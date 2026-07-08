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ग़ज़ा में फीफा वर्ल्ड कप देखने की तैयारी थी, तभी इजरायली हमले ने छीन ली चार जिंदगियां

Israel strikes on Gaza: मिस्र और अर्जेंटीना के बीच फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले की सार्वजनिक स्क्रीनिंग से ठीक पहले ग़ज़ा में एक बार फिर इजरायली फौज ने ताबड़तोड़ हमला किया, और मैच की खुशियों को पलभर में मातम में बदल दिया. इजरायली फौज के हमले में एक राहत अधिकारी, दो मासूम बच्चों समेत चार लोगों की मौत हो गयी.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 08, 2026, 09:40 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:40 PM IST
ग़ज़ा में फीफा वर्ल्ड कप देखने की तैयारी थी, तभी इजरायली हमले ने छीन ली चार जिंदगियां
Image Credit: मिस्र के मैच से पहले इजरायल ने ग़ज़ा में बेगुनाहों पर किया हमला (PC-सोशल मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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