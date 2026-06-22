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आजम खान की बढ़ीं मुश्किलें, जौहर ट्रस्ट को आयकर विभाग का नोटिस, 23 जून को मांगा जवाब

Azam Khan News: आयकर विभाग ने आज़म खान से जुड़े मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर जमीन, फंडिंग और ट्रस्ट के संचालन से जुड़े मामलों पर जवाब मांगा है. ट्रस्ट के प्रतिनिधियों को 23 जून को लखनऊ कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिया गया है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 22, 2026, 10:39 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:39 AM IST
आजम खान की बढ़ीं मुश्किलें, जौहर ट्रस्ट को आयकर विभाग का नोटिस, 23 जून को मांगा जवाब

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

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