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Rampur News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आज़म खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं. आयकर विभाग ने उनकी देखरेख में संचालित मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर कई अहम सवालों के जवाब मांगे हैं. विभाग ने ट्रस्ट के अधिकृत प्रतिनिधियों को 23 जून को सुबह 11:30 बजे लखनऊ स्थित कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब देने का निर्देश दिया है. मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के संचालन और प्रबंधन का जिम्मा संभालता है. आयकर विभाग की ओर से जारी नोटिस में ट्रस्ट की वित्तीय गतिविधियों, जमीन के अधिग्रहण और फंडिंग के स्रोतों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है. विभाग ने ट्रस्ट से संबंधित कई दस्तावेज और रिकॉर्ड भी पेश करने को कहा है.
यह कार्रवाई साल 2021 में रामपुर सदर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना द्वारा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को दी गई शिकायत और उसके बाद शुरू हुई जांच से जुड़ी मानी जा रही है. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आजम खान ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर विश्वविद्यालय और ट्रस्ट के लिए जमीन हासिल की. साथ ही यह भी दावा किया गया कि ट्रस्ट और विश्वविद्यालय को ऐसे लोगों से करोड़ों रुपये का चंदा मिला, जिनकी वित्तीय क्षमता पर सवाल उठते हैं.
आयकर विभाग ने क्या कहा?
नोटिस में आयकर विभाग ने ट्रस्ट के कामकाज पर चार प्रमुख आपत्तियां दर्ज की हैं. विभाग का कहना है कि प्रारंभिक जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि ट्रस्ट ने सरकारी जमीन और इमारतों का अधिग्रहण ऐसे तरीके से किया, जो सार्वजनिक हित के अनुरूप नहीं था. इसके अलावा यह भी जांच की जा रही है कि क्या ट्रस्ट अपने पंजीकृत उद्देश्यों, जैसे सामाजिक कल्याण और शैक्षणिक गतिविधियों, के अनुसार कार्य कर रहा है या नहीं.
आयकर विभाग ने उठाया सवाल
आयकर विभाग ने नोटिस में यह भी सवाल उठाया है कि ट्रस्ट का संचालन कहीं सीमित लोगों या एक ही परिवार के प्रभाव में तो नहीं है. विभाग का मानना है कि अगर किसी सार्वजनिक ट्रस्ट का संचालन सार्वजनिक हित के बजाय कुछ व्यक्तियों के हित में किया जाता है, तो यह जांच का विषय बन सकता है. साथ ही यह आरोप भी जांच के दायरे में है कि ट्रस्ट का इस्तेमाल सरकारी संपत्तियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया गया.
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि सितंबर 2023 में भी आयकर विभाग की एक टीम रामपुर पहुंची थी और जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े विभिन्न मामलों की जांच की थी. अब ताजा नोटिस के बाद एक बार फिर ट्रस्ट की गतिविधियां जांच के दायरे में आ गई हैं.