदद करते दिखाई पड़े. कई बार सिविल ड्रेस में वह भी हथियारों से लैस हो कर सेटलर्स के साथ हमला करते हुए दिखाई पड़े. 

यह हिंसक घटनाएं ऐसे समय में सामने आई हैं, जब इससे ठीक एक दिन पहले यरुशलम में हजारों इजरायलियों ने सालाना "फ्लैग मार्च" में हिस्सा लिया था. फलस्तीनी पक्ष इस मार्च को उकसाने वाली कार्रवाई मानता है. उनका कहना है कि इस तरह के आयोजनों से पहले से तनावग्रस्त माहौल और ज्यादा भड़क जाता है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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