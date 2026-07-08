/ग़ज़ा में फीफा वर्ल्ड कप देखने की तैयारी थी, तभी इजरायली हमले ने छीन ली चार जिंदगियां

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Israel Attack Gaza: ग़ज़ा दुनिया का एक ऐसा इलाका है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है. इजरायली हमले में यहां की बुनियादी सहूलियतें और इंसानी जिंदगी तबाह बर्बाद हो चुकी हैं. इस जगह पर फिलिस्तीन की अवाम हर वक्त मौते के साये में जी रही है. वहीं, अब ऐसे वक्त में जब लोग फुटबॉल के एक बड़े मुकाबले को देखने और कुछ पल की खुशी हासिल करने की तैयारी कर रहे थे, उसी दौरान इजरायली फौज ने एक बार फिर ताबड़तोड़ हमला किया.
ग़ज़ा के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक, इजरायली हमले में एक ऐसे फिलिस्तीनी राहत अधिकारी की मौत हो गई, जो इलाके में लोगों के लिए मदद पहुंचाने और फुटबॉल मुकाबलों की स्क्रीनिंग का इंतजाम करने में अहम किरदार निभा रहे थे. यह घटना ग़ज़ा सिटी के सबरा इलाके की बताई जा रही है.
इजरायली हमले में दो मासूम समेत चार की मौत
स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, मंगलवार की देर शाम एक कार को निशाना बनाकर हमला किया गया. इस हमले में ग़ज़ा के मिस्र कमेटी के पब्लिक रिलेशन डॉयरेक्टर मोहम्मद अल-वहीदी की मौत हो गई. इसके अलावा 10 साल के बच्चे हमजा अल-दरी, उनके 8 साल के भाई फरी और 33 साल के कार ड्राइवर अहमद दघमूश की दर्दनाक मौत हो गई. शिफा अस्पताल के डॉयरेक्टर डॉ. मोहम्मद अबू सलमिया ने बताया कि हमले के बाद चारों शव अस्पताल लाए गए थे.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इजरायली फौज ने ग़ज़ा में उस वक्त हमला किया, जब लोग मिस्र और अर्जेंटीना के बीच होने वाले फुटबॉल मुकाबले को देखने की तैयारी में जुटे थे. हमले में मारे गए मोहम्मद अल-वहीदी का ताल्लुक मिस्र सरकार की राहत संस्था मिस्र कमेटी से था. यह संस्था ग़ज़ा में फिलिस्तीनी लोगों के लिए खाने-पीने का सामान, रहने की जगह और दूसरी जरूरी मदद पहुंचाने का काम करती है. इसी कमेटी ने ग़ज़ा के अलग-अलग हिस्सों में फुटबॉल मुकाबले दिखाने के लिए बड़ी स्क्रीन लगाने की पहल भी शुरू की थी, ताकि जंग के माहौल में लोगों को कुछ राहत और खुशी के पल मिल सकें.
हमले को लेकर इजरायल ने दी सफाई
इजरायली सेना ने कहा है कि अल-वहीदी इस हमले का निशाना नहीं थे. सेना के मुताबिक, हमला हमास के एक लड़ाके को निशाना बनाकर किया गया था और वह इस बात की जांच कर रही है कि क्या कार ड्राइवर अहमद दघमूश ही निशाना था. अस्पताल डॉयरेक्टर के मुताबिक, दघमूश एक टैक्सी ड्राइवर थे और उनका किसी भी हथियारबंद संगठन से संबंध नहीं था.
रिपोर्ट के मुताबिक, इसी सड़क पर करीब आधे घंटे पहले भी एक हमला हुआ था, जिसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं थी. फिलिस्तीनी समुदाय के लिए मिस्र का भी खास महत्व रहा है. बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी लोग मिस्र की सीमा के दूसरी तरफ रहते हैं. मिस्र इजरायल और हमास के बीच जारी जंग को रोकने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है.
वर्ल्ड कप में फिलिस्तीनी अवाम, मिस्र का कर रही भरपूर समर्थन
फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान मिस्र की टीम के प्रति ग़ज़ा में लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ी है. मिस्र टीम के कोच हुसाम हसन ने कई मौकों पर फिलिस्तीन की अवाम की परेशानियों का जिक्र किया. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत को मिस्र और फिलिस्तीन दोनों देशों की अवाम के नाम नजर किया था, और मैदान पर फिलिस्तीनी झंडा भी लहराया था.
अर्जेंटीना के खिलाफ मुकाबले से पहले हुसाम हसन ने दुनिया से फिलिस्तीनी लोगों के लिए और ज्यादा समर्थन देने की अपील की थी. उन्होंने कहा था कि सभी खिलाड़ी और मीडिया से जुड़े लोग मिलकर यह मैसेज पहुंचाएं कि फिलिस्तीनी अवाम को अपनी जिंदगी जीने का हक मिलना चाहिए, और जारी जंग, फिलिस्तीनियों का कत्लेआम रुकनी चाहिए.