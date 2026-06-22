Rampur News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आज़म खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं. आयकर विभाग ने उनकी देखरेख में संचालित मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर कई अहम सवालों के जवाब मांगे हैं. विभाग ने ट्रस्ट के अधिकृत प्रतिनिधियों को 23 जून को सुबह 11:30 बजे लखनऊ स्थित कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब देने का निर्देश दिया है. मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के संचालन और प्रबंधन का जिम्मा संभालता है. आयकर विभाग की ओर से जारी नोटिस में ट्रस्ट की वित्तीय गतिविधियों, जमीन के अधिग्रहण और फंडिंग के स्रोतों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है. विभाग ने ट्रस्ट से संबंधित कई दस्तावेज और रिकॉर्ड भी पेश करने को कहा है.